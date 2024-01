Warum das Bett für Kinder so heilig ist 

Essen. „Die Natur leidet an Silvester“, stellten die Kinder unseres Autors fest. Warum da nicht einfach einen Baum im Kinderzimmer pflanzen?

Dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt, wird an unseren Silvesterabenden besonders offensichtlich: Statt sich draußen am Geböller zu beteiligen, schauen die Kinder aus dem Fenster – minimalst gepackt vom Feuerwerksleuchten, vielmehr besorgt, empört, griesgrämig. Und dann sagen sie Dinge wie: „So eine Umweltverschmutzung“, „die armen Tiere“, „meine Ohren tun weh“ – so weit erwartbar, so weit wie der Vater und die Mutter. Aber ein Spruch, der fiel dann doch aus der Reihe: „Ich mag die Bäume!“, sagte meine sechsjährige Tochter in einem äußerst bemitleidenswerten Ton. Nicht, dass ich das nicht auch tun würde. Aber dann kam da noch diese zuckersüße Ergänzung: „Die sind so süß, ich hoffe denen passiert nichts. Ich will die in meinem Bett haben!“

Dass das Bett ein ganz besonderer Ort für viele Kinder ist, das war mir schon klar. Dort werden nicht nur die Stofftiere drapiert, sondern auch alle möglichen kleine Schätze gebunkert – sei es die selbstgebastelte Fledermaus, das Geld, das die Zahnfee gebracht hat oder die Bürste, mit der man die Puppe so schön frisiert hat. Auch ich musste damals als Kind jedes Geschenk zwar nicht im, aber zumindest ordentlich angerichtet vor dem Bett platzieren. Nur ist der Schlafplatz noch viel mehr als die Lagerstätte der wichtigsten Habseligkeiten; er ist die ultimative Sicherheitszone, das Bett sind die zweieinhalb Quadratmeter unbegrenzte Geborgenheit, die man mit allen Geschöpfen teilen möchte, für die man gerade Mitleid verspürt – was im Falle unserer Tochter geheißen hätte, den ganzen Wald ins Kinderzimmer umpflanzen zu müssen.

Allerdings ist die magische Kraft der Behütetheit nicht daueraufgeladen. Manchmal sagt unsere Tochter auch: „Ich will nicht in mein Bett, in eurem ist es viel gemütlicher.“ Üblicherweise liegt das dann daran, dass zuvor ein Alptraum in der Sicherheitszone gewütet hat. Dann gibt es nur noch einen Fluchtort: die Ritze zwischen den elterlichen Matratzen. Ob da auch ein Bäumchen zwischen passt?

