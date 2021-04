Scooter bei uns im Live-Interview – wir wollen Ihre Fragen!

Scooter in Person von Michael Simon, H.P. Baxxter und Sebastian Schilde sind uns am Mittwochabend (14.4.) live zugeschaltet und reden über ihr neues Album „God Save The Rave“.

Essen. Zur Veröffentlichung des neuen Albums „God Save The Rave“ beantwortet die Techno-Band Scooter unsere und Ihre Fragen im Livestream.

Mit dem Titel eines aktuellen Songs sprachen Scooter wohl nicht nur der hartgesottenen Anhängerschaft aus der Seele. H.P. Baxxter, Michael Simon und Sebastian Schilde veröffentlichten mit „FCK 2020“ eine der Anti-Corona-Hymnen schlechthin – das aus Jan Böhmermanns „ZDF Magazin Royale“ bekannte Rundfunktanzorchester Ehrenfeld ließ sich sogar zu einer im Internet sehr populär gewordenen Coverversion hinreißen.

Nun schauen die Techno-Legenden aber nur noch nach vorne. „God Save The Rave“ heißt das nunmehr 20. Studioalbum, das am 16. April auf den Markt kommen wird. Die ersten Singles, unter anderem das gemeinsam mit Dimitri Vegas & Like Mike produzierte „We Love Hardcore“, liefern klassische Scooter-Klänge. Es dominieren schnelle Beats, schrille Synthesizer und natürlich der charakteristische Schreigesang von H.P. Baxxter.

Schicken Sie uns Ihre Fragen

Zur Albumveröffentlichung geben die Wahl-Hamburger ausgewählte Interviews – und bei einem davon können Sie, liebe Leserinnen und Leser, dabei sein. Am Mittwoch, 14. April, startet um 18.30 Uhr ein etwa 30-minütiger Livestream auf unserem Portal. Der Clou: Frontmann H.P. Baxxter und seine Bandkollegen beantworten dabei nicht nur unsere, sondern auch Ihre Fragen. Schicken Sie uns diese einfach per E-Mail mit dem Betreff "Scooter" an wir@funkemedien.de. Eine Auswahl der Fragen werden wir der Band dann stellen.

Betourt werden soll die Platte im kommenden Frühjahr, der Vorverkauf für die einzige NRW-Show der „God Save The Rave“-Tournee am 17. März 2022 im Düsseldorfer ISS Dome startete kürzlich.