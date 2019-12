Der „Herr der Ringe“ trifft den „Hobbit“ - im Konzertsaal

Vor 16 Jahren warf Hobbit Frodo den kleinen goldenen Ring in den Schicksalsberg und setzte dem Spuk in Mittelerde damit ein Ende. Millionen von Fans fieberten damals im Kino mit, als der letzte „Der Herr der Ringe“-Film über die Leinwand flimmerte. 2012 widmete sich Regisseur Peter Jackson einem weiteren Tolkien-Projekt und schloss mit der „Der Hobbit“-Reihe den Kreis. Noch bis heute ist der Zauber der beiden Trilogien ungebrochen. Grund genug, die größten Szenen und Songs der Fantasy-Spektakel zurück auf die Leinwand zu bringen.

Und damit nicht genug. Die Filmmusik kommt nicht vom Band, sondern aus dem Orchestergraben. Dort sitzen Chor und Philharmonie des Auenlandes sowie das Staatliche Philharmonische Symphonieorchester der Republik Weißrussland an den Instrumenten. Gemeinsam hauchen sie den Filmszenen Leben ein, vertonen jede einzelne Emotion und bringen bekannte Melodien von Oscar-Preisträger Howard Shore zurück in die Ohren der Zuschauer – mal bombastisch mit Pauken und Trompeten, mal ganz leise mit Streichern. Auf dem Programm stehen dabei auch Filmsongs von Annie Lennox, Enya und Ed Sheeran. Bei den Shows in Wuppertal und Essen stößt ein weiteres Ensemble dazu. Die Dänen des „Tolkien Ensembles“ haben sich auf besinnliche Elbengesänge und stimmungsvolle Hobbitlieder spezialisiert.

Besuch vom Hobbit

Die zünftigen Songs aus dem Auenland dürften vor allen Dingen Schauspieler Billy Boyd (Foto li.) freuen. Er schlüpfte für den „Herrn der Ringe“ in die Rolle des Hobbits Pippin. Bis auf die Show in Hagen wird Boyd stets gemeinsam mit den Musikern gemeinsam auf der Bühne stehen und alte Zeiten Revue passieren lassen. Nicht nur in der Rolle des Schauspielers und Moderators des Abend, sondern auch als Sänger. Immerhin steuerte er als Komponist und Sänger zwei Songs für beide Trilogien bei. Entdeckt wurde sein Talent nach Drehschluss in einer neuseeländischen Karaoke-Bar.

Mit Karaoke-Kenntnissen kann Sky du Mont (Foto re.) nicht punkten, dafür mit einer markanten Erzählerstimme. Die kommt bei den Shows in Essen und Wuppertal zum Einsatz. Dort führt der Schauspieler an der Seite von Billy Boyd durch die Geschichte Tolkiens – für alle, deren Englisch eingerostet ist. Neben den beiden Stargästen sorgen fast 100 Mitwirkende dafür, dass die gut zweistündige Reise ins Auenland etwas ganze Besonderes wird. Und wer weiß, vielleicht wagt am Ende der eine oder andere Besucher sogar ein Tänzchen ganz in Hobbit-Manier.

Termine: 31.12. Oberhausen (KöPi-Arena), 21.1. Dortmund (Westfalenhalle), 24.1. Düsseldorf (Capitol Theater), 29.1. Wuppertal (Historische Stadthalle), 30.1. Essen (Colosseum Theater), 27.2. Siegen (Siegerlandhalle), 10.4. Hagen (Stadthalle). Karten ab ca. 40 €. Tickets für das Konzert in Essen gibt es auch auf www.wir-lieben-tickets.de und in unseren LeserLäden.