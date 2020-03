„Unser Blauer Planet Live in Concert II“ macht in Oberhausen Station.

Tour Schöne Fleckchen Erde: BBC-Dokus mit Orchester in der Region

Essen. Gleich zwei Konzert-Shows kombinieren im Frühling internationale Landschaftsaufnahmen der britischen BBC mit opulenter Orchestralmusik.

Wenn das Publikum in Düsseldorf und Münster bald die packenden Naturaufnahmen der BBC auf der großen Leinwand verfolgt, dann steht es unbemerkt selbst unter Beobachtung – unter prominenter obendrein. Moderator Dirk Steffens, bekannt aus der ZDF-Dokureihe „Terra X“, verriet im Interview nämlich: „Bei den ersten drei, vier Aufführungen gucke ich ganz gebannt auf die Leinwand, weil ich immer noch etwas Neues entdecke. Aber danach schleiche ich mich an den Rand der Kulisse und schaue ins Publikum. Da sitzen 10.000 Leute – die Faszination in den Gesichtern zu sehen, ist unbeschreiblich. Das beobachte ich dann jeden Abend, bis die Tournee zu Ende ist.“

Anfang des vergangenen Jahres kommentierte Steffens bereits in Städten wie Oberhausen die Szenen des Programms „Unser Blauer Planet II“, nun geht es in die zweite Runde. Denn die Tournee-Produktionen, bei der die Musik zu den packenden TV-Bildern der BBC live von einem Sinfonieorchester gespielt wird, sind enorm erfolgreich. „Unser Blauer Planet II“ ist bereits die vierte derartige Adaption einer BBC-Dokureihe.

„Sieben Kontinente, ein Planet“: Premiere im letzten Herbst

Und die fünfte lässt nicht lange auf sich warten. Im Mai darf auch Dirk Steffens wieder seinen Blick auf die große Leinwand richten, denn die Szenen aus „Sieben Kontinente, ein Planet – Live in Concert“ sind dann auch für ihn noch neu. Erst im letzten Herbst feierte die Doku TV-Premiere und war auch im ZDF zu sehen. Rund ein halbes Jahr später geht ein sinfonisch untermaltes Szenen-Best-of auf Tournee und macht dabei auch in Oberhausen Station.

Zum mittlerweile dritten Mal kommentiert Terra-X-Moderator Steffens zwischen den einzelnen Szenen die Arbeit der BBC-Filmer – denn während der Clips ist ja (im Gegensatz zur TV-Ausstrahlung) Musik zu hören. Die stammt aus den Federn von Filmkomponist und Oscar-Preisträger Hans Zimmer („Der König der Löwen“) und seinem jungen Kollegen Jacob Shea.

Wie auch bei „Unser Blauer Planet II“ intoniert das renommierte City of Prague Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Matthew Freeman die Kompositionen und entführt die Besucher so auch akustisch auf die sieben Kontinente.

Alle Kontinente sind Teil des Programms

Das Publikum erlebt dabei eine Entdeckungstour durch ganz unterschiedliche Lebensräume – von den farbenfrohen Paradiesen Südamerikas zu den endlosen Weiten Asiens, von den Eiswelten der Antarktis bis zur sengenden Hitze Afrikas, von Nordamerika über Australasien bis nach Europa. Spektakuläre Landschaften, eine faszinierende Tierwelt und unerwartete Geschichten flimmern über die XXL-Leinwand – faszinierte Gesichter dürften im Publikum also zu erwarten sein.

>>> INFO: BBC-Dokus mit Orchester live

Unser blauer Planet II: 19.3. Düsseldorf (ISS Dome), 22.3. Münster (MCC Halle).

Sieben Kontinente, ein Planet: 9.5. Oberhausen (König-Pilsener-Arena), 11.5. Frankfurt (Festhalle). Karten ab ca. 50 €.