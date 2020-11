Köln. Der WDR-Jugendsender 1Live verleiht seine Krone diesmal im Kölner Studio. Konzerte, Talks & Co. kann man im Radio und per Livestream erleben

Stets im November, wenn es draußen kalt und dunkel wird, fiebern diverse Stars und Sternchen der deutschen Popmusik der Verleihung eines funkelnden Preises entgegen: Die 1Live-Krone, laut WDR „Deutschlands größter Radio-Award“, wird auch in diesem Jahr wieder verliehen. Und doch ist – natürlich – alles anders in diesem Herbst: Die große Gala in der Bochumer Jahrhunderthalle wurde abgesagt, stattdessen werden die Kronen in der Senderheimat Köln überreicht.

1Live Krone: Bocklemünd statt Bochum

Am kommenden Samstag sind die WDR-Studios im Stadtteil ­Bocklemünd Schauplatz der Krönungszeremonie, die diesmal bereits um 12 Uhr beginnt und ganze sechs Stunden dauert. Die crossmediale Show mit Verleihung, Talk und Konzerten kann man live in Radio und Internet verfolgen. Abends sendet der WDR im Fernsehen eine Zusammenfassung.

Eine Show aus drei Studios

Produziert wird die Show parallel in drei Studios: Im einen moderieren Freddie Schürheck und Benni Bauerdick die Radiosendung, nebenan führen Donya Farahani und An­dreas „der Bursche“ Bursch durch den Livestream. Im dritten steht eine Bühne, auf der eine ganze Reihe Stars live auftreten. Radio und Livestream schalten ausschnittweise zu den Konzerten. Wer mag, kann auf 1live.de in einem eigenen Channel aber auch dauerhaft das Geschehen auf der Bühne verfolgen.

Radiokonzert der Giant Rooks

Eröffnet wird der Konzertreigen in der „1Live Krone Woche“ sogar schon am Mittwoch mit einem exklusiven Radiokonzert. Ab 21 Uhr sind in der Sendung „Plan B“ erst die als „beste Band“ nominierten Giant Rooks und anschließend Provinz (im Rennen als „Beste Newcomer“) zu hören. Sehen kann man die Aufzeichnung des Konzerts dann im Rahmen des Livestreams am Samstag.

Weitere Themen 1Live Krone: Krönung trotz Corona

Bosse und Bause auf der Bühne

Auf der Bühne in Bocklemünd stehen dann Bosse und Bausa sowie diverse in diesem Jahr nominierte Künstler. Wer sich am Samstag über die in transparentem Kunststoff eingegossene Krone freuen darf, entscheidet sich noch bis Mittwoch per Online-Abstimmung. In sieben Kategorien können die Fans für ihren Favoriten „voten“.

Keine Krone für den „Besten Liveact“

Dass in diesem Jahr eine Auszeichnung im Schrank bleibt, geht auf das Konto der Pandemie: Auf Basis welches Konzerterlebnisses sollte man im Corona-Jahr auch schon den „Besten Liveact“ küren?!

Die Wahl haben die User und Userinnen aber etwa, wenn es darum geht, die beste Single auszuzeichnen. Hier stehen u.a. „Übermorgen“ von Mark Forster oder „In Your Eyes“ von Robin Schulz feat. Alida zur Wahl. Der Star-DJ könnte sogar doppelt punkten, denn auch in der Kategorie „Bester Dance Act“ steht sein Name auf dem virtuellen Wahlzettel. Hier tritt er gegen die Kollegen Felix Jaehn , Topic, Purple Disco Machine und Vize an.

Robin Schulz live mit Orchester

Zu sehen und hören bekommt man Robin Schulz am Samstag auf jeden Fall, denn er präsentiert sich im Studio live auf der Bühne – und das sogar in einem besonderen Rahmen. Begleitet wird er vom WDR-Funkhausorchester; dieselbe Ehre wird am Samstag sonst nur noch der erst 18-jährigen Zoe Wees zuteil, die als „Beste Newcomerin“ und mit ihrem Überraschungshit „Control“ für die „Beste Single“ nominiert ist. Auch Mark Forster könnte ein Double hinlegen, denn in der Kategorie „Bester Künstler“ liefert er sich ein fraglos heißes Rennen mit Joris , Nico Santos , Fynn Kliemann und dem am Samstag ebenfalls live performenden Clueso. Schon 2017 räumte Forster zweifach ab, damals mit der Single „Sowieso“.

Juju in zwei Kategorien nominiert

Wer sich die Nominierten in der Kategorie „Beste Künstlerin“ anschaut, könnte meinen, Nachnamen seien bei den Damen im Popgeschäft der Karriere abträglich. Lea (am Samstag auch live im Studio) sowie Amilli, Loredana, Mathea und Juju ( „Vermissen“ ) greifen hier nach der Krone des NRW-Jugendsenders.

Die Berlinerin Juju geht dabei als Titelverteidigerin an den Start – mit dem Schwung ihrer 2020er-Hits „Kein Wort“ und „2012“, einer Kollaboration mit Bausa. Als Rapperin darf ihr Name aber auch bei den als „Bester HipHop Act“ Nominierten nicht fehlen. Hier tritt sie gegen Apache 207, KitschKrieg, Ufo 361 und die Deutschrap-Platzhirsche Capital Bra und Kontra K an.

Comeback für Seeed

In der Kategorie „Beste Band“ gibt’s unter den Nominierten ein Wiedersehen mit Seeed , die schon 2013 eine Krone einheimsten. Im letzten Jahr feierte die vielköpfige Truppe ein Comeback, den Corona-Sommer 2020 versüßten sie dann mit der entspannten Nummer „Hale-Bopp“. Die Konkurrenz ist stark: Mit dabei sind erneut die weltweit erfolgreichen Milky Chance , die zuletzt als einzige deutsche Band bei Lady Gagas Benefiz-Event „One World: Together At Home“ auftreten durften. Zumindest im europäischen Ausland lernte man zuletzt aber auch die Giant Rooks schätzen. Komplettiert wird das Feld der Nominierten von den Indiepoppern Leoniden und Von wegen Lisbeth.

Voting, Verleihung - die Infos:

Noch bis Mittwoch, 18.11., um 12 Uhr kann für die Nominierten in sieben Kategorien auf www.1livekrone.de abgestimmt werden.

Die crossmediale Krone-Show kann man am Samstag, 21.11., von 12-18 Uhr im 1Live-Radio sowie auf www.1live.de im Stream verfolgen. Abends sendet das WDR-Fernsehen von 20.15 Uhr bis 21.45 Uhr eine Zusammenfassung, gefolgt (ab 0.15 Uhr) von der „1Live Krone Nacht“.