Taylor Swift kommt 2024 in die Gelsenkirchener Arena

Gelsenkirchen. Taylor Swift kommt im Rahmen ihrer „The Eras Tour“-Europatournee nach Gelsenkirchen. Am 18. Juli 2024 spielt der Weltstar in der Veltins-Arena.

Aktuell tourt Superstar Taylor Swift mit ihrer „The Eras Tour“ durch die USA. Dass sie ihr aktuelles Album „Midnight“ auch international live präsentieren will, kündigte die Popsängerin bereits vor gut einem Jahr an. Jetzt ist es raus: Taylor Swift tourt durch Europa und kommt auch nach Deutschland. Am 18. Juli 2024 spielt sie in der Gelsenkirchener Veltins-Arena.

Taylor Swift spielt 2024 in Gelsenkirchen

Ab sofort könne sich Fans über die Homepage der Künstlerin unter TaylorSwift.com/tour für Tickets registrieren, möglich ist das bis Freitag, 23. Juni, um 23.59 Uhr. Registrierte Fans erhalten einen individuellen Code, der ihnen Zugang zum Kauf von Tickets für die jeweiligen Konzerte ab Vorverkaufsstart bietet. Dieser beginnt für das Konzert in Gelsenkirchen am Mittwoch, den 12. Juli, um 10 Uhr.

Veranstalter FKP Scorpio informiert gleichzeitig: Die Registrierung ist keine Garantie, Tickets erwerben zu können. Weitere Informationen über den Registrierungsprozess gibt’s unter den jeweiligen Tourstädten.

„Swifties“ campieren bereits Monate vorher

Dreimal tritt die Singer-Songwriterin in Deutschland auf. Neben Gelsenkirchen stehen auch Hamburg und München auf dem Tourplan. Die Europa-Etappe der „The Eras Tour“ startet am 9. Mai 2024 in Paris und endet am17. August 2024 in London. Insgesamt stehen 19 Metropolen auf dem europäischen Kontinent auf dem Tourplan.

Taylor Swift hatte vor kurzem auch ihre erste Tour durch Argentinien angekündigt. Die Begeisterung der Fans war so groß, dass in der virtuellen Warteschlange für die Tickets mehr als eine Million Menschen „standen“, das berichtet die argentinische Zeitung „ámbito“. Schon jetzt sollen Fans vor dem „Estadio River Plate“ campieren – fünf Monate vor den eigentlichen Konzerten.

Taylor Swift startete ihre Karriere mit einer Gitarre, Country-Musik und selbstgeschriebenen Songs 2006. Ihr erstes, nach ihr benanntes Album wurde sofort ein kommerzieller und künstlerischer Erfolg. Von der Country-Musik hat sich die Amerikanerin mittlerweile verabschiedet, vom Songschreiben nicht. Swift gehört aktuell zu den weltweit erfolgreichsten Künstlerinnen.

