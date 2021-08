Microfestival: In Dortmund trifft Weltmusik auf Akrobatik

Dortmund. Nach einem Jahr Pause kehrt das Microfestival in Dortmund zurück. Wegen Corona diesmal allerdings in einer ganz anderen, ungewöhnlichen Form.

Das „Micro!Festival“ kehrt zurück: Nach einem Jahr Pause präsentieren Künstlerinnen und Künstler aus über 20 Nationen in Dortmunds Innenstadt am 13. und 14. August eine Mischung aus Theater, Tanz und Musik.

In diesem Jahr findet das Ganze allerdings unter einem anderen Namen statt, „Micro!Cube-Edition 2021“ heißt es offiziell. Der Grund: Während das „Micro!Festival“ in den vergangenen Jahren ausschließlich am Friedensplatz zu Hause war, gibt es jetzt mehrere Anlaufpunkte in der City. Drei Bühnen in Würfelform werden auf dem Reinoldikirchplatz, dem Alten Markt und in der Kleppingstraße aufgebaut. Ganz nach dem Motto der Veranstaltung „Umsonst, draußen und natürlich mit Abstand“ sollen die Besucherströme so auseinandergezogen werden. Auch in den Shows wird das Thema Corona eine Rolle spielen. „Einige Künstler haben sich künstlerisch mit der Pandemie auseinandergesetzt und das Ganze in ihre Programme eingearbeitet“, sagt Katrin Pinetzki von der Stadt Dortmund.

Mit Slapstick geht es los

Der Improvisationskünstler Shiva Grings eröffnet die „Micro!Cube-Edition“ am Freitag um 12 Uhr in „Cube 2“ auf dem Reinoldikirchplatz. Mit Clown- und Slapstickeinlagen können hier vor allem die kleineren Gäste unterhalten werden.

Auch Musikliebhaber und -liebhaberinnen kommen nicht zu kurz. Das Programm ist in jedem Fall facettenreich. Reggae-Töne der Freiburger Band Unojah treffen auf neue Klassik und nahöstliche Klänge des Berlin Oriental Quartets. Wer es lieber etwas exotischer mag, der findet vielleicht beim iranischen Künstler Shahab Tolouie das Richtige. Gemeinsam mit seiner Band präsentiert er persischen Sound, kombiniert mit Flamenco.

Schauspielfreunde können sich auf die Theaterkünstlerin Christiane Hess freuen, die ihre One-Woman-Show gleich zweimal aufführt. In ihrem Programm „Götter, Glocken, Gläubige“ verkörpert sie 30 verschiedene Charaktere und nimmt die Zuschauer mit in eine Sagenwelt voller ratloser Götter und trauernden Zwergen. Reichlich Unterhaltung verspricht auch das Comedy-Theater von Rita Buqu. Sie imitiert eine Hausfrau in den 60er-Jahren und überrascht dabei mit der einen oder anderen akrobatischen Einlage.

Zum Abschluss des ersten Tages legt DJ Darius Darek über drei Stunden sein Set auf. Der Pole bediente sein Mischpult bereits auf Festivals in Mexiko, Panama oder Nicaragua. Für Tanzlaune sorgen unter anderem Chillout, Jazz und House.

Begrenztes Kartenkontingent

Wer die Auftritte dieser Acts besuchen will, muss sich allerdings allmählich sputen. „Die Abend- oder Spätnachmittagveranstaltungen sind schon teils ausgebucht“, sagt Katrin Pinetzki. Wegen Corona gibt es ein stark begrenztes Kartenkontingent. So können an der Reinoldikirche 72 Personen zuschauen, am Alten Markt und der Kleppingstraße sind es jeweils 48.

Zum Vergleich: In den Vorjahren kamen im Schnitt 15.000 Menschen. Deshalb ist es notwendig, vorab für jede einzelne Show ein kostenloses Ticket im Internet zu ergattern. Spontan vorbeischauen ist diesmal nicht möglich. „Schnell schauen, was noch gebucht werden kann und zuschlagen“, rät Pinetzki. Zudem weist die Stadt darauf hin, dass für alle Besucherinnen und Besucher eine Maskenpflicht gilt. Es ist eben doch einiges anders bei der Rückkehr des „Micro!Festivals“ als abgespeckte „Cube-Edition“.

