„We Are The Champions“: Die Hits von Queen live im Stadion

Brigitte Oelke in ihrer Paraderolle, der „Killer Queen“ aus dem Queen-Musical „We Will Rock You“. Ab morgen singt sie an zwei Abenden wieder Hits wie „Don’t Stop Me Now“.

Oberhausen. Vier Sänger und Sängerinnen aus dem Queen-Musical „We Will Rock You“ präsentieren in Oberhausen noch einmal Song-Klassiker der legendären Band

Mit Auftritten in Fußballstadien hatten Queen zu Zeiten ihres Sängers Freddie Mercury reichlich Erfahrung: Legendär sind etwa die zwei ausverkauften Konzerte am 11. und 12. Juli 1986 im Londoner Wembley-Stadion – nachzuhören auf dem dritten Livealbum der Band. Hiesige Fans wiederum schwärmen noch immer vom Queen-Auftritt im August desselben Jahres im Müngersdorfer Stadion in Köln.

Bekannte Namen der Musical-Szene

Ab morgen erklingen die zeitlosen Klassiker der Rock-Giganten nun an zwei Abenden erneut in einem Fußballstadion, der Rahmen ist freilich nicht ganz derselbe: Mit dem Niederrhein-Stadion, Heimstatt des zweifellos traditionsreichen Vereins Rot-Weiß Oberhausen (RWO), fällt der Rahmen etwas kleiner aus – zumal nur ein überschaubarer Teil der Arena genutzt wird. Und Queen stehen natürlich nicht selbst auf der Bühne – dafür allerdings vier Sänger und Sängerinnen, deren Namen Musical-Fans begeistern dürften.

„Under Pressure“ bis „We Will Rock You“

Denn mit Vera Bolten, Sascha Krebs, Alex Melcher und Brigitte Oelke treffen sich auf der Bühne vor der RWO-Haupttribüne vier Darsteller der Erstaufführung des Queen-Musicals „We Will Rock You“ wieder. Begleitet von einer vierköpfigen Band singen sie wie einst Queen-Klassiker von „Under Pressure“ bis „We Will Rock You“. Und natürlich auch „We Are The Champions“, das die Veranstalter als Titel ihrer Show wählten.

2002 feierte „We Will Rock You“ in London Premiere – als sogenanntes Jukebox-Musical. Heißt: Um die bekannten Song-Klassiker ließen die Queen-Musiker Brian May und Roger Taylor von Autor Ben Elton eine Handlung schreiben. In der düsteren Zukunftsmär kämpfen Rebellen für die Rockmusik, und Liebe darf natürlich auch nicht fehlen. Das hatte auf Anhieb enormen Erfolg – in London, aber auch in Köln, wo 2004 die deutsche Version Premiere feierte.

Ein Gitarrengott auf der Toilette

Beim Casting der Premierenbesetzung trafen Brian May und Roger Taylor höchstpersönlich ihre Wahl. Vera Bolten, die dabei den Zuschlag für die Rolle der Scaramouche erhielt, begegnete Superstar und Gitarrengott Brian May dabei kurz zuvor sogar auf dem stillen Örtchen, wie sie damals in einem Interview mit dem Magazin „Blickpunkt Musical“ berichtete: „Kurz vor meiner Audition vor Brian May und Roger Taylor habe ich Brian auf der Unisex-Toilette getroffen und bin erstmal erstarrt. Während meines Vorsingens zeigte sich Brian May dann aber sehr herzlich und menschlich und hat wohl auch mit den Ausschlag für mein Engagement gegeben.“

Paraderolle „Killer Queen“

Auch Alex Melcher konnte das Queen-Duo überzeugen und gehörte seit der Premiere in Köln zum Cast. Bis 2011 gab er den Galileo, nach dem Gastspiel in der Domstadt war „We Will Rock You“ noch in Stuttgart (ab 2008) und Berlin (ab 2010) zu sehen. Gleich in vier verschiedenen Rollen stand Sascha Krebs im Queen-Musical auf der Bühne – auch als es ab 2012 zweimal auf Tournee ging und u. a. in Essen gastierte.

Ganz anders wiederum Brigitte Oelke, die stets die „Killer Queen“ verkörperte und zu ihrer Paraderolle machte. Als einzige Darstellerin gehörte die Sängerin mit der roten Mähne bei allen Stationen des Musicals zur Premierenbesetzung. Brian May selbst attestierte Brigitte Oelke seinerzeit „Eleganz, Power und eine Killer-Stimme“. Ab morgen kann sie diese Qualitäten wieder unter Beweis stellen, wenn sie einmal mehr Queen-Klassiker wie „Don’t Stop Me Now“ und „Another One Bites The Dust“ interpretiert.

Alle Infos zur Show:

We Are The Champions: 20.+21.7., jew. 19.30 Uhr, Stadion Niederrhein, Lindnerstr. 78, Oberhausen. Karten ab ca. 68 € gibt es für den 21.7. auf www.wir-lieben-tickets.de und für den 20.7. auf tickets.soundofmusic.de. Coronaregeln: Zuschauer müssen geimpft, genesen oder negativ getestet sein (kein Selbsttest; Personalausweis mitführen). OP- bzw. FFP2-Maskenpflicht auf dem Gelände. Am Platz darf die Maske nach derzeitigem Stand abgenommen werden.

