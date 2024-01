Vorsicht Unfallgefahr: Kinder sind im Dunkeln unsichtbar

Dortmund. Doch mit der richtigen Kleidung rettet man Leben. Eine Polizistin gibt Tipps, wie Kinder sichtbar werden und Warnweste gerne tragen.

Ella rennt am Abend einem Ball hinterher – und auf die Straße. Hat sie eine dunkle Jacke an, wird ein Autofahrer das Mädchen erst dann im Scheinwerferlicht erkennen, wenn es etwa 25 Meter von ihm entfernt ist. Das ist eine sehr kurze Distanz, warnt die Polizei Dortmund. Denn selbst wenn der Fahrer sofort auf die Bremse drückt: Bei einem Tempo von 50 km/h braucht das Auto länger als die 25 Meter, um anzuhalten.

„Es kommt auch auf die Witterungsverhältnisse an“, betont Polizeihauptkommissarin Deborah Schuster, „liegt Laub auf der Straße oder ist es glatt, verlängert sich der Anhalteweg.“ Ein Fahrer habe keine Zeit mehr, rechtzeitig zu reagieren. Ella wird vom Auto erfasst.

Doch Ella hat eine Chance – wenn sie sichtbar wird. Zieht sie im Winter nicht eine dunkle, sondern eine helle Jacke an, macht das schon einen kleinen Unterschied: „Bei heller Kleidung erkennt man die Menschen nach ungefähr 40 Metern“, sagt Schuster, die für Unfallprävention zuständig ist. Doch auch das ist noch eine viel zu geringe Distanz. „Besser ist reflektierende Kleidung. Wenn man sie anleuchtet, erkennt man das Kind tatsächlich bei einer Entfernung von 150 Metern, sodass ein Autofahrer auch viel besser reagieren kann als bei nur 25 Metern. Deshalb ist die richtige Kleidung in der dunklen Jahreszeit so wichtig.“

Was ist sicherer: blinkende Lichter oder Reflektoren?

Wie verwandelt man Ella am besten in eine für alle sichtbare Lichtgestalt? Heute gibt es ja bereits Jacken mit reflektierenden Streifen zu kaufen, aber man kann ebenso die Kleidung aufhellen, so Schuster: „Mit Armbändern, die kann man auch an den Beinen tragen.“ Oder mit reflektierenden Bären oder Blinklichtern, die man sich an die Kleidung heftet. „Ich habe zum Beispiel für meine Kinder einen schönen Stern gekauft, der rot blinkt. Den packe ich ihnen an den Rucksack“, so die 39-Jährige. „Reflektierende Sachen sind aber noch besser, weil man diese aus einer ziemlich weiten Entfernung schon erkennen kann.“

Polizeihauptkommissarin Deborah Schuster erklärt den Kindern auch auf der Verkehrspuppenbühne im Dortmunder Westfalenpark, wie sie sich sicher im Straßenverkehr verhalten. Polizeihund Moses zieht ganz vorbildlich im Winter eine Warnweste an. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Schuster rät zu einer Kombination aus blinkenden und vor allem reflektierenden Materialien. Denn blinkende Schuhe, wie man sie nun häufiger sieht, seien zwar wunderbar, doch reichten sie noch nicht aus. „Es ist wichtig, dass die Autofahrer die Silhouette eines Menschen erkennen.“ Da muss keiner lange überlegen, was sich vor ihm auf der Straße bewegt. Man handelt sofort: Ein Mensch? Bremsen!

Also zu den Schuhen noch eine Warnweste nehmen, die ist schnell über eine dunkle Jacke gezogen. Und die gibt es auch schon für kleinere Kinder. Ansonsten: „Einfach die Weste etwas knoten.“

Und wenn ein Kind sich weigert, sich mit Leuchtmitteln zu behängen? „Man kann das auch positiv verstärken“, empfiehlt die Mutter: „Komm, die anderen Kinder tragen die Weste auch, die ist cool.“ In Schulen, in denen alle Erstklässler eine Warnweste geschenkt bekommen, wirke die Gruppendynamik: „Wenn der eine sie trägt, dann trägt der andere sie auch gerne.“ Außerdem gebe es mittlerweile sehr modische Jacken, die tagsüber unscheinbar aussehen, aber wenn man sie nachts anstrahlt, schön leuchten.

Das überzeugt Kinder: Der Taschenlampentest

Kleine Kinder verstehen womöglich nicht, wie wichtig es ist, dass sie im Dunkeln gesehen werden. Aber man kann es ihnen vor Augen führen, so Schuster, mit dem Taschenlampentest. Ella darf den Vater anleuchten. Einmal kommt er ihr aus 100 Metern Entfernung mit dunkler Kleidung entgegen, ein anderes Mal mit Warnweste und blinkenden sowie reflektierenden Anhängern an Armen und Beinen. „Das Ergebnis ist verblüffend“, so Schuster. Das leuchtet auch Ella ein.

Doch am nächsten Tag läuft Ella wie eine strahlende Lichtgestalt herum – und der Vater mit dunklem Mantel hinterher. „Eltern müssen ein gutes Vorbild sein“, appelliert Schuster an das Verantwortungsbewusstsein der Erwachsenen. „Das gilt auch für den Fahrradhelm.“ Den sollten Ella und ihre Eltern tragen, am besten einen, der reflektiert. Reflektoren gibt es auch für die Speichen der Räder. Und an einem Laufrad kann man ebenfalls ein Stecklicht befestigen, so Schuster. Wichtig für den Ausflug mit dem Rad sei wiederum, dass der Mensch sichtbar wird. Also auch dann auf leuchtende Kleidung achten.

LED-Hundehalsband für den Buggy

Ellas kleiner Bruder Leo liegt noch im Kinderwagen. Der lässt sich ebenfalls sichtbar machen. Manche Familien behängen den Wagen mit einer Lichterkette. „Wie ein Weihnachtsbaum, der durch die Gegend gefahren wird“, sagt Schuster schmunzelnd. „Das ist Geschmackssache, aber gesehen wird man.“ Andere bringen ein LED-Hundehalsband am Buggy an. „Eine super Sache“, so die Kommissarin. Aber auch hier sei es wichtig, zusätzlich auf reflektierende Materialien zu achten. Es gibt zum Beispiel spezielle Stoffe mit Klettverschluss zu kaufen.

Nur ein leuchtender Roller reicht nicht, so die Expertin. Der Autofahrer muss erkennen, dass es sich um einen Menschen handelt, der vor ihm auf der Straße ist. Daher ist die Kleidung so wichtig Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Nun sind Ella und ihre Familie also hell erleuchtet – und rennen schnell über die Straße, weil sie es eilig haben. Mit quietschenden Reifen bleibt ein Auto kurz vorm Kinderwagen stehen. . . Um Unfälle zu vermeiden, sei auch das richtige Verhalten wichtig, betont Schuster, die den Kindern auch an der Verkehrspuppenbühne im Dortmunder Westfalenpark erklärt, wie man sich sicher im Straßenverkehr verhält. „Also sich nicht immer den kürzesten Weg aussuchen, sondern wirklich den sichersten.“ Eine Fußgängerampel nutzen, einen Zebrastreifen. Und erst genau auf den Verkehr achten, bevor man den Kinderwagen auf die Straße schiebt. Man braucht vielleicht drei Minuten länger, aber was sind schon drei Minuten, wenn man dafür immer heile ankommt? Und schließlich den Weg mit Ella üben, empfiehlt Schuster. „Aber dann sollte man dem Kind etwas zutrauen“. Auch ihr ältester Sohn, sieben Jahre alt, geht alleine zur Schule.

Schuster höre von Eltern die schlimmsten Geschichten, was den Kindern auf dem Schulweg angeblich passieren könnte. Doch die Gefahr lauere bei den Elterntaxis: „Der Hol- und Bringverkehr gefährdet die Sicherheit der Schulkinder!“

Wie viele Unfälle sie und ihre Kollegen und Kolleginnen bereits mit der Präventionsarbeit verhindern konnten, kann Deborah Schuster natürlich nicht beziffern. „Aber wenn wir das Leben nur eines Kindes gerettet haben, dann hat es sich schon gelohnt.“

