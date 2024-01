Dortmund Im Dortmunder Depot treffen sich die Fans der 80er-Jahre-Popkultur: Beim Retro-Markt Marché Noir gibt‘s Actionfiguren, Comics und mehr.

Wer in den 80er-Jahren jung war, für den sind Serien- und Filmfiguren wie Alf, Chewbacca oder die Ghostbusters gute alte Bekannte. An die Helden der Kindheit erinnert man sich in späteren Jahren immer wieder gerne – das nennt man Nostalgie. Und die wird für manche zur Leidenschaft, zur Sammelleidenschaft! Am Wochenende des 3. und 4. Februar 2024 kann man ihr nach Herzenslust wieder beim Marché Noir im Dortmunder Depot frönen. Der Vintagemarkt für Spielzeug, Vinyl, alte Videospiel-Konsolen, Comics, Videokassetten & Co. öffnet zum dritten Mal seine Pforten.

Marché Noir in Dortmund wird vom Kiosk-Verlag veranstaltet

Veranstaltet wird das „Retro-Event im Ruhrgebiet“ vom kleinen Dortmunder Kiosk-Verlag, der u.a. das „Schwarz Magazin“ verlegt. „Wir haben den Marché Noir im September 2022 zum ersten Mal stattfinden lassen und es ist sehr nerdy geworden“, erklärt Lisa Böttcher, die für die Organisation des Markts verantwortlich ist. „Wir haben festgestellt, dass es sehr viele Spielzeugliebhaber gibt, Nerds einfach, die sich für alte Sachen begeistern können.“ Der Begriff Nerd ist hier natürlich unbedingt positiv und liebevoll gemeint – spätestens seit der Comedyserie „Big Bang Theory“ ist die Spezies des Comic- und Actionfigurensammlers auch hierzulande bekannt.

Rund 35 Händler präsentieren beim Marché Noir alles, was das Nerd-Herz begehrt. Foto: HELMUT BAUER / Marché Noir

Zur Öffnung des Marché Noir um 10 Uhr dürften sich erneut Schlangen bilden, denn der frühe Nerd hat die größten Chancen auf das begehrte Sammlerstück. Rund 35 Händler aus ganz Deutschland, aber auch aus den Niederlanden, bieten ein breites Programm von Waren aus den Spielzeug-, Plattenläden und Videotheken von einst an. Figuren wie He-Man und Skeleton, die Power Rangers, aber auch die Simpsons, Asterix, Playmobil, „Clever & Smart“-Comics, Yps-Hefte, VHS-Kassetten und vieles mehr finden sich auf den Tischen der Händler. Und natürlich darf auch das „Star Wars“-Universum nicht fehlen.

Cosplay im Depot Dortmund: Ghostbusters, Star Wars & Co.

Für strahlende Gesichter sorgen im Depot dabei auch diverse Cosplay-Acts, die die Helden von Leinwand und Mattscheibe gewissermaßen in die Realität holen. In Lebensgröße stehen z.B. Alf, die Ghostbusters und die imperialen Sturmtruppen aus Star Wars für Fotos bereit. Ein professioneller Cosplay-Fotograf baut diesmal eigens sein Studio auf, um die Cosplayer ins rechte Licht zu setzen. Wer eine wirklich dauerhafte Erinnerung möchte, kann sich vor Ort von Tätowierer Martin Temel sein Lieblings-Nerd-Motiv in die Haut stechen lassen. Wer‘s weniger schmerzhaft mag, spielt stattdessen die Arcade-Games von einst am flimmernden Röhrenfernseher.

Lesestoff für Nerds: „Super Action Magazin“

Nach dem Erfolg seines Retro-Events hat der Kiosk-Verlag auch publizistisch reagiert und das „Super Action Magazin“ aus der Taufe gehoben. In bislang zwei Ausgaben gibt‘s Artikel zu den Teenage Mutant Ninja Turtles, Dinsoaurier-Spielzeug und Godzilla. Im Februar soll Ausgabe Nummer drei erscheinen.

Marché Noir 2024 in Dortmund – die Infos:

Datum: 3. und 4.2.2024, jeweils 10-17 Uhr.

Adresse: Depot e. V., Immermannstraße 29, 44147 Dortmund. Auch ein Gastrobereich ist vor Ort.

Tickets gibt es an der Tageskasse für 8 EUR. Für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt frei.

Weitere Informationen www.retro-amour.de oder auf Instagram: @retroamour_event

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur