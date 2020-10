Was die Messe NiederrheinKreativ in Rheinberg bietet

Rheinberg. Bastelfreunde freut’s: Nach zwei Terminverschiebungen öffnet die Messe NiederrheinKreativ in Rheinberg am 9. Oktober für drei Tage ihre Tore.

Wer viel Zeit hat, wird erfinderisch: Wenn dieses Jahr für irgendetwas gut war, dann doch vielleicht dafür, in Zeiten von Lockdown & Co. die eigene kreative Ader weiter gefördert oder endlich entdeckt zu haben. Aber auch für diejenigen, die noch immer nicht von der Muse geküsst wurden, gibt es Hoffnung.

Denn die Messelandschaft öffnet nach und nach wieder ihre Türen. So auch die Nieder­rheinKreativ in Rheinberg, die nach zweimaligem Verschieben nun vom 9. bis zum 11. Oktober Nahrung für die rechte Gehirnhälfte liefert.

Veranstaltungsbereich der NiederrheinKreativ wurde vergrößert

Damit Besucher das Futter fürs Hirn auch entspannt aufnehmen können, wurde der Veranstaltungsbereich vergrößert, sodass Stände nun die doppelte Fläche zur Verfügung haben. Heißt: Mehr Platz für Knöpfe, Wolle, Garn, Papier, Edelsteine, Keramik, Zuckerguss und, und, und. „Unser oberstes Gebot ist die Sicherheit und Gesundheit aller Teilnehmer.

Aus diesem Grund besteht auf dem gesamten Gelände eine Maskenpflicht und ein Abstandsgebot. Durch die Verteilung der Besucher auf jetzt drei Tage rechnen wir mit einem sehr entspannten Ablauf der Veranstaltung“, so Veranstalter Marvin Okken, der sich erleichtert zeigt, dass die Messe nun doch stattfindet.

Große Verlosung an allen Tagen

Auf der zeigen nun mehr als 110 Aussteller ihr Handwerk, liefern Material zum Nachmachen oder verkaufen ihre schönsten Stücke. Als Highlight der Messe werden an allen drei Tagen Schneideplotter mit Startersets verlost.

Das Plotten, so Okken, sei zwar keine Neuheit, „zeigt sich allerdings als wachsender Trend“. Wie durch den Plotter Folien, Schriftzüge und individuelle Designs aus diversen Stoffen entstehen, zeigt der Stand „Creanda“. Hier können Besucher selber die entsprechenden Knöpfe drücken.

Mehr als 30 Workshops – natürlich mit Abstand

Apropos Mitmachen: Bei über 30 Workshops können sich Kreative und die, die es noch werden wollen, direkt vor Ort austoben – mit Stift, Schere, Papier und mehr. Denn die Liste der Mitmachaktionen ist lang und vor allem bunt. „Zwanette’s Sprookjes Atelier“ zum Beispiel bietet an, die eigene kleine Traumlandschaft im Miniaturformat zu gestalten. Auf Baumstammplatten entstehen so unter anderem ganze Wälder oder Puppenhäuser.

„Mustergültig Design“ gibt Haushaltsgegenständen aus Porzellan einen neuen Sinn. Am Stand wird demonstriert, wie zum Beispiel aus einer alten Suppenschüssel eine kreative Lampe entsteht. Mit Upcycling kennt sich auch „Cutleryart Meinardus“ aus: In dem Workshop werden aus altem Silberbesteck neue Schmuckstücke geklöppelt.

Bastelshop aus dem Fernsehen

Klassisch wird’s am Stand von „Ideen mit Herz“, den Bastelshop dürften eingefleischte Bastelprofis von dem auf Dauerwerbesendung spezialisierten TV-Sender QVC kennen. In gleich sechs verschiedenen Workshops werden Techniken und Materialien gezeigt.

Und auch Bilder aus Samt, Sand und Stein, Grußkarten, Trockenfilzen, Freundschaftsbändchen und noch einiges mehr sind an weiteren Ständen mit von der Partie. Sogar Quick-Tattoos, die nicht nur Gläser, Notizbücher und Holz verschönern, sondern auch die Haut, können Messebesucher selber anfertigen.

Strenge Hygienemaßnahmen

Veranstalter Marvin Okken blickt zufrieden auf das umfangreiche Angebot, denn zu Beginn war nicht klar, ob Workshops in Zeiten der Pandemie wirklich realisierbar sind. „Aber wir haben die Tische weiter auseinandergezogen, halten Hygienemaßnahmen strengstens ein.“ Und auch die Aussteller freuen sich aufs Event. „Für viele ist es die erste Gelegenheit, nach dem Lockdown wieder aktiv zu werden“, so Okken. Na dann, ran an Stift, Schere, Papier – und Plotter.

>>> INFO: Das Wichtigste zur Messe

Termin: 9.-11.10., Fr+Sa 9-18 Uhr, So 10-17 Uhr, Messe Niederrhein, An der Rheinberger Heide 5, Rheinberg.

Eintrittspreise: Erw. 6 €, erm. 5 €, Kinder bis 7 J. frei. Mehr Infos sowie Onlinetickets auf www.niederrheinkreativ.de