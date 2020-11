Weihnachtslieder bringen ein Licht der Hoffnung in die Welt

Wann soll man denn singen, wenn nicht im Corona-Jahr 2020. Wir stellen Ihnen die schönsten Weihnachtslieder vor und laden zum Mitsingen ein

Weihnachten 1635

Fast die Hälfte der Bevölkerung Europas ist tot, gestorben durch Hunger, Seuchen und Gewalt. Denn es ist Krieg. Der Dreißigjährige Krieg. Inmitten dieser Not schreibt der Jesuitenpater Friedrich Spee den verzweifelten Christen ein Lied. „Zu Bethlehem geboren“ verzichtet auf großes Wortgeklingel, es handelt sich um ein Schlaflied, es soll beruhigen und trösten. Weihnachtslieder haben Macht. Sie schenken Hoffnung und Überlebenswillen, sie entzünden ein kleines Licht der Menschlichkeit, wenn man denkt, alles wird immer dunkel bleiben. Kein Wunder also, dass gerade die heute bekanntesten Weihnachtslieder in schlechten Zeiten entstanden sind, mitten in Krankheit, Tod und Verfolgung.

Daran wollen wir mit unserem Liederprojekt im Advent 2020 erinnern. Denn auch wir sind durch die Corona-Pandemie verunsichert, wir haben Sorgen und Angst. Wann sollen wir denn Weihnachtslieder singen, wenn nicht jetzt?

Weihnachten 1815

Weimar ist voll mit Kriegswaisen. Die Soldaten Napoleons haben jahrelang gebrandschatzt, geplündert und gemordet. Der Dichter Johannes Daniel Falk hat anderen Kummer. Vier seiner Kinder sind an Typhus gestorben. Doch er macht weiter. Zusammen mit seiner Frau Caroline nimmt er ab 1813 Kriegswaisen in seine so leer gewordene Privatwohnung auf, später gründet er im Lutherhof ein Waisenhaus. 1815 schenkt er diesen Kindern, deren Welt in Leid, Gewalt und Hunger verloren ging, ein Weihnachtslied: „O Du fröhliche“.

Falk erzieht seine Waisenkinder nach christlich-humanitären Idealen. Sie sollen Verantwortung füreinander übernehmen. Erziehung zur Freiheit durch Erziehung in Freiheit lautet sein Motto. „O Du fröhliche“ wird bis heute von Christen auf der ganzen Welt in vielen Sprachen gesungen.

Weihnachten 1818

Als die Napoleonischen Kriege vorbei sind, geht es nicht bergauf in Europa. Eine Naturkatastrophe erschüttert die Nordhalbkugel der Erde. Der Ausbruch des Vulkans Tambora im April 1815 in Indonesien verändert das Klima, führt zu einer „kleinen Eiszeit“ mit Schnee im Sommer 1816. Die Ernte wird nicht reif. Neue Hungersnöte folgen. Auch die Menschen in Oberndorf bei Salzburg hungern. Sie sind hoffnungslos. Da spielen ihnen der Hilfspfarrer Joseph Mohr und der Lehrer-Organist Franz Xaver Gruber am Heiligen Abend in der Kirche ein neues Lied vor. „Stille Nacht“. Bis heute ist „Stille Nacht“ in 320 Sprachen und Dialekte übersetzt und immaterielles Weltkulturerbe, rund um die Welt ein Hoffnungslicht in dunkler Zeit.

Weihnachten 1914

Erster Weltkrieg. Schlachtfeld in Flandern. Heiligabend. Deutsche Soldaten singen in ihren Gräben „Stille Nacht“. Die britischen Soldaten auf der anderen Seite antworten mit der Weihnachtshymne „O Come, All Ye Faithful“. Die Deutschen stimmen mit dem lateinischen Originaltext „Adeste fideles” oder der deutschen Version „Nun freut euch, ihr Christen“ ein. Der 25. Dezember 1914 wird zum Tag der Verbrüderung zwischen deutschen und zumeist britischen Soldaten. Mehr als 100.000 Männer sollen beteiligt gewesen sein. In die Geschichtsbücher geht dieses Ereignis als Weihnachtsfrieden ein. Die hohen Offiziere auf beiden Seiten toben. Sie verlangen, dass sofort weitergekämpft wird.

Weihnachten 1750

John Francis Wade ist von Beruf Notenkopist in England. Und er ist Katholik. Wegen seines Glaubens muss er nach dem zweiten Jakobitenaufstand 1745 nach Frankreich fliehen. Ihm verdanken wir die Überlieferung des Liedes „Adeste fideles“ / „O Came, All Ye Faithfull“; ob er auch der Autor ist, bleibt ungeklärt. Doch „Adeste fideles“ hat zwei Väter. Der Abbé und späteren Bischofs von Versailles Étienne-Jean-François Borderies muss während der Französischen Revolution wegen seines Glaubens nach England fliehen. Auf seine französische Textfassung geht die deutsche Version: „Nun freut Euch, Ihr Christen“ zurück.

Weihnachten 1622

Die Verzweiflung will nicht weichen. Alle Zuversicht hat die Menschen verlassen. Der Dreißigjährige Krieg vernichtet Dörfer und Familien. Wen die Soldaten verschonen, der fällt der Hexenverfolgung zum Opfer. Der Jesuit Friedrich Spee ist leidenschaftlicher Anwalt der unschuldig verfolgten Frauen und Männer, die der Hexerei angeklagt werden. Machtlos steht er dem Wahn und dem Blutrausch gegenüber. Wirklich machtlos? Friedrich Spee schreibt ein Lied. „O Heiland, reiß die Himmel auf“. Einen so bitteren Ruf nach Gerechtigkeit hat die Christenheit noch nicht gehört. Der Choral fährt wie eine Anklage in die Welt: „Hier leiden wir die größte Not, vor Augen steht der ewig’ Tod“ heißt es und weiter: „Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr Hoffnung stellt?“. O Komm, komm, ruft die Gemeinde, doch die Gerechtigkeit kommt nicht.

Friedrich Spee findet von irgendwo doch Zuversicht. Er hilft weiter den Unschuldigen und Verfolgten. Bei der Pflege von kranken Soldaten steckt er sich mit der Pest an und stirbt daran 1635. Vorher hat er noch „Zu Bethlehem geboren“ geschrieben. Als Wiegenlied für die gequälten Menschenseelen dieser Welt.

Weihnachten 2020:

Wird es eine Stille Nacht? Lieder gehören zu Weihnachten wie Plätzchen und Christbäume. Doch die ganzen besinnlichen Konzerte fallen aus. Was tun? Wir empfehlen: Selber singen. Mit unserem Liederprojekt machen wir es Ihnen leicht. Täglich stellen wir Ihnen bis zum 24. Dezember in der Zeitung ein Advents- oder Weihnachtslied vor. Bei uns gibt es dazu das Notenblatt und Audiodateien zum Herunterladen bzw. Ausdrucken. Wer also nicht mehr sicher ist, wie ein Text oder eine Melodie geht oder sich schämt hat, ohne Unterstützung, eine Melodie anzustimmen, kann damit angstfrei und problemlos einsteigen. Es lohnt sich. Sie werden überrascht sein, wieviel Freude und Geborgenheit das Singen von Weihnachtsliedern in der Familie schafft. Singen ist ein mächtiger Angstlöser. Daher sollte man sich auch trauen, alleine Weihnachtslieder zu singen oder mit den Nachbarn im Garten oder auf dem Balkon.

Hier geht es zu den Noten und Audiodateien:

O Heiland, reiß die Himmel auf

Der Jesuitenpater Friedrich Spee ist heute wegen seines Kampf gegen die Hexenverbrennungen bekannt. Der Düsseldorfer lehrte unter anderem in Paderborn. Um die Inhalte seiner Vorlesungen gab es wegen seiner Position zur Hexenverfolgung soviel Streit, dass der Orden ihn nach Trier versetzte. Dort wirkte er unter anderem als Beichtvater in Gefängnissen und Krankenhäusern und steckte sich bei der Betreuung von pestkranken Soldaten an. Spee starb 1635 im Alter von nur 44 Jahren. Die Katastrophen seiner Zeit hat der Priester in 52 geistlichen Liedern verarbeitet, von denen viele heute noch gesungen werden. Das erschütterndste von ihnen ist „ O Heiland, reiß die Himmel auf “ aus dem Jahr 1622, das von der Sehnsucht einer verwüsteten Gesellschaft nach Frieden und Gerechtigkeit erzählt.

Kling, Glöckchen, klingelingeling

Kinder lieben Wortspiele und ungewöhnliche Wörter, besonders, wenn sie auch noch lautmalerisch sind. Daher gehört „ Kling, Glöckchen, klingelingeling “ zu den beliebtesten Weihnachtsliedern für Kinder und soll heute unser Liederprojekt starten. Es eignet sich aufgrund der fröhlichen Melodie und des geringen Tonumfangs sehr gut, um mit der ganzen Familie gesungen zu werden.

„Klingglöckchen“ wurde von dem Frankfurter Lehrer Karl Enslin (1819–1875) im Jahr 1854 gedichtet. In jener Zeit bemühten sich zahlreiche Pfarrer und Lehrer um eine Reformpädagogik, in denen Jungen und Mädchen die Jahreszeiten und Feste mit leicht fasslichen Gedichten nahegebracht werden sollten. Wer die Melodie von „Klingglöckchen“ komponiert hat, bleibt unbekannt (Mit freundlicher Unterstützung des Carus-Verlages).