Zadie Smith: „Betrachtungen“ in Zeiten der Pandemie

Wie oft haben wir uns in den vergangenen Monaten gewünscht, es gäbe einen Fahrplan für die Krise? Wie oft haben wir uns nach einfachen Wenn-Dann-Schemata, nach simplen Handlungsanweisungen gesehnt? Auch Schriftstellerin Zadie Smith muss sich bestürzend planlos gefühlt haben. „Mit der gleichen Haltung, mit der ich mich der Aufbauanleitung für einen neu erworbenen Tisch zuwende, auf der Suche nach ganz praktischer Unterstützung“ griff sie zu einem Buch, das andere Menschen vielleicht eher im akademischen Elfenbeinturm verortet hätten: die „Selbstbetrachtungen“ von Marc Aurel. Zadie Smith lernte: „Es kann sehr nützlich sein, Selbstgespräche zu führen. Und Schreiben heißt, sich dabei belauschen zu lassen.“

Zadie Smith, 1975 in London geboren, lebt heute mit ihrer Familie in New York. Dort erlebte sie die ersten Wochen der Krise, floh dann in ein Landhaus von Freunden und flog schließlich nach London. Diesen Ablauf jedenfalls können wir herauslesen aus ihren Essays, die tatsächlich eher Selbstgespräche sind denn Texte mit Sendungsbewusstsein: Zadie Smith erzählt von Begegnungen mit Nachbarn, von Beobachtungen am Straßenrand, stets aber steht ihr eigenes Denken und Fühlen im Zentrum, ihr Wunsch, etwas über sich herauszufinden.

Zadie Smiths „Betrachtungen“ schenken uns einen tiefen Blick ins Wesen des Schreibens

Warum nur backen jetzt alle Brot? Wenn Zadie Smith diese Frage beantwortet, dann wird daraus ein tiefer Einblick in das Wesen des Schreibens, das sie als „Kontrolle“, als „puren Widerstand“ beschreibt, um dann zur Erkenntnis zu gelangen: Schreiben ist eine „seelische Marotte“, entwickelt „als Reaktion auf meine diversen persönlichen Schwächen“.

Sind Künstler, die immer schon so viel Zeit zur Verfügung hatten wie die Menschen im Lockdown (das „Dauerdilemma der Kunstschaffenden“), besser vorbereitet? Leider nicht, so Zadie Smith, die nun herausfand: „wie viel von meinem alten Leben darin bestand, mich vor dem Leben zu verstecken“. Der Roman ist das Brot: „Beides ist nur etwas, womit man sich beschäftigt. Beides ist kein Ersatz für Liebe. Liebe ist nichts, womit man sich beschäftigt, sondern etwas, das man erleben, das man durchleben muss – das wird wohl der Grund sein, warum sie vielen von uns solche Angst macht und wir uns ihr oft auf Umwegen nähern. Dieser Roman ist mit Liebe gemacht. Dieses Bananenbrot ist mit Liebe gemacht.“ Vom Brot zum Schreiben zur Liebe und zurück – was für ein grandioser Bogen.

Im Spiegel der Videokonferenz: Smith gewinnt dem Corona-Alltag Erkenntnisse ab

Aber Zadie Smith kann auch klein, kann in Winzigkeiten die Veränderungen der Welt entdecken. Wenn sie über „die seltsame narrative Praxis der Videokonferenz“ nachdenkt, die sie alle paar Tage mit ihrer Mutter führt, dann sieht sie – wie wir alle – „immer auch das eigene Gesicht“: „eine recht surreale neue Entwicklungsstufe menschlicher Kommunikation, die dazu führt, dass man, sich seiner selbst sehr bewusst, die eigenen Gefühlsregungen unmittelbar darauf abstimmt, wie man ihren ästhetischen Wert einschätzt“.

Zadie Smith hält sich selbst den Spiegel vor. Danke, dass wir lauschen durften.

Zadie Smith: Betrachtungen. Kiepenheuer & Witsch, Ebook, 39 S., 7,99 €