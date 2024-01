Warum es hart ist, als einziger keinen Säugling zu haben 

Essen Unser Autor wurde früh Vater. Deswegen muss er aufpassen, sich nicht wie ein Mistkerl zu benehmen, wo alle anderen Kinder bekommen.

Es ist wirklich schön, sich noch mal die alten Videos anzuschauen, in denen meine Tochter zahnlos in der Babyschaukel giggelt und sich mein Sohn über die ganzen „Knöpfen“ auf dem Festnetztelefon wundert. Aber noch schöner ist es, dass der Tochter die Zähne schon wieder ausfallen und sich der Sohn höchstens über Apps statt Tasten wundert – auf dem eigenen Smartphone statt auf dem Haustelefon, versteht sich. Will heißen: Ich genieße es sehr, dass die Baby- und Kleinkinderzeit vorbei ist. Schade nur, dass meine zwei besten Freundinnen, mein Bruder, meine Schwägerin und mein Schwager, also quasi mein gesamtes soziales Umfeld, in den vergangenen zehn Monaten allesamt Säuglinge produziert haben. Ich liebe jeden einzelnen dieser kleinen Menschen. Aber ich muss mich wirklich zügeln, nicht wie der letzte Mistkerl rüberzukommen.

Klar, ich habe Verständnis für all das, was die ganzen Freunde und Familienmitglieder, die eher im gesellschaftlichen Durchschnittsalter Kinder bekommen haben, jetzt durchmachen: die Klagen über schlimme Nächte und Quengeltage, der Einstieg in die Familienbürokratie, die Kitaplatz- und Kinderarztsuche, die Whatsapp-Nachrichten, die man im Familienstress vergisst zu beantworten. Und ich kenne auch die ganzen tollen Meilensteine, vom ersten Krabbler bis zum ersten Brei.

Geschichten aus der Familienbande: WAZ-Kolumnist Gordon Wüllner-Adomako erzählt seit 2014 von seinem Leben als zweifacher Vater und Ehemann. Foto: Catharina Maria Buchholz / Funke Grafik NRW

Aber erstens muss ich, der das ja alles schon durchgemacht hat, höllisch aufpassen, nicht wie der neunmalkluge Elternratgeber zu wirken, den man eigentlich gar nicht aufschlagen wollte. Und zweitens muss ich noch mehr aufpassen, nicht auf geistige Abwesenheit zu schalten, wenn der Baby-Talk losgeht, nur weil ich meine neugewonnenen Freiheiten genieße, nur weil ich jetzt mit meinem Sohn über die Schlagzeilen dieser Zeitung hier reden kann, statt ihm beizubringen, dass die Kuh „Muh“ macht. Als einziger im Umfeld früh Kinder zu bekommen, ist hart. Noch härter ist es, als einziger im Umfeld keinen Säugling betüddeln zu müssen.

Geschichten aus der Familienbande: WAZ-Redakteur Gordon Wüllner-Adomako ist 2014 mit Anfang 20 Vater geworden. Seitdem erzählt der Essener in seiner Kolumne – immer mit einem Augenzwinkern – von dem chaotischen Leben mit seiner Familie.

