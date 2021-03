Wann welches Museum an Rhein und Ruhr wieder öffnet

Museen an Rhein und Ruhr kommen mit Online-Tickets aus dem Lockdown. Hier die Übersicht, welches Museum wann öffnet - und die Links zum Eintritt.

Museen an Rhein und Ruhr arbeiten an Wegen aus dem Lockdown – mit Online-Tickets, die vorab gebucht werden müssen, Anmeldungen, Kontaktnachverfolgung, Maskenpflicht und Einbahnstraßen-Regelungen.

Dienstag, 9. März

Das Kölner Museum Ludwig weckt am Dienstag, 9. März, seine Ausstellung „Andy Warhol Now“ aus dem Dornröschenschlaf. Auch hier müssen vor dem Besuch online „Zeitfenster-Tickets“ gekauft werden – und am Wochenende ist bereits der Server des Museums ob des Ansturms zusammengebrochen.

Die Ludwiggalerie Schloss Oberhausen öffnet ebenfalls ab 9. März (Di-So 11-18 Uhr) mit ihren Ausstellungen über Schuhe in der Kunst und die Kunst des Schuhs („Art About Shoes“) und zum regional wohlbekannten Oberhausener Künstler Walter Kurowski („Kuro“); Anmeldungen telefonisch unter 0208/4124928 oder per Mail unter ludwiggalerie@oberhausen.de.

Und auch das Ikonen-Museum und die Kunsthalle Recklinghausen (Di-So 11-18 Uhr) öffnen am 9. März für alle, die eine Maske tragen und ihre Kontaktdaten angeben, die Ausstellung „Emergence. Plus drei“ mit Justyna Janetzek, Danuta Karsten, Katrin Wegemann und Markus Willeke, die alle den Preis der Gesellschaft für westfälische Kulturförderung bekommen haben, auch als GWK-Preis bekannt (Anmeldung unter 02361/ 501935); beim Ikonen-Museum sind „Glanz und Glaube. Rumänische Hinterglasikonen aus dem Kloster Brâncoveanu“ zu sehen (Tel. 02361/ 501941).

Das LWL-Museum für Archäologie in Herne öffnet ebenso am 9. März (und bietet trotzdem weiter seine digitalen Führungen auf der Homepage des Hauses an: https://www.lwl-landesmuseum-herne.de/de/) wie die LWL-Industriemuseen in Dortmund, Witten, Hattingen und Waltrop; in der Bochumer Zeche Hannover beginnt die Saison am 17. März. Das Römermuseum in Haltern ist noch im Umbau und vorläufig weiter geschlossen.

Auch am 9. März öffnet das Essener Red Dot Design Museum auf dem Welterbe-Gelände von Zollverein – und präsentiere gleich vier Ausstellungen: „Winners Red Dot Award: Brands & Communication Design 2020”, „Milestones in Contemporary Design 2020–2021“, „Onnelissuus/Glück – designed by Fiskars“ und „Design on Stage 2020–2021“, Di-So 11-18 Uhr. Karten müssen vor dem Besuch online gekauft werden: www.red-dot-design-museum.de/tickets

Auch die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen wird ab dem 9. März wieder öffnen – allerdings nur die Dependance K21 im alten Landtagsgebäude am Kaiserteich mit der Ausstellung „Coming To Voice. Absolvent:innen der Kunstakademie Düsseldorf 2020“ (zu den üblichen Öffnungszeiten Di-Fr 10-18 Uhr; sa/so 11-18 Uhr; Kartenbuchungen über https://shop.kunstsammlung.de). Das K20 am Grabbeplatz geht erst am 27. März als Auftakt des Beuys-Jahres 2021 mit der umfangreichen Ausstellung „Jeder Mensch ist ein Künstler. Kosmopolitische Übungen mit Joseph Beuys“ (bis 15. August 2021) wieder an den Start.

Mittwoch, 10. März

Ab Mittwoch, 10. März, öffnet das Bochumer Museum unter Tage mit der Fotografie-Ausstellung „Ortlose Stille. Landschaftsfotografien von Bernard Descamps und Andreas Walther“ und der Dauerausstellung „Weltsichten“; Buchung: https://terminplaner4.dfn.de/maerztermine.

Ebenfalls am Mittwoch, 10. März, will das Düsseldorfer Museum Kunstpalast wieder Besucher empfangen – mit verlängerten Öffnungszeiten zu den Ausstellungen „Heinz Mack“ sowie „Caspar David Friedrich und die Düsseldorfer Romantiker“. Seit dem 8. März sind auf www.kunstpalast.de „Zeitfenster-Tickets“ im Vorverkauf erhältlich (zwischenzeitlich war auch dieser Server überlastet).

Donnerstag, 11. März

Auch das Essener Museum Folkwang, wo eine Großinstallation des in Essen aufgewachsenen Künstlers Martin Kippenberger (1953-1997) auf Besucher wartet, will schnell starten. Geplant ist die Öffnung für Donnerstag, 11. März. Dann öffnet auch die Villa Hügel wieder, wo eine Martin-Kippenberger-Ausstellung (über seine Plakate und Künstlerbücher) erstmals zu besuchen ist - parallel zu Kippenbergers Monumental-Installation „The Happy End of Franz Kafka’s ,Amerika‘“ im Museum Folkwang. Karten im Online-Shop: https://museum-folkwang.ticketfritz.de/Home/Index Ohne Ticket genießbar ist ein 360-Grad-Rundgang mit ausführlichen Informationen zu 13 ausgewählten Ausstellungsstücken – ab sofort verfügbar unter: https://www.museum-folkwang.de/Martin-Kippenberger-digitaler-Rundgang/

Der Rundgang funktioniert am Computer, Tablet, Smartphone und als Raumerfahrung auch mit VR-Brille

Das Von der Heydt-Museum in Wuppertal kündigt ebenfalls an, am 11. März wieder durchzustarten – mit den Ausstellungen „Vision und Schrecken der Moderne – Industrie und künstlerischer Aufbruch“ sowie „Goldene Zeiten – Die Sammlung Niederländischer Kunst und ihre Geschichte(n)“. Online-Tickets gibt es spätestens ab 10. März: https://vdhm.visitate.net/app/Shopping?ref=shp473855527&n=vonderHeydtMuseumSho

Freitag, 12. März

Am 12. März öffnen in Duisburg das Lehmbruck Museum ( https://shop.ticketpay.de/organizer/C0J26UVX?view=grid) mit der sehenswerten Stephan-Balkenhol-Ausstellung; das Kultur- und Stadthistorische Museum sowie das Binnenschifffahrtsmuseum öffnen ebenfalls mit Voranmeldung wieder für Besucherinnen und Besucher.

Samstag, 13. März

Das Duisburger Museum DKM folgt ab Samstag, 13. März, mit neuen Ausstellungen zu Tom Fecht und Ulrich Tillmann. Am Eröffnungswochenende erhält jeder zehnte Besucher freien Eintritt und als Geschenk eine Jahreskarte. Terminanfrage unter mail@museum-dkm.de oder Tel +49.203.93555470.

Ab Samstag, 13. März, sind die Dauerausstellung des Essener Ruhrmuseums und die beiden Sonderausstellungen „100 Jahre Ruhrgebiet. Die andere Metropole“ (bis 9. Mai) und „Kindheit im Ruhrgebiet“ (verlängert bis zum 3. Oktober) auf Zeche Zollverein wieder geöffnet (tgl. 10-18 Uhr). Zeitfenstertickets unter www.tickets-ruhrmuseum.de.

Ebenfalls am kommenden Samstag öffnet das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund wieder. Zunächst dienstags bis freitags von 11-17 Uhr sowie samstags/sonntags 10-17 Uhr. In den Osterferien (27.3.-11.4.) wird das Museum bei entsprechender 7-Tage-Inzidenz durchgehend montags bis sonntags von 10-17 Uhr geöffnet sein. Tickets ausschließlich online unter www.fussballmuseum.de.

Wieder geöffnet wird am Wochenende auch die Julia Stoschek Collection mit Medien- und Videokunst in Düsseldorf. Am 13./14.März ist die Sammlung bei freiem Eintritt von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Online-Buchungen für Zeitfenster zu den Ausstellungen Individuelle Zeitfenster für den Besuch der laufenden Ausstellungen „Mythologists“ und „Jeremy Shaw. Quantification Trilogy“ unter: https://www.jsc.art/calendar/

Dienstag, 16. März

Die Bonner Bundeskunsthalle schließlich öffnet ab Dienstag, 16. März, mit den drei Ausstellungen Max Klinger und das Kunstwerk der Zukunft (bis 5. April) sowie die neuen Präsentationen zu Hannah Arendt und das 20. Jahrhundert und Aby Warburg: Bilderatlas Mnemosyne – Das Original (bis 5. April). Für alle Ausstellungsbesuche müssen Zeitfenster online oder telefonisch vorgebucht werden – ab 12. März unter www.bonnticket.de.