„Sinatra & Friends“ gastiert im kommenden Jahr in der Region

Essen. Die Show „Sinatra & Friends“ bringt einen Hauch von Nostalgie in die Region. Die Songs des Rat Packs schallen unter anderem durch die Grugahalle.

Mitte der 50er-Jahre war das Rat Pack eine Clique um Filmstar Humphrey Bogart und seine Frau Lauren Bacall. Der elitäre Freundeskreis zeichnete sich besonders durch die Trinkfestigkeit seiner Mitglieder aus. Frank Sinatra schloss sich dem Rat Pack 1954 an, ihm folgten Sammy Davis Jr. und Dean Martin. Sinatra war übrigens auch maßgeblich an der Namensgebung der Clique beteiligt. Nach einer durchzechten Nacht mit Humphrey Bogart soll dessen Frau beim Anblick der beiden gerufen haben: „Ihr seht aus wie eine verdammte Rattenbande!“ Ein Rat Pack eben.

Frisch und munter zeigen sich hingegen Stephen Triffitt, George Daniel Long und Mark Adams an diesem frühen Abend als sich die Webcams zum Zoom-Meeting öffnen. Sie stehen momentan als Rat Pack in der Show „Sinatra & Friends“ in London auf der Bühne und planen im kommenden Februar eine Tour durch Deutschland und die Region. Was sofort auffällt, ist die Ähnlichkeit zu ihren Rollenvorbildern. Allen voran Stephen Triffitts strahlend blaue Augen.

Royales Lob für Sinatra-Songs

Lange raten, welchen der drei Sänger er in der Show verkörpert, müssen Beobachter nicht. Doch äußerliche Ähnlichkeiten sind nicht alles. „Am Anfang habe ich Frank nur bei Karaoke-Abenden gesungen. So ganz ernst genommen habe ich das da noch nicht. Als ich dann für eine Show nach Las Vegas gegangen bin, hat mich der Show-Direktor direkt beim ersten Lied abgewürgt und mich angeschrien, ich sollte mir einen Anzug anziehen und auch der Mann sein“, erinnert er sich.

Im Anschluss hat er sich ein Video nach dem anderen angesehen, Bewegungen studiert und kleinste Gesten im Kopf abgespeichert. „Zu Beginn lief bei mir im Kopf immer eines der Videos ab, aber das ist nun nicht mehr nötig. Die Bewegungen sind natürlich geworden“, erklärt Triffitt, der bereits mit seinen Sinatra-Songs Begeisterung bei Prinz Philip ausgelöst hat – mit der nötigen Portion royaler Zurückhaltung versteht sich.

Ein kleiner Funken Arroganz

In Fleisch und Blut übergegangen ist es ebenfalls seinen Kollegen George Daniel Long und Mark Adams, die seit 20 Jahren in ihre Rollen schlüpfen. „Allerdings muss man immer auch ein Stück man selbst sein. Sonst käme die Chemie zwischen uns nicht rüber“, weiß George Daniel Long.

Die drei Musiker verstehen sich auch jenseits der Bühne. Foto: promo / Semmel Concerts

Auch wenn sie keine Kopien sind und seien möchten, swingt der Geist des Rat Packs immer mit. Den Hauch von Nostalgie lässt sich das Publikum nur zu gern um die Nase wehen. „Man ist vielleicht etwas größer oder breiter als Frank, Dean und Sammy – aber das macht dem Publikum nichts. Sie wollen diese Illusion und unterstützen dich dabei. Man muss mit diesem kleinen Funken Arroganz rausgehen und an sich glauben“, weiß Mark Adams, der Dean Martin verkörpert, aus eigener Erfahrung.

Ein bisschen Arroganz schützt allerdings nicht vor den Selbstzweifeln, die die drei immer mal wieder heimsuchen. Immerhin treten sie bei den Shows in ziemlich große Fußstapfen. „Wir zweifeln und das ist auch gut so. Sammy, Frank und Dean haben an einem Punkt in ihrer Karriere ebenfalls an sich gezweifelt“, weiß Mark Adams, der einst ein semiprofessioneller Fußballspieler war.

Pflänzchen für den Traumgarten

„Frank hatte Panik und hat deshalb auch mehrere Suizidversuche in seinem Leben unternommen. Wir versuchen einfach jedes Mal unser Bestes zu geben und gehören deshalb auch zu den Besten des Fachs“, fügt Stephen Triffitt hinzu. Panikerfüllt würden sie nach all den Jahren jedoch nicht mehr auf die Bühne gehen, versichert Long.

Für ein ruhiges Gemüt dürfte bei ihm seine zweite große Leidenschaft sorgen: Garten Design. Mit einem Diplom auf diesem Gebiet in der Tasche und einem Master in der Mache, verschönert er englische Gärten. Auch die seiner Kollegen. „Ich möchte meinen hässlichen Grasgarten von ihm machen lassen, aber er hat einen teuren Geschmack“, erzählt Mark Adams, lacht und fügt hinzu „dafür muss ich noch etwas länger touren.“ Kein Problem, ganze zehn Termine sind für das kommende Jahr in Deutschland geplant. Damit dürften schon mal einige Pflänzchen für den Traumgarten gesichert sein.

„Sinatra & Friends“ live:

Termine: 14.2. Düsseldorf (20 Uhr, Capitol Theater), 15.2. Essen (20 Uhr, Grugahalle), 16.2. Köln (20 Uhr, Musical Dome).

Karten gibt es ab ca. 50 € unter anderem im Internet auf www.ruhrticket.de

