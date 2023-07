Shirin David kommt bei ihrer ersten Tour nach Oberhausen

Köln/Oberhausen. Rapperin, Unternehmerin und YouTube-Star Shirin David geht im November erstmals auf Live-Tournee und spielt zwei Shows in Nordrhein-Westfalen.

Da freuen sich ihre 6,3 Millionen Follower auf Instagram: Shirin David kündigte nun ihre erste Live-Tournee an. Jahrelang warteten Fans vergeblich auf Live-Auftritte der vielseitigen Entertainerin, im November ist es endlich soweit. Zehn Konzerte spielt David in Deutschland, Österreich und der Schweiz insgesamt, zwei der Tourstopps sind in Köln (7.11. Lanxess Arena) und Oberhausen (14.11. Rudolf Weber-Arena).

Ihr „Live-Debüt“ liegt dabei erst wenige Tage zurück. Da hatte Haftbefehl, einer von Deutschlands bekanntesten Sprechgesangskünstlern, bei seinem Aufritt auf dem renommierten „Splash“-Festival doch eine dicke Überraschung im Gepäck: Zum 2020 gemeinsam aufgenommenen Song „Conan x Xenia“ stand plötzlich Shirin David neben ihm auf der Bühne und rappte ihre Strophe live vor zehntausenden Anwesenden. Was vermutlich nur Fans der Hamburgerin wussten: Es war ihr allererster Live-Auftritt überhaupt. Bisherige Bemühungen, eine Tour zu planen, hatte die Corona-Pandemie zunichte gemacht, wie David im Mai in der TV-Sendung „Late Night Berlin“ erklärte.

Shirin David hatte schon mehrere Nummer-eins-Hits

Seit Januar 2019 ist die Halb-Litauerin (bürgerlicher Name: Barbara Schirin Davidevičius), die sich als Influencerin auf der Videoplattform YouTube einen Namen machte, als Rapperin aktiv. Auf den Achtungserfolg „Orbit“ (Chartplatz fünf) folgte mit „Gib ihm“ direkt der erste Nummer-eins-Hit. Auch das Debütalbum „Supersize“ kletterte im September 2019 an die Chartspitze – das erste Mal überhaupt, dass einer deutschen Rapperin dieses Kunststück gelang. Es folgten weitere Hits wie „90-60-111“, „Ich darf das“ oder „Lieben wir“.

Die erste Live-Bewährungsprobe bestand David beim „Splash“ jedenfalls mit Bravour – die 28-Jährige präsentierte sich textsicher und traf den Takt. „Ich hab Bock zu performen. Aber ich muss reinkommen“, ließ sie das Publikum vor Ort wissen. Videos von dem Kurzauftritt verbreiteten sich im Internet in Windeseile, die meisten Kommentare hatten einen positiven Tenor. Das war nicht immer so. Schon zu Beginn ihrer Musikkarriere gab David zu, dass Rapper Lars Hammerstein (Laas Unltd.) für sie Texte schreibt. Das erzürnte wahre Hip-Hop-Fans – die Nutzung fremder Lyrik ist in Szenekreisen verpönt.

Bald ist Shirin David wieder im TV zu sehen – bei „The Voice of Germany“

Ihre Fangemeinde wächst dennoch unaufhörlich – vor allem, weil sich David vielseitig vermarktet. 2017 saß sie in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“, vier Jahre später kam ihre Eistee-Marke „DirTea“ auf den Markt. Seit vergangenem Jahr kooperiert sie mit McDonalds, ist aktuell wieder auf verschiedenen Verpackungen des Fast-Food-Unternehmens zu sehen. Bald ist David auch im TV als Coach bei der Castingshow „The Voice Of Germany“ zu sehen. Bei den Dreharbeiten verletzte sie sich bei einem Sturz leicht am Knie und kommentierte diesen humorvoll: „Was hat zwei Daumen und ist heute über eine ganze Etage Treppen geflogen?“

Hier und da dürfte aber auch ihr das Lachen vergehen, um Kontroversen kommt David nicht herum. Tierschützer kritisieren sie für das Tragen von Pelzkleidung bei öffentlichen Terminen, auch mit ihrer Fahrzeugwahl brachte David viele Beobachter gegen sich auf. Gab sie 2019 ihren Mercedes AMG ab, um nach eigenen Angaben „einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten“, beschenkte sie sich zu ihrem 28. Geburtstag mit einem rosafarbenen Geländewagen. Konsequent wirkt das nicht, in den Sozialen Medien hagelte es Kritik für die Anschaffung des Sprit-Fressers. Zumindest als Live-Performerin will Shirin David es bald aber allen beweisen.

Shirin David live: 7.11. Köln (Lanxess Arena), 14.11. Oberhausen (Rudolf Weber-Arena). Karten gibt’s für MagentaMusik-Prio-Kunden ab 10.7., 10 Uhr. Am 11.7., 12 Uhr startet der Vorverkauf auf ticketmaster.de. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am 12.7. um 16 Uhr.

