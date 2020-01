Essen. Das Bochumer Theater Liberi inszeniert Carlo Collodis Kinderbuchklassiker „Pinocchio“ als Familienmusical und gastiert damit in der Region.

„Pinocchio – das Musical“: Lügen haben eine lange Nase

Fast 140 Jahre ist her, dass ein kleiner Holzbengel namens Pinocchio das Licht der Welt erblickte – zunächst als Fortsetzungsgeschichte des Autors Carlo Collodi für eine römische Kinderzeitschrift. Walt Disneys Zeichentrick-Adaption des in die Weltliteratur eingegangenen Stoffes ist inzwischen auch schon 80 Jahre alt. Es gab für das Theater Liberi aus Bochum also gute Gründe, die Geschichte einer zum Leben erwachten Holzpuppe einem – wie man neudeutsch sagt – „Update“ zu unterziehen.

„Pinocchio“ ein Musical mit Songs von Rock bis Chanson

„Pinocchio – das Musical“ heißt das Resultat, das Kinder ab vier Jahren in Stadthallen & Co. möglichst mitreißend unterhalten soll – und wenn’s geht, auch Erwachsene, denn die müssen ja schließlich mit in die Vorstellung. In den kommenden Wochen gibt’s davon wieder einige. in der Region.

Mit viel Humor inszenieren die Musical-Macher aus Bochum ihren Pinocchio. Musikalisch erwartet das Publikum wie bei allen Liberi-Stücken – darunter etwa „Das Dschungelbuch“ oder „Schneewittchen“ – eine Mischung aus Pop-, Rock-, Soul- und sogar Chansonklängen, eingebettet in Tanz-Choreografien.

Ehrlichkeit, Toleranz und Respekt

„Mein Ziel ist es, die vielleicht etwas angestaubten Figuren ins Hier und Jetzt zu holen“, erklärt Regisseurin Carolin Pommert. Die Geschichte selbst findet sie wiederum gar nicht aus der Zeit gefallen: „Themen wie Ehrlichkeit, Toleranz und Respekt beispielsweise sind zu jedem Zeitpunkt wichtig. Der Stoff ist aktueller denn je.“

Lügen und Faulheit zahlen sich nicht aus

Und den meisten von uns dürfte er wohl noch geläufig sein: Meister Geppetto schnitzt eine Marionette, die zum Leben erwacht. Der hölzerne Junge weiß freilich wenig über die Welt und kennt den Unterschied zwischen Gut und Böse noch nicht. Neugierig stolpert er von einem Abenteuer ins nächste, wird Star eines Puppentheaters und trifft auf die hinterlistigen Gauner Fuchs und Kater. Pinocchio selbst nimmt es mit der Wahrheit auch nicht immer so genau. Doch er muss erkennen, dass sich Lügen und Faulheit nicht auszahlen, wenn sein Wunsch, ein echter Junge zu werden, in Erfüllung gehen soll.

In die Rolle des Jungen mit der verräterischen Nase schlüpft René Britzkow. Der 26-Jährige spielt Pinocchio als aufgeweckten, quirligen Jungen, der aber viel falsch macht, weil er es nicht besser weiß. Auch Britzkow findet Carlo Collodis alte Geschichte durchaus zeitlos und universell: „Nicht nur Kinder, sondern auch viele Erwachsene haben ab und zu das Gefühl, irgendwie fehl am Platz, nicht richtig echt zu sein. Wenn wir uns für etwas schämen oder über uns selbst ärgern – immer dann sind wir ein bisschen Pinocchio.“

Termine: 7.2. Geldern (Aula im Lise Meitner Gymnasium), 8.2. Ratingen (Stadttheater), 15.2. Witten (Saalbau), 16.2. Iserlohn (Parktheater). Karten ab ca. 16 € (Kinder bis 14 J. ab ca. 14 €) gibt’s in unseren LeserLäden, telefonisch unter 0201 / 804 60 60 sowie online: www.ruhrticket.de.