„Vergiftete Wahrheit“: Zwei im Kampf gegen Chemie-Giganten

Was ist bloß mit den Tieren los? Farmer Tennant ist erst verwundert und dann zusehends erbost. Denn die genetischen Defekte, die seinen Rinderbestand zuerst entstellen und dann umbringen, sind keineswegs Zufallserscheinungen. Seine Tiere sterben, weil auf dem Grundstück nebenan Chemiemüll entsorgt wird. Tennant hat diese Missstände mit der Videokamera gefilmt und wähnt sich auf der sicheren Seite, als er über eine Bekanntschaft Kontakt mit dem Anwalt Rob Bilott aufnimmt.

Der ist als Juniorpartner bei der mächtigen Kanzlei Taft Stettinius & Hollister in Cincinnati etatmäßig auf Seiten der Industrie tätig; aber als seine Großmutter von Farmer Tennant erzählt, macht Bilott sich auf den Weg nach West-Virginia. Tennants Videoarchiv beeindruckt ihn ebenso wie der Anblick eines unvermittelt angreifenden Rinderbullen, den Tennant ungerührt erschießt. Bilott holt die Erlaubnis seines Arbeitgebers ein, dann übernimmt er den Fall und damit den Kampf gegen DuPont, eine der größten Chemiefirmen der USA.

„Der Anwalt, der DuPonts schlimmster Alptraum wurde“

Ein Artikel des Schriftstellers Na­thaniel Rich fürs New York Magazine (Titel: „Der Anwalt, der DuPonts schlimmster Alptraum wurde“) liegt diesem Politthriller zugrunde. Er bezieht sich auf einen wahren Fall, der Mitte der 1990er-Jahre seinen Anfang nahm und sich bis zur endgültigen Urteilsverkündung fast zwanzig Jahre hinzog. Es ist eine klassische David-gegen-Goliath-Geschichte vom Kampf eines aufrechten, unerschrockenen Einzelnen, der die verfassungsbegründeten Rechte eines US-Bürgers gegen den Exzess des American Way of Life verteidigt.

Hollywood liebt solche Geschichten immerhin so weit, dass ungefähr alle fünf Jahre ein solcher Film im großen Stil aufgelegt werden darf. Dieser nun verdient sein Interesse damit, dass er auf klassisch zeitlose Weise in Szene gesetzt ist, was angesichts des Regisseurs Todd Haynes und dessen gewohntem Drang zu exaltierter Formgebung („Dem Himmel so fern“, „I’m Not There“) sowie dem Mehrteiler „Mildred Pierce“ schon eine Überraschung, für manchen auch eine Enttäuschung ist.

Gut besetzt durch Mark Ruffalo, der schon David Finchers „Zodiac“ glänzte

Auf jeden Fall haben Haynes und Kameramann Edward Lachman für die Ernsthaftigkeit des Stoffes mit der Ästhetik von zeitgenössischen Reportagen eine überzeugende Bildsprache finden können. Angeglichen. Interessant ist auch die Besetzung der Anwaltsrolle durch Mark Ruffalo, der nach David Finchers „Zodiac“ 2007 erneut einen Ermittlungsmarathon aufnimmt und dabei mit seiner gedrungenen Erscheinung gleichermaßen Anteilnahme erregt, aber auch enervierend eine selbstzerstörerische Sturköpfigkeit vermittelt.

Als Bilott gegen die DuPont die Herausgabe von firmeninternen Unterlagen erwirken kann, will der Konzern seinen Willen brechen, indem er – eine denkwürdige Szene – eine ganze Garage voll Papier auf Paletten gestapelt anrollen lässt. Bilott beißt sich durch alle Papiere durch. US-Helden und ihre Ehefrauen (hier Anne Hathaway) sind eben zu jedem Opfer bereit, wenn es um den Erhalt ihrer Werte geht.

Über 600 per- und polyfluorierte Alkylverbindungen

Und es gibt eine dritte Komponente, mit der dieser Film punkten kann, weil er über den einen konkreten Fall hinaus die Umweltverschmutzung durch durch Perfluoroctansäure und andere (in der Summe über 600) per- und polyfluorierte Alkylverbindungen anprangert, die keiner staatlicher Regulierung oder Kontrolle unterliegen. In der Ära der firmenfreundlichen Trump-Administration ist das ein achtbarer filmischer Ansatz, der spannend unterhält und damit auch für Schulklassen und Fridays for Future-Begeisterte zeitgemäßen Anschauungsunterricht und Diskussionsstoff bietet.