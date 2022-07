Die Rolling Stones in Gelsenkirchen – noch gibt’s Restkarten

Gelsenkirchen. Seit 60 Jahren begeistern die Rolling Stones rund um den Globus. Tickets sind begehrt – schließlich könnte jede die wirklich letzte Tour sein.

Als die Rolling Stones am 13. Juni 2018 in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart ihre letzte Zugabe spielten und eine ekstatische Menge vor der riesigen Bühne zurückließen, waren sich die deutschen Fans einig: Das war’s, die großartigen Stones standen zum letzten Mal auf deutschem Boden, haben ihr letztes Konzert gespielt, ziehen sich nach der „No Filter“-Tour für immer aus dem Rampenlicht zurück – oder schlimmeres.

„Gut, dass wir das noch erlebt haben“, sagte sich so manch ein Besucher schulterklopfend. So hatten Fans auch schon 2014 gedacht, nach dem „14 On Fire“-Tourzwischenstopp in Düsseldorf oder 2007, als die „A Bigger Bang Tour“ Mick Jagger & Co. abschließend nach Hamburg führte.

Rolling Stones touren quer durch Europa

Aber – es ist schon ein alter Hut, so beständig wie die nach wie vor agile Bühnenperformance der Alt-Rocker – die Rolling Stones veröffentlichten, da ruhte Keith Richards fünfsaitige Gitarre noch nicht wieder im Koffer, ihren neuesten Coup: Die „SIXTY“-Tour führt die Briten einmal quer durch Europa, mit Tourstopp in Gelsenkirchen.

Auf Schalke geben sich die nimmermüden rollenden Steine die Ehre und zelebrieren ihr beachtliches Jubiläum. Die Veltins-Arena ist beinah ausverkauft, ein paar Restkarten gibt es noch (für einen stattlichen Preis von mindestens 200 Euro).

Musik für mehrere Generationen

Kein Wunder, muss so eine Arena, die die Stones willkommen heißen will, doch ganze Generationen beherbergen. Den Großvater, der schon ‘65 in der Grugahalle stand, die Enkelin, die „Sympathy For The Devil“ über die Airpods hört.

Sechzig Jahre schon begeistert der britische Export. Sie überlebten gefeierte Kolleginnen und Kollegen, allen voran die zu Rivalen stilisierten Beatles, um Längen und büßten nichts von Ruhm und Können ein.

Erster Auftritt im Londoner „Marquee Club“

Vorhersehbar war das nicht. In drei Tagen ist es genau 60 Jahre her, da hatten die damals fünf Bandmitglieder ihren allerersten Auftritt im Londoner „Marquee Club“ als The Rollin’ Stones. Sie holten sich allerdings mehr Buh-Rufe als Lobgesänge ab.

Noch grün hinter den Ohren: Die Rolling Stones 1964, (v. li.) Brian Jones (1942 - 1969), Keith Richards, Bill Wyman, Mick Jagger and Charlie Watts. Foto: Hulton Archive / Getty Images

Leadsänger Jagger gibt der Band ein, zwei Jahre. Und auch Schlagzeuger Charlie Watts, der im Januar 1963 das erste Mal mit den Stones auf der Bühne spielt, arbeitet sicherheitshalber nebenbei als Grafiker weiter.

In sechs Dekaden haben sich die Musiker den Status als erfolgreichste Rockband aller Zeiten erspielt – mit Hits wie „Gimme Shelter“, „Paint It Black“, „Jumpin’ Jack Flash“, „Tumbling Dice“, „(I Can’t Get No) Satisfaction“, „Start Me Up“ …

Ausgefeilte Licht- und Videotechnik

Weit mehr als 500 Songs gehen auf ihre Kappe – alle, das gab Jagger bereits vor Jahren im Interview zu, könne er wohl nicht nennen oder auf Anhieb spielen. Muss er auch nicht. Betreten die Altmeister die Bühne, ist es fast schon egal, welche Saite Keith Richards anreißt – die Menge tobt.

Das liegt nicht nur an der mittlerweile gewohnt fulminanten Tourneeproduktion, die mit Licht-Technik und Videodesign nicht geizt. Es ist eher die Faszination darüber, dass Herren, eindeutig im Seniorenalter, so nimmermüde die riesige Bühne für sich einnehmen.

Keith Richard: Wunder auf zwei Beinen

Ronnie Wood, mit frischgebackenen 75 Jahren – seinen Geburtstag feierte er beim Tourauftakt in Madrid – das Bandküken, performt nach wie vor wie der Rockstar, der er immer sein wollte. Keith Richards, nun, ist Keith Richards – für viele nach etlichen Drogen- und Alkoholeskapaden das fleischgewordene Wunder auf zwei Beinen.

Und Frontmann Jagger rollt immer noch lasziv die Hüfte, stolziert unikal tänzelnd wahlweise in Leder- oder Glitzer-Jäckchen über den Laufsteg und klingt, als wenn die Jahre ihm nichts anhaben konnten.

Charlie Watts: Der ruhende Pohl

Und dann gibt es sie doch, die Erinnerungen, dass da auf der Bühne Ü70-Jährige stehen, deren Leben mitunter geprägt war von Exzessen aller Art, die nicht unsterblich sind. Denn irgendwie war ihr letzter Auftritt auf deutschem Boden 2017 doch ein Abschied.

Zum letzten Mal standen die Stones in Originalbesetzung auf der Bühne – und hätte man das gewusst, man hätte sich den Trommler im Hintergrund wohl noch genauer eingeprägt. Schließlich spielte keiner so unaufgeregt das Schlagzeug wie Charlie Watts, der ruhende Pol der Band, der Anti-Rockstar. Im August vergangenen Jahres verstarb der Drummer.

Steve Jordan übernimmt die Drumsticks

Auf ihrer aktuellen Tour gedenkt die Band ihrem verstorbenen Mitglied mit Videosequenzen. Seinen Platz übernimmt Steve Jordan, der schon zu Lebzeiten des Kult-Drummers zeitweise die Sticks in die Hand nahm, wenn Watts krankheitsbedingt verhindert war.

Und auch die drei Verbliebenen können dem Älterwerden nicht ganz trotzen. Ron Wood musste im vergangenen Jahr bereits zum zweiten Mal gegen eine Krebserkrankung kämpfen, Mick Jagger unterzog sich 2019 einer Herz-Operation. Keith Richards wiederum machte damit Schlagzeilen, sämtliche Laster nach und nach dranzugeben – zuletzt 2019 das Rauchen.

Ein Abschied für immer?

Und dann sorgte Gitarrist Wood auch noch in einem Interview mit der spanischen Ausgabe des „Esquire“-Magazins kurz vor Tourstart für blankes Entsetzen. Wood erklärte, er brauche im Sommer seine volle Energie. „Schließlich stehen wir vor der letzten Tournee.“

Darauf angesprochen ruderte der Gitarrist zurück und erklärte kryptisch, man wisse nie, was als nächstes passiert. Vielleicht, aber nur ganz vielleicht, ist am 27. Juli tatsächlich die letzte Gelegenheit, die Rolling Stones live in der Region zu erleben – oder sie kehren spätestens zur „SEVENTY“-Tour zurück.

The Rolling Stones: „SIXTY“-Europa-Jubiläumstour 2022, 27.7., 19.30 Uhr, Veltins-Arena, Rudi-Assauer-Platz 1, Gelsenkirchen. Es gibt noch Restkarten ab ca. 206 € auf eventim.de

