Eckart von Hirschhausen fühlt in seinem aktuellen Programm „Endlich!“ der Zeit auf den Zahn.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eckart von Hirschhausen: Der Humor-Mediziner

An ihm gibt es praktisch kein Vorbeikommen – egal, ob man den Fernseher einschaltet oder im Buchladen steht. Auf der Mattscheibe sieht man Dr. Eckart von Hirschhausen entweder in Talkshows oder als Moderator von Sendungen wie „Frag doch mal die Maus“ oder „Hirschhausens Quiz des Menschen“; in den Bestsellerlisten war er bereits mit Titeln wie „Die Leber wächst mit ihren Aufgaben“,„Glück kommt selten allein...“ und „Wunder wirken Wunder“ vertreten. Und auch sein aktuelles Buch „Die bessere Hälfte. Worauf wir uns mitten im Leben freuen können“, das er mit dem befreundeten Arzt Tobias Esch schrieb, macht hier keine Ausnahme.

Kernkompetenz des vielfältig talentierten Mediziners: Lehrreiches auf humorvolle Art und Weise zu vermitteln und Lachen mit praktischer Lebenshilfe zu verbinden. Und dazu nutzt er regelmäßig auch die Bühne. Mit seinen Programmen „Sprechstunde“, „Glücksbringer“, „Liebesbeweise“ und „Wunderheiler“ hat er nach eigenen Angaben bereits über eine Million Zuschauer erreicht. Aktuell widmet sich der 52-Jährige unter dem Titel „Endlich!“ einem der größten Themen unserer Zeit: der Zeit.

Rezepte gegen die Langeweile

Auch er habe eigentlich ständig zuwenig davon, gibt er im Interview zu, und wundert sich gleichzeitig: „Ist es nicht ziemlich komisch, dass wir länger leben als jede Generation vor uns, aber ständig das Gefühl haben, wir hätten keine Zeit?“ Eckart von Hirschhausen weiß aber, dass das menschliche Gehirn Dingen, die das erste Mal passieren, mehr Bedeutung gibt, und hat deshalb einen Rat: „Ein guter Trick, die Zeit zu verlangsamen ist also, aus der Routine auszubrechen und sich immer wieder neue Dinge anzueignen.“ Er selbst habe deshalb zum Beispiel wieder angefangen, Gitarre zu spielen. Denn: „Ich langweile mich selber ungern, weder mit mir noch mit anderen.“ Unter Langeweile dürfte der gebürtige Frankfurter aber nicht nur angesichts seines gut gefüllten Tourplans erstmal nicht zu leiden haben. Denn neben seinen beruflichen Verpflichtungen ist von Hirschhausen auch ehrenamtlich umfassend engagiert. Als Botschafter und Beirat ist er etwa für die „Deutsche Krebshilfe“ oder die „Stiftung Deutsche Depressionshilfe“ tätig. Und sogar eine eigene Stiftung hat der Arzt mit dem Unterhaltungsgen gegründet – und auch da ist der Spaßfaktor Programm: „Humor hilft heilen“ setzt sich für mehr gesundes Lachen im Krankenhaus ein.

„Endlich!“ live: 27.11. Bielefeld (Stadthalle), 28.11. Bochum (Jahrhunderthalle), 4.12. Duisburg (Theater am Marientor), 5.12. Düsseldorf (Tonhalle, Restplätze), 28.+29.10.20 Köln (Tanzbrunnen), 25.11.20 Münster (Halle Münsterland). Karten ab ca. 32 €.