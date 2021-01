Wie die Eisenbahn einst Europa zusammenführte

Essen Was entschied die Geschichte unseres Kontinents? Der britische Historiker Orlando Figes hat im neuen Buch einen interessanten Entwurf.

Erst im 19. Jahrhundert wurde Europa zu Europa, zuvor war es nur ein Konstrukt. Noch in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts war Hamburg von Paris oder Budapest unendlich weit entfernt. Als in den 1840er Jahren Eisenbahnlinien verlegt wurden, rückten die Europäer mehr und mehr zusammen. Eine materielle Dienstleistung beförderte die europäische Kultur, die Eisenbahn war der alles vernetzende Knotenpunkt.

Es ist unglaublich, dass Europa erst vor rund 180 Jahren zusammenwuchs, weil man sich traf in Städten, Badekurorten und Opernfestivals. Der Historiker Orlando Figes, ein Brite, der jetzt den Brexit miterlebt, einen grotesken Rückfall in Europa, greift auf empirische Studien zurück und leitet von dort her das Selbstverständnis der Europäer.

Die Eisenbahn als Geburtshelfer Europas ist für Figes allerdings nur die Herleitung zur Kultur, die sich auf dem Kontinent ausbildete. „Die Europäer“ heißt der Titel seines Buchs über das europäische Bewusstsein. Wer zusammenkommt, wächst gemeinsam über das nationalistische Denken hinaus zum Kosmopolitismus. Das geschah in der erstaunlich kurzen Zeit zwischen 1840 und 1900. Figes hat dafür drei Zeugen parat: den Schriftsteller Iwan Turgenjew, die Sopranistin Pauline Viardot und ihren Ehemann Louis Viardot, der Übersetzer von Cervantes Roman „Don Quichotte“.

Orlando Figes ist Russlandexperte, 2003 erschien seine Kulturgeschichte der Russen unter dem Titel „Nataschas Tanz“. An Turgenjew zeigt er den Wandel zum Europäer. Der Intellektuelle hatte sich in Pauline Viardot verliebt, nachdem er sie auf der Bühne erlebt hatte. Turgenjew war ein Rebell, 1852 wurde er schlagartig berühmt durch sein Buch „Aufzeichnungen eines Jägers“, in dem er – als Sohn einer rigorosen Gutsbesitzerin – als erster über die Leibeigenschaft der Bauern schrieb. Mit den Mitteln des Realismus, wie sie Charles Dickens geprägt hatte.

Zar Alexander II ließ den Erzählband verbieten und wies an, Turgenjew einzusperren. Einen Monat lang saß der Dichter im Gefängnis, er nutzte die Zeit für weitere literarische Arbeit. Er hatte Glück, andere Rebellen wurden verbannt, wie später Dostojewski, oder mit dem Tod bestraft. Turgenjew gelang Weltliteratur, das Leben der Russen wurde durch ihn bekannt. Er hat sein Land nach Europa geholt, wo er sich häufig aufhielt, mit anderen Intellektuellen traf und in Baden-Baden, seinerzeit einer der berühmtesten Kurorte, ein Haus besaß.

Künstler wurden zur geistigen Wahlverwandtschaft, Schriftsteller, Komponisten und Opernsängerinnen. „Die Bourgeoisie identifizierte sich mit dem Ringen des Künstlers um berufliche Autonomie und Unabhängigkeit von Staat und Adel“, heißt es bei Figes. In England, seinerzeit ein fortschrittliches Land, nicht abgegrenzt wie heute, kam es 1849 in London zur Ausstellung „Great Exhibition of the Works oft the Industry of All Nations“. Prinz Albert schwärmte: „Wir leben in einer Zeit des wunderbarsten Übergangs, der sich rasch jenem großen Ziel nähert: der Einheit der Menschheit.“ Karl Marx, der in London lebte, schrieb begeistert über die Ausstellung. Auch in Paris und Berlin gab es Aufbrüche, das feudale System wurde immer mehr aufgebrochen.

Das alles liest sich faszinierend als empirische Wirklichkeit. Wie Kulturhäuser entstanden, Menschen verschiedener Nationen zueinander fanden, wie die Intellektualität von der Erotik durchdrungen wurde – ganz konkret auch bei Turgenjew und Pauline Viardot – und das Klavier ins bürgerliche Wohnzimmer gelangte.

Es wimmelt in diesem Buch von Namen, die bis heute berühmt sind – Jacques Offenbach, Richard Wagner und andere –, die über das Zusammengehen auf dem Schienenweg zueinanderkamen und sich schätzten. Danach folgten schwierige Zeiten, aber so begann Europa.

Orlando Figes: „Die Europäer.“ Aus dem Englischen von Bernd Rullkötter. Hanser Berlin, 640 S., 34 €