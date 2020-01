VPT mit neuer Tour: „Helden der Galaxis“ retten die Welt

Vermutlich versucht jeder Erfinder, mit seinen Entwicklungen ein Stück weit die Welt zu verändern. Doch Lou Ottens ahnte nicht, welche Auswirkung seine Erfindung später auf das Selbstverständnis einer ganzen Generation haben würde. In den frühen 1960er-Jahren arbeitete der Niederländer als Ingenieur bei Philips, wo er mit seinem Team die Audiokassette entwickelte.

So legte er den Grundstein für ein popkulturelles Phänomen: In nostalgischer Erinnerung bezeichnen sich Menschen, deren Kindheit zwischen die 1970er- und 1990er-Jahre fällt, gern als „Kassettenkinder“. Denn um die kleinen Plastikkästchen mit dem Magnetband drehte sich damals viel – sie waren der Anschalter fürs Kopfkino, der sichere Weg zu den „Drei ???“ nach Rocky Beach, in die TKKG-Millionenstadt oder zum Neustädter Zoo, Heimat von Benjamin Blümchen. Gleichzeitig aber boten Kassetten auch die Möglichkeit, selbst kreativ zu werden. Mixe wurden aus dem Radio mitgeschnitten oder eigene Welten erdacht und für immer – oder bis zum gefürchteten Salat – aufs Band gebannt.

Abenteuer in Vollplayback

Dieses Selbermachen und Weiterdenken griff 1997 eine Gruppe Künstler aus Wuppertal auf – und trieb es mit dem „Vollplaybacktheater“ auf die Spitze. Ursprünglich als einmaliges Projekt für den Wuppertaler Theatersommer gedacht, ist das Konzept heute ein Kassenschlager. Die Idee: Kopfkino aus und Bühne frei – eine Theateradaption der erfolgreichsten Hörspielserie der Welt, „Die Drei ???“.

Die Action auf der Bühne ist live, der Ton nicht. Der kommt aus der Dose – die Schauspieler bewegen dazu die Lippen. Vollplayback eben. Allerdings sind die Abenteuer, die „verplaybackt“ werden, keine regulären Hörspielfolgen, zu denen Schauspieler die Handlungen ausführen. Mehrere Episoden werden ineinander verschachtelt – dazu fröhlich aus der gesamten Popkultur zitiert: Figuren aus anderen Hörspielen, Filmen und TV-Serien (dann eben mit der Tonspur) dürfen ebenfalls ran. So entsteht die neue und oft ziemlich komische Geschichte.

Rendezvous der Kindheitshelden

Über die Jahre ist das Portfolio des Vollplaybacktheaters gewachsen und mittlerweile gibt es auch Stücke, die nicht mehr nur auf den drei Jungdetektiven aus Kalifornien basieren. In der vergangenen Inszenierung „Die Liga der außergewöhnlichen Detektive“ mussten etwa Geisterjäger John Sinclair, seine Freundin Jane Collins und der eigentlich pensionierte Kommissar Reynolds ermitteln. Im nebligen Dartmoor lösten sie mit Sherlock Holmes und Dr. Watson ein etwas anderes Rätsel um den Hund von Baskerville.

Ein ähnlich kurioses Zusammentreffen ist auch für das neue Abenteuer des Ensembles, „Die Helden der Galaxis“, zu erwarten. Auf dem Ankündigungsbild sind beispielsweise Zeichentrick-Held Captain Future, Prinzessin Leia, Waschbär Rocket von den „Guardians of the Galaxy“ und die „Men in Black“ zu sehen. Sollten sich all diese Figuren nun im Rahmen eines Weltraumabenteuers begegnen, verspricht das ein nie dagewesenes Humorspektakel.

Konkrete Hinweise auf die Handlung gibt es vorher nicht. Allerdings scheint es um nicht weniger als die Rettung der Galaxis zu gehen. Ob dies der gesammelten Weltraumkompetenz gelingt oder sich die Helden doch eher gegenseitig im Weg stehen, erfahren die Fans ab dem 21. Februar. Dann startet das achtköpfige Ensemble nämlich seine neue Tournee. Bis Mai ziehen die Bühnenkünstler durchs Land und machen dabei besonders häufig Halt in NRW. Etwas Eile ist allerdings geboten: Die Tickets sind begehrt und oft zeitig ausverkauft.

Termine: 25.2. Wuppertal (Palazio), 2.3. Oberhausen (Luise-Albertz-Halle), 3.3. Bielefeld (Stadthalle), 8.3. Düsseldorf (Stahlwerk), 9.3. Paderborn (Paderhalle), 10.3. Münster (Halle Münsterland), 11.3. Krefeld (Kulturfabrik), 12.3. Köln (E-Werk), 13.3. Soest (Stadthalle), 28.4. Bochum (Christuskirche). Karten gibt es ab ca. 29 €.