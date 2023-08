Weeze: San Hejmo Festival - so ist jetzt die Verkehrslage

Kein Stau bei der Anreise nach San Hejmo in Weeze hier an der Kreuzung zum Willy-Brandt-Ring (Symbolbild)

Weeze. Das sagt die Polizei am ersten Anreisetag zum Festival San Hejmo am Flughafen Weeze. Campingfans sind da. Was sie vor der Eröffnung erwartet.

Damit haben die Veranstalter gerechnet: Die Anreise läuft gut. Der Verkehr auf dem Weg zum San Hejmo Festival fließt ruhig. „Wie an jedem anderen Wochentag. Es ist, als ob es kein Festival gäbe“, sagt Polizeisprecher Philipp Pütz. Am Donnerstag 17. August, waren bis zwölf Uhr 860 Autos auf den Camping-Parkplatz gerollt, bis 8 Uhr waren es noch 150 Campinggäste gewesen.

Einsatzgruppe der Polizei vor Ort

Eingangstor zu San Hejmo 2023. Da geht es bald rein. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg / NRZ

Geöffnet wird der Campingplatz nach Plan um 10 Uhr. Dann können die Camper ihre Zelte ausbreiten. Die Polizei ist mit einer Gruppe vor Ort im Einsatz, muss aber den Verkehr nicht regeln. „Es ist eine andere Besuchergruppe die diese Musik hört. Sie haben wohl auch andere Ansprüche“, vermutet Polizeisprecherin Manuela Schmickler.

Auch der Veranstalter geht davon aus, dass die Anreisenden sich über den Donnerstag und auch noch Freitagvormittag verteilen. „Es werden insgesamt nur 1500 bis 2500 Fahrzeuge am Donnerstag erwartet“, sagt San Hejmo-Mitgründer Bernd Dicks. Denn auf dem Campingplatz wird es - anders als beim Parookaville-Festival - keine große Begrüßungsparty geben. Allein ein DJ am kleinen Pult neben der Supermarkt-Tanzfläche wird für Stimmung sorgen. Am Anreisetag am Donnerstag, 17. August, und am Freitagvormittag werden viele Besucher auch mit der Bahn, dem Bus oder Fahrrad hier erwartet. Denn es werden viele Gäste aus der Gegend zu den Tagesgästen zählen, schätzt Dicks. „Sie gaben voriges Jahr bereits ein gigantisch positives Feedback für die entspannte Atmosphäre“, sagt er.

Offiziell eröffnet wird das Festival am Freitag um 14 Uhr. Ab 15 Uhr gibt es Musik von fünf Bühnen. Den Auftakt machen parallel Ester Graph, Oliver Magenta, Urban O, Adaptiv und DJ Andy. Ungefähr stündlich wechseln die Musiker*innen. Um 18.15 Uhr zum Beispiel übernimmt Tokio Hotel die Mainstage.

