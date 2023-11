Scorpions spielen 2024 Jubiläums-Konzert in Köln

Die Scorpions um Klaus Meine feiern 40 Jahre „Love At First Sight“ mit fünf Konzerten in Deutschland, unter anderem in Köln.

Köln. Die Hard-Rock-Band Scorpions feiern ihre Erfolgsplatte „Love At First Sight“ mit fünf Konzerten in Deutschland und einer Las-Vegas-Residency.

Mit „Love At First Sight“ feierten die Scorpions vor 40 Jahren ihre ersten Erfolge. Zum runden Geburtstag kündigt die Hard-Rock-Band deshalb nicht nur eine exklusive Headliner-Residency-Show am Las Vegas Strip im Frühjahr 2024 an (die Band hatte dort bereits 2022 mit der „Sin City Nights“-Show residiert), sondern auch eine passende Tour.

So viel ist sicher: Fünfmal beehren Klaus Meine & Co. dabei Deutschland, Auftakt ist am 11. September 2024. Geplant sind Konzerte in Nürnberg, Hamburg, Leipzig, Köln und Frankfurt am Main.

Scorpions kommen 2024 nach Köln

Die Hard-Rocker kommen gerade erst von einer Welttournee. Die Scorpions hatten im Rahmen der Tour auch mehrer Konzerte in Deutschland gespielt, allerdings einige Städte „mit starker Fanbase“ aus Zeitgründen links liegen gelassen. Man habe sich „die Stimmen der Fans zu Herzen genommen“, versicherte Meine, „und schon bei der Planung für 2024 mit einberechnet“.

Wann und wo die Konzerte genau stattfinden und wann der Vorverkauf startet, ist noch nicht bekannt.

