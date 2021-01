Über Rap, Pop und Psyche: Miriam Davoudvandi im Interview

Essen. Miriam Davoudvandi spricht im Podcast „Danke, gut“ mit Persönlichkeiten aus der Popkultur über Mentale Gesundheit. Wir baten sie zum Gespräch.

„Danke, gut.“ So antworten viele Menschen auf die Frage „Wie geht es dir?“. Nicht selten steckt dahinter eine Notlüge. Denn an die Auseinandersetzung mit der Psyche trauen sich in der Öffentlichkeit nur Wenige. Miriam Davoudvandi, selbst seit Jahren im Kampf mit Depressionen, tritt an, das zu ändern – und spricht in ihrem Podcast „Danke, gut.“ seit August mit Prominenten über Gefühle und Erfahrungen. Bereits zu Gast waren unter anderem Annenmaykantereit-Sänger Henning May, Politikerin Sarah Wagenknecht und Comedian Ines Anioli. Patrick Friedland sprach mit der 27-jährigen Musikjournalistin und Hobby-DJ über den Podcast und ihre große Leidenschaft: Rap.

Wie kam der Podcast zustande? Das Thema ist ja in der Medienwelt eher unterrepräsentiert ...

Miriam Davoudvandi: Es war gar nicht so einfach, den irgendwo unterzubekommen, das war ein jahrelanger Prozess. Die Idee hatte ich schon vor fünf Jahren im Kopf herumschwirren und versuchte immer wieder, Menschen davon zu begeistern. Aber die Hemmschwelle bei solch schwierigen Themen ist oft immer noch hoch. Viele hatten Angst, dass das Thema vielleicht zu sensibel ist. Ich bin nunmal selbst betroffen und mir hatte eine solche Sendung lange gefehlt. Irgendwann dachte ich; „Mach es halt selbst!“