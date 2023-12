Gelsenkirchen. Vereinzelung, Vereinsamung: Was Corona noch vorangetrieben hat, wird Stoff für Tanztheater. Das Publikum: Menschen ab 10. Unsere Theaterkritik

Dicht gedrängt stehen sie im ruckelnden Bus und schauen auf ihr Handy. Alle, bis auf einen, der schläft. Sie fahren zusammen und sind doch isoliert und allein: eine ganz alltägliche Szene. Diesmal allerdings pantomimisch dargestellt von der Dance Company des Gelsenkirchener Musiktheaters im Revier. Erstmals produzierte das Tanzensemble mit „Was uns hält“ eine Choreographie für junge Menschen ab zehn Jahren. Die Botschaft bei der Premiere im Kleinen Haus kam an, großer Jubel.

Die knapp einstündige Choreographie von Marioenrico D’Angelo überzeugt mit erzählerischen wie abstrakten Momenten. Mit nur sechs Tänzerinnen und Tänzern untersucht sie die Frage, was Menschen zusammenhält, was aus Individuen eine starke Gemeinschaft macht. Die Produktion setzt auf gesellschaftlich relevante Themen, die junges und erwachsenes Publikum betreffen, sie ist aber auch einfach ein ästhetischer Genuss, humorvoll und tänzerisch auf hohem Niveau. Die Compagnie glänzt in beeindruckenden Soli und in wunderbar synchronen, kraftvollen Ensembleleistungen.

„Was uns hält“: Tanzprojekt am Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen

Zurück zur mit elektronischen Klängen unterlegten Busfahrt: Der Fahrer verhindert mit einer Vollbremsung in letzter Sekunde einen Auffahrunfall. Erst in dem Moment registrieren die durcheinander purzelnden Menschen aufschreiend, dass sie nicht alleine sind.

Miteinander, das ist auch: Essen! Szene mit dem Ensemble des Tanz-Stücks „Was uns hält“. Gezielt will es Zuschauende ab zehn Jahren ansprechen. Foto: Bettina Stöß

Es folgt ein bunter szenischer Reigen, in dem die Akteure in jugendlichem Alltags-Outfit einen gemeinsamen Rhythmus finden. Wenn zum leicht verfremdeten türkischen Mozart-Marsch (gelungenes Sounddesign Federica Cino) die Beine flott durch die Luft fliegen, dann reicht das Ausbrechen nur eines einzigen Tänzers, dass die Einheit nicht mehr funktioniert. Es trägt nur der Zusammenhalt.

Marioenrico D’Angelo ist der Choregraph von „Was uns hält“

Aber auch das Individuelle findet auf der komplett leeren, dunklen, vom Spiel nicht ablenkenden Bühne starken Ausdruck, wenn ganz unterschiedliche Tanzpersönlichkeiten wie Camilla Bizzi, Marie-Louise Hertog, Chiara Rontini, Urvil Shah, Dex van ter Meij und Joonatan Zaban in zarten und energiegeladenen Soli ihr Forum bekommen. Schöne Idee und sehr akrobatisch getanzt: Zwei Gegner schlüpfen, vom Kampf ermattet, in einen einzigen roten Pullover und bewegen sich so nur noch gemeinsam.

Gemeinsam singen, zusammen tanzen, vor dem Fernseher mit dem Fußball-Team mitfiebern: All das, so dokumentiert das Stück, hält uns zusammen. Und wenn der Jubel im Schalke-Trikot zur „Blau und Weiß“-Melodie verklungen ist, dann eint die Menschen im Schlussbild das gemeinsame Mahl. Eine Choreographie, die sowohl Jugendliche als auch Erwachsene erreicht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur