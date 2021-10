„The Last Domino?“-Tour: Genesis kommen nach Köln

Köln. Darauf haben Fans der britischen Band um Phil Collins & Co. lange warten müssen: Genesis gehen 2022 auf Tour und schauen in Deutschland vorbei.

Ein guter Start in die neue Woche: Genesis setzen ihre erfolgreiche „The Last Domino?“-Tour fort und kommen endlich auch nach Deutschland. Nach Berlin und Hannover statten Tony Banks, Phil Collins und Mike Rutherford am 13. und 14. März 2022 der Lanxess Arena in Köln Besuche ab.

Zuletzt schlossen sich die drei Briten 2007 – schon damals hatten sie sich eine zehnjährige Pause gegönnt – wieder zusammen und spielten auf ihrer „Turn It On Again: The Tour“ vor ausverkauften Hallen weltweit. Ihre neueste Reunion wurde durch die Corona-Pandemie 2020 jäh unterbrochen. Seit September diesen Jahres holt die Band ihre Comeback-Tour allerdings nach.

Der Start ihrer erneuten Konzertreise stand allerdings unter keinem guten Stern. Sänger Phil Collins hat bereits seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfe. Weshalb er bei den aktuellen Konzerten lediglich im Sitzen auftreten kann. Seinen Part als Drummer übernimmt Sohn Nicholas. Ein positiver Corona-Test machte Genesis ebenfalls einen Strich durch die Rechnung – die Musiker mussten vier Konzerte verschieben.

Grund zur Sorge gibt es aber scheinbar nicht, schließlich wurden alle angekündigten Zwischenstopps nicht nur verlegt, sondern auch noch durch 19 Termine in Nordamerika ergänzt. Allerdings könnte es für die drei gestandenen Herren, die von Nic Collins am Schlagzeug und dem langjährigen Gitarristen und Bassisten der Band, Daryl Stuermer, unterstützt werden, die letzte Tour sein.

Phil Collins deutete in mehreren Interviews an, dass das musikalische Schaffen von Genesis bald ein Ende finden könnte.

Karten für die beiden Konzerte in Köln (14.+15.3.22, Lanxess Arena) gehen am Mitttwoch, 27.10., um 10 Uhr in den exklusiven Vorverkauf. Tickets gibt es hier. Am Freitag, 29.10., startet um 10 Uhr dann der reguläre Vorverkauf überall, wo es Tickets gibt.

