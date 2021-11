Udo Lindenberg im Juni 2022 live in Dortmund

Der Panikrocker geht 2022 wieder auf Tournee und macht im Juni auch in Dortmund und Köln Station. Karten gibt’s ab Mittwoch, 3.11.

Lange mussten die Fans live auf Udo Lindenberg verzichten, nun hat der Panikrocker für das kommende Jahr eine große Deutschland-Tour angekündigt. Am 7.6.22 kommt er dabei unter dem Motto „Udopium live“ auch in die Dortmunder Westfalenhalle. Ein weiteres Konzert findet am 11.6.22 in der Kölner Lanxess Arena statt. Karten gibt es bereits ab Mittwoch dem 3.11., 11 Uhr, exklusiv auf www.eventim.de. Der allgemeine VVK startet am 5.11., 11 Uhr.

Tour durch 13 Städte startet im Mai

Bei seinen letzten Stadien- und Arenen-Touren sahen Udo Lindenberg mehr als eine Million Fans. Am 24. Mai 2022 startet in Schwerin nun die nächste – in 13 Städten wird er vom Mai bis Juli unterwegs sein. „Endlich“, sagt Udo, „denn die verdammte Pandemie hat uns allen auch die geplanten fetten Panik-Partys geklaut. Aber jetzt ist endlich wieder alles klar - wir sehen uns wieder!“ Und mitbringen will der 75-Jährige neben brandneuen Songs von seinem diesjährigen Album „Udopium“ seine bewährten Mitstreiter vom Panikorchester und diverse Überraschungsgäste, die mit ihm On Stage das Wiedersehen zelebrieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps