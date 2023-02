wXw 16 Carat Gold: Karten für Wrestling-Fest werden knapp

Ex-WWE-Wrestler Axel Tischer steigt seit seiner Rückkehr nach Deutschland regelmäßig für wXw in den Ring – so auch beim „Carat“.

Oberhausen. Wrestling-Fans aus ganz Europa besuchen am zweiten März-Wochenende zum Festival „wXw 16 Carat Gold“ die Turbinenhalle Oberhausen.

Ein Bösewicht im Seilgeviert, ein Lebensretter außerhalb des Rings: In den vergangenen Wochen berichtete unter anderem TV-Sender Sport1 über Norman Harras, Wrestler und seit April auch in der Rolle des „Sportlichen Leiters“ bei der deutschen Showkampfliga wXw (Westside Xtreme Wrestling). Der aus Rüthen im Kreis Soest stammende 26-Jährige half einer an Blutkrebs erkrankten Person mit einer Knochenmarkspende. Ob der Erkrankte die Leukämie besiegt hat, weiß Harras noch nicht, kündigte im Gespräch mit der DKMS (Deutschen Knochenmarkspenderdatei) aber bereits an, ihn im Erfolgsfall „zu einer unserer Shows mitnehmen zu wollen“.

Am zweiten März-Wochenende wird Harras, im laufenden Programm zumeist ein unausstehlicher Opportunist und Fiesling, jedenfalls wieder mehrere Tausend Fans unterhalten. Europas größtes Wrestling-Festival „16 Carat Gold“ geht in eine neue Runde. Sechs Veranstaltungen zwischen dem 10. und 12.3. stehen an, die besonders intime „Inner Circle“-Show in der hauseigenen Gelsenkirchener Trainingsakademie am Vorabend (9.3.) ist bereits ausverkauft.

„wXw 16 Carat Gold“: Größter Titel steht auf dem Spiel

Mit allen weiteren Einzelevents, bei denen Catch-Newcomer und Veteranen aus aller Welt gegeneinander antreten, präsentiert sich wXw hingegen erneut in der Oberhausener Turbinenhalle. Bei den drei Abend-Veranstaltungen zwischen Freitag und Sonntag kämpfen 15 Wrestler und die Russin Masha Slamovich um den „16 Carat Gold“-Pokal und den damit verbundenen Gewinn des „wXw Unified World Wrestling Championship“-Gürtels.

Wrestler, Sportlicher Leiter und Lebensretter: Norman Harras. Foto: Privat

Teil des Aufgebots sind unter anderem US-Indie-Veteran Davey Richards, der Italiener Francesco Akira, sonst aktuell für die japanische Top-Liga New Japan Pro Wrestling tätig, sowie Trey Miguel, der zurzeit in den Shows der drittgrößten US-Promotion Impact zu sehen ist. Besonders gespannt dürfen die Fans wXw-COO Tassilo Jung zufolge auf den Mexikaner Komander sein: „Ich glaube, mit seiner Arbeit sind in Europa noch nicht viele vertraut. Es gibt jedenfalls nicht viele, die sich im Ring so bewegen können.“

Neuer Saalplan mit Plätzen auf der Bühne

Der Saalplan wurde im Vergleich zu früheren Ausgaben des Festivals verändert. Stehplätze sind Geschichte, die Liga setzt auf eine voll bestuhlte Halle, in der jeweils maximal 1025 Fans Platz finden. Eine weitere Änderung erklärt Tassilo Jung: „Wir bauen erstmals eine Tribüne auf die Bühne, auf der ist man hautnah beim Einlauf unserer Athleten dabei. Das hatten wir ursprünglich schon für 2020 angedacht, mit den Architekten und der Feuerwehr ist auch alles abgeklärt und genehmigt.“

Mit dem Vorverkauf zeigt sich wXw „vollauf zufrieden“, verrät Jung. Verfügbar war bei Drucklegung nur noch eine einstellige Anzahl an Kombi-Tickets für die drei Abendevents um den großen Titel sowie eine geringe zweistellige Anzahl an Karten für das gesamte Wochenende mit allen sechs Events in der Turbinenhalle. Das Abendevent am Samstag ist gar bereits ausverkauft, Einzelkarten für die Nachmittags-Veranstaltungen sowie den Freitag- und Sonntagabend sind aber noch erhältlich. Auch internationales Publikum wird traditionell zahlreich nach Oberhausen reisen. „Wir haben zum Beispiel zweistellig Tickets nach Großbritannien, Irland und Frankreich verkauft, insgesamt gingen 13 Prozent aller Karten ins Ausland“, sagt Jung.

Action im Internet nun via YouTube statt Vimeo

Wer es nicht in die Turbinenhalle schafft, kann „16 Carat Gold“ mit ein paar Tagen Verzögerung auf dem Streamingdienst „wXw Now“ anschauen – das funktioniert seit Mitte Januar nicht mehr über die Videoplattform „Vimeo“, sondern via YouTube. Der Wechsel erfolgte, nachdem „Vimeo zahlreiche vertraglich garantierte Zusagen gebrochen und jede einzelne zugesicherte Deadline gerissen hat“, wie es wXw auf der Liga-Homepage verkündete. Das volle Programm inklusive großem Archiv mit Events aus vergangenen Jahren gibt es somit nun auf youtube.com/wXwGER, wie gehabt zum Preis von 9,99 Euro pro Monat.

„16 Carat Gold“: 10.-12.3. Fr ab 20 Uhr, Sa+So ab 12 Uhr, Turbinenhalle Oberhausen. Karten für die Einzelevents ab ca. 24 €, Turnierpass für die drei Abendevents (Fr-So) ca. 103 €, Festivalpass für alle sechs Events (Fr-So) ca. 246 €. Karten und Infos hier.

