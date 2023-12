Familie Weihnachtscircus in NRW 2023: So viele gab’s noch nie

In der Region. Immer mehr Menschen zieht’s zum Fest in die Manege: Weihnachtscircusse werden immer beliebter. Zehn Tipps für Ihren Adventsausflug ins Zirkuszelt.

Glühwein, Lebkuchen und der Bummel über den Weihnachtsmarkt sind für viele Pflichtprogramm zu Weihnachten. Auch stimmungsvolle Konzerte mit sakraler wie weltlicher Musik zum Fest erfreuen sich im Advent bekanntlich großer Beliebtheit. Inzwischen gehören für nicht wenige aber auch die Zelte der Weihnachtscircusse zum Fest der Liebe. Immer mehr sind es in den vergangenen Jahren geworden – 2023 locken nun so viele weihnachtliche Manegen wie noch nie in der Region. Wir sagen Ihnen, wo es rund um Heiligabend „Herrreinspaziert!“ heißt.

Kölner Weihnachtscircus

Die Domstadt startet 2023 als erstes in die Weihnachtscircus-Saison: Den kompletten Dezember, vom 1. bis zum 31.12. lang wird im großen Zelt an der Zoobrücke gespielt – im letzten Jahr kamen 80.000 Besucher und Besucherinnen. Da in diesem Jahr wegen einer Anschlussnutzung des Platzes keine Verlängerung möglich ist, endet der Kölner Weihnachtscircus definitiv an Silvester. Bis dahin unterhalten das Publikum u.a. Kontorsionist Alexander Batuev, die coole amerikanische Handstand-Akrobatin Melanie Chy und die Truppe „Shooting Stars“ aus der Mongolei mit ihrer Pfeil-und-Bogen-Akrobatik. Für humoristische Höhepunkte sorgt der berühmte Clown und Pantomime Andrey Jigalov.

1.-31.12., wechselnde Vorstellungszeiten, Palastzelt an der Zoobrücke, Karten ab ca. 36 €. koelner-weihnachtscircus.de

Flic Flac in Duisburg und Dortmund

Die Weihnachtsgastspiele des Circus Flic Flac haben Tradition. In diesem Jahr werden in der Rhein-Ruhr-Region wieder zwei der gelb-schwarzen Kuppelzelte aufgebaut. In Dortmund gibt’s einmal mehr die „X-Mas Show“ mit der beliebten Motorrad-Show im „Globe of Speed“. Mit Christophe and Partner ist zudem eine weitere Motorrad-Nummer im Programm. Diverse Akrobaten zeigen in den Disziplinen Handstand (Li Zhenyu), Polestange (Jonathan Young), Strapaten (Alan Silva) und Trapez (Duo Avital) ihr Können. Für Lacher sorgt die Comedian Frau Chantall.

In Duisburg feiert die Wintershow des Zirkus Flic Flac Mitte Dezember Premiere: Ihr Motto: "Watt 'ne Maloche". Auch heiße Motorrad-Action gehört wieder zum Programm. Foto: Flic Flac

In Duisburg gastiert FlicFlac ebenfalls, das neue Programm setzt mit dem Titel „Watt ne Maloche“ aber nicht auf Weihnachten, sondern auf Ruhrgebietsfeeling. Auch am Duisburger Güterbahnhof dürfen tollkühne Motorradstunts nicht fehlen: Hier zeigen die Mad Flying Bikes waghalsige Sprünge. Nicht das bekannte Todesrad, sondern sogar das doppelte Todesrad wird in Duisburg zu sehen sein – darauf schweben die Artisten ohne Sicherung durch die Luft. Dazu gibt’s u.a. Akrobatik am Vertikalseil, Jonglage und Magie.

Dortmund: 14.12.2023-7.1.2024, tägl. 15+19.30 Uhr, 14./15.12. und Neujahr nur 19.30 Uhr, Heiligabend nur 13 Uhr, 26./27./30./31.12. & 6./7.1. auch 11 Uhr, Parkplatz E2 an den Westfalenhallen, Victor-Toyka-Str. 6 Dortmund, Karten ab ca. 29 €.

Duisburg: 14.12.2023-7.1.2024, tägl. 15.30+19.30 Uhr, außer: 14./15.12., 18.-20.12. & Neujahr nur 19.30 Uhr, Heiligabend nur 14 Uhr, Am Güterbahnhof 2, Duisburg. Karten ab. ca. 29 €. www.flicflac.de

Weihnachtscircus Düsseldorf

Am Staufenplatz gibt es ein Wiedersehen mit dem Düsseldorfer Weihnachtscircus, der hier 2021 seine Premiere feierte. Im neuen Programm gibt es ebenfalls Artisten in einem Todesrad zu sehen, außerdem zeigt Maria Bizarro ihre Säbelbalance, Anne Kucherenko bezaubert am Pole und das Duo Paschenko an den Strapaten. Auch ein Clown darf nicht fehlen, in der Landeshauptstadt heißt er zum Fest Misha Usov – er brachte schon das Publikum des Cirque du Soleil zum Lachen.

15.-17.12.2023 und 22.12.2023-7.1.2024, täglich 15+19 Uhr, Heiligabend 11 Uhr, Silvester 15+20 Uhr, Neujahr nur 15 Uhr, 7.1. 11+15 Uhr, Staufenplatz Düsseldorf. Karten ab ca. 20 €. www.weihnachtscircus-duesseldorf.de

Gelsenkirchener Weihnachtscircus

Einer der traditionsreichsten Weihnachtscircusse in Deutschland feierte im vergangenen Jahr seine 25. Saison in Gelsenkirchen. Nach der nostalgischen Jubiläumsshow zum Weihnachtsfest 2022 meldet sich Familie Probst mit dem neuen Programm „The Power of Life“ zurück – darin sollen klassische Circus-Kunst und moderne Elemente Hand in Hand gehen. Artistik hoch unter der Zeltkuppel, harmonische Pferde- und Hundedressuren und – natürlich – fliegende Motorräder sind darin zu sehen. Letztere gehören inzwischen bei vielen Zirkusshows fest ins Programm, auch zum Fest der Liebe. Unter der Zeltplane im Revierpark Nienhausen sind es die Motocross-Profis der Truppe „Luftmann Extreme Freestyle“, die beim Gelsenkirchener Weihnachtscircus ihre waghalsigen Sprünge zeigen. Zu den weiteren Programmpunkten gehören u.a. das Duo Avant ta Peau an den Strapaten, die Truppe Azizov am Fliegenden Barren, aber auch Sängerin Lily aus Essen sowie die Probst Dance Crew.



Artistik in luftiger Höhe gehört auch beim Gelsenkirchener Weihnachtscircus zum Standardprogramm. Hier beweist das Duo Vertigo an den Loops Schwindelfreiheit. Foto: Gelsenkirchener Weihnachtscircus

20.12.23-7.1.24, täglich 15+19.30 Uhr, Heiligabend nur 14 Uhr, 7.1.2024 nur 15 Uhr, Revierpark Nienhausen, Feldmarkstr. 209, Gelsenkirchen, Karten ab ca. 21 €. www.gelsenkirchener-weihnachtscircus.de

Haaner Weihnachtscircus

Eine neue Tradition begründen möchte die Zirkusfamilie Sperlich unter der Direktion von Gino Sperlich mit ihrem 1. Weihnachtscircus in Haan. Versprochen wird zur Premiere u.a. „atemberaubende internationale Artistik von Weltklasse“ und ein zauberhaftes Ambiente. Zu letzterem trägt nicht zuletzt auch ein kleiner Weihnachtsmarkt im Gastronomiebereich bei – mit „dem verlockenden Duft von Popcorn, Crêpes, Glühwein und Bratwurst“.

21.12.2023-7.1.2024, täglich 15 Uhr, Sa auch 19 Uh, So auch 11 Uhr, Heiligabend und Silvester 14 Uhr, Neujahr, 1.1.2024: Ruhetag, Platz an der Landstraße (bei Möbel Ostermann), Landstr. 40, Haan, Tel. 01573/ 770 17 54, Karten ab ca. 18 €.

Essener Weihnachtscircus

Die weihnachtliche Manege im Essen-Werdener Löwental gehört für viele Zirkusfans inzwischen zur festen Adresse im Advent. Zum sechsten Mal lacht heuer der Clown mit Santa-Mütze vom Plakat. Im Programm sind es gleich zwei Spaßmacher, die für Lacher sorgen – sie tragen die klassischen Clownnamen Charlie und Beppo. Vanessa Garcia aus Mexiko will das Publikum mit ihrer Luftakrobatik in ihren Bann schlagen, am Schwung-Trapez schwingt Artist Giovanni. Außerdem zeigt ein Feuerfakir die brenzlige Körperfeuer-Nummer und spuckt echte Flammen.

20.12.23-7.1.24, tägl. 15 Uhr, Sa auch 19 Uhr, So auch 11 Uhr, Heiligabend und Silvester nur 13 Uhr, Im Löwental 67, Essen, Tel 0162/ 538 98 74 oder 01578/931 21 66. Karten ab 10 € (Do) bzw. ab 18 € (andere Tage). Weitere Infos auf Facebook.

Der Essener Weihanchtscircus hat inzwischen Tradiition. Im Advent 2023 werden zum sechsten Mal die Tannen im Vorzelt geschmückt. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Lüdenscheider Weihnachtscircus

Auch in Lüdenscheid gastiert in diesem Jahr zum ersten mal die Weihnachtsshow des Circus Rudolf Renz. Der Direktor selbst präsentiert dabei eine Freiheitsdressur mit seinen Araberhengsten. Mit Jaqueline Traber trägt eine weitere Artistin den Namen einer großen Zirkusfamilie – sie präsentiert eine Hula-Hoop-Nummer zu südamerikanischen Rhythmen. Mit Clown Olekandr Petrunin zieht Heiterkeit in die Manege ein, für poetische Manegenmomente sorgt wiederum Volodymir Vasyliev mit seiner „Marionette“ – letztere ist menschlich und tanzt kunstvoll an ihren Fäden. Stimmungsvolles Ambiente erwartet die Besucherinnen und Besucher im Foyer bei einem kleinen Weihnachtsmarkt mit Crêpes, Glühwein & Co.

21.12.23-7.1.24, tägl. 16 Uhr, Sa. 14+19 Uhr, 24.12. nur 13 Uhr, 1.1. Ruhetag, Infotelefon: 0163/ 872 56 66, Schützenplatz Loh, Reckenstr. 6, Lüdenscheid. Karten ab ca. 12 €. www.lüdenscheider-weihnachtscircus.de

Xantener Weihnachtscircus

Zum elften Mal schlägt der Weihnachtscircus von Jonny Casselly Junior seine Manege zum Fest in der Römer- und Siegfriedstadt auf. Wie immer will der Direktor und Spross einer großen Zirkusfamilie vorab nichts zum Programm verraten. Vielleicht ein, zwei Highlights? Keine Chance – das Programm besteht schließlich „nur aus Highlights“. Immerhin so viel: Die Artisten kommen in diesem Jahr u.a. auch aus der Ukraine, Spanien und Äthiopien. Im Vorzelt locken wie immer Zirkus- wie Weihnachtsmarkt-Leckereien gleichermaßen – von Popcorn und Zuckerwatte bis zu Mandeln, Glühwein & Co.

22.12.2023-7.1.2024, tägl. 15+19 Uhr, 25.12. sowie 2./.3. & 7.1.: nur 16 Uhr, Silvester: 14+18 Uhr, Neujahr: 18 Uhr, Heiligabend keine Vorstellung. Karten ab 16 €. www.weihnachtscircus-xanten.de

Wenn der Nikolaus in der Manege hüpft: Der Xantener Weihnachtscircus feierte im vergangenen Jahr seine zehnte Saison. 2023 geht es munter weiter. Foto: ohannes Kruck / NRZ

Weihnachtscircus Wuppertal

Auch an der Wupper wird es weihnachtlich unter der Zeltkuppel – zum zweiten Mal kann man sich dort in diesem Jahr mit Manegenkunst aufs Fest einstimmen. Das Publikum darf sich auf 13 Nummern freuen, darunter Jan Sokolowski, der seine Akrobatik auf BMX-Fahrrädern betreibt und Yuri Gottani mit einer Lasershow – die Yedi-Ritter lassen grüßen!

21.12.2023-7.1.2024, 15+19 Uhr, Heiligabend 11 Uhr, Silvester 15+20 Uhr, Neujahr nur 15 Uhr, 7.1. 11+15 Uhr, Parkplatz Carnaper Platz, Wuppertal. Karten ab 17 €. www.weihnachtscircus-wuppertal.de

Mönchengladbacher Weihnachtscircus

„Hurra“, freuen sich sich Zirkusfans: Mönchengladbach bekommt nun auch einen Weihnachtscircus Für die Premiere in der Vitusstadt zeichnen die Macher der erfolgreichen Weihnachtscircusse in Düsseldorf und Wuppertal verantwortlich. Als einer der Höhepunkte wird der Auftritt des Duos Fossett aus Ungarn gepriesen – die Luftdarbietung des Artistenpaares soll regelmäßig Begeisterungsstürme auslösen. Sophie Alton wiederum ist eine hoch gehandelte Newcomerin, die schon jetzt als eine der besten Handstandkünstlerinnen gilt.

22.12.2023-7.1.2024, 15+19 Uhr, Heiligabend 11 Uhr, Silvester 15+20 Uhr, Neujahr nur 15 Uhr, 7.1. 11+15 Uhr, Messeplatz, Mönchengladbach. Karten ab 17 Euro. www.weihnachtscircus-mg.de

