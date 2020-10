Total digital: Was die Messe „Spiel“ in diesem Jahr bietet

Essen. Aus Besucher wird User: Die Internationalen Spieletage in Essen passen sich an und finden in diesem Jahr ausschließlich im Internet statt.

Fernab der Erde, am äußersten Rand des Sonnensystems soll es ihn geben: einen riesigen neunten Planeten, eine bisher unentdeckte Welt. Bisher sind es nur Gerüchte, eine bemannte Expedition soll endlich Gewissheit bringen. Was dafür benötigt wird? Ein Space Shuttle, Hightech-Ausrüstung, Astronautenfutter? Quatsch, 81 Spielkarten, Spielplättchen und ein Missionsbuch reichen vollkommen aus.

„Die Crew“ heißt der Gewinner des Deutschen Spiele Preises 2020. Ein kooperatives Kartenspiel, das in diesem Jahr irgendwie nicht so richtig in das Konzept der Messe „Internationale Spieltage Spiel“ passen will.

Erwartet wurden eigentlich 200.000 Besucher

Die Covid-19-Pandemie hat nämlich auch dem Veranstalter der Spieletage, dem Friedhelm Merz Verlag, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Bei zu erwartenden 200.000 Besuchern an vier Messetagen hätte die „Spiel“ komplett ausfallen müssen.

Nach 38 Jahren Spielemesse kaum vorstellbar, darum wurden diese nun kurzerhand digitalisiert. Die Messe wird zur „Spiel.digital“ und findet vom 22. bis zum 25. Oktober nicht in den Essener Messehallen, sondern lediglich online statt.

Themenwelten und Chatfunktionen

„Oberste Priorität während der Planungsphase war, die ,Spiel.digital’ mit einem hohen Entertainmentfaktor zu versehen, eine gute Usability sowie User Experience zu gewährleisten, um Menschen zum Spielen zusammenzubringen“, so Maximilian Metzler vom Friedhelm Merz Verlag. Das Vokabular hat sich den neuen Gegebenheiten angepasst: Der Besucher wird zum User, aus Benutzerfreundlichkeit wird die Usability.

Unterschiedliche Themenwelten wurden geschaffen, Chatfunktionen eingerichtet, ebenso wie ein Stream, der sämtliche multimedialen Beiträge bündelt. Ein Media-Hub, „den man sich wie Netflix oder Amazon Prime vorstellen kann“, erklärt Metzler weiter. Inhalte liefern Blogger, YouTuber, Podcaster & Co.

Veranstalter und Aussteller haben digitale Alternativen erschaffen

Auf Brett- und Kartenspiele müssen Fans des analogen Zeitvertreibs trotzdem nicht verzichten, denn der Veranstalter hat auch da Alternativen geschaffen: User aus aller Welt können hunderte Spieleneuheiten wie eben Thomas Sings „Die Crew“ an virtuellen Spieltischen ausprobieren. Online-Plattformen wie Board Game Arena oder Tabletopia machen es möglich, sie stellen Zugänge kostenfrei zur Verfügung. Für den Brettspielfan mache das angeblich so gut wie keinen Unterschied, er soll wie an einem realen Spieletisch Platz nehmen können – nur eben online.

Die Aussteller scheint das Konzept schon mal überzeugt zu haben, schließlich lassen sich mehr als 400 Spielevermittler aus 41 Nationen auf das digitale Experiment ein. Klar, denn gerade in diesem Jahr scheint das einst größte Brettspiel-Festival besonders wichtig. Denn der Markt für Gesellschaftsspiele boomt, waren sie doch in Zeiten des Shutdowns teilweise das einzig wirksame Hilfsmittel bei quarantänebedingter Langeweile in den heimischen vier Wänden.

Interviews und Diskussionen

Und damit die an grauen Herbsttagen nicht direkt wieder einfällt, bietet die „Spiel.digital“ neue Anreize. Live-Streams informieren über die diesjährigen Highlights. Dazu gehören ironischerweise die analogen Umsetzungen beliebter PC-Spiele wie „Anno 1800“. Neue Varianten der beliebten Escape-Games, kooperative Familienspiele sowie Würfel-, Bewegungs- und Kommunikationsspiele finden sich unter den Neuheiten.

Das Rahmenprogramm fällt trotz der widrigen Umstände üppig aus. Interviews und Diskussionen mit Spieleautoren und Verlagen geben Einblicke hinter die Kulissen der Branche. Wettbewerbe, Gewinnspiele, Branchenpanels und Webinare sowie offizielle Live-Streams in allen Weltsprachen werden ebenfalls angeboten. Das Repertoire gibt sich also gewohnt vielfältig, wenn nicht sogar vielfältiger denn je – eine neue Spielewelt eben, die entdeckt werden will.

Weitere Infos zur diesjährigen Spielemesse unter www.spiel-messe.com, scharf gestellt wird spiel.digital/de dann vom 22.-25.10.