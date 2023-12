Ruhrhochdeutsch 2024: Diese Komik-Stars kommen nach Dortmund

Die Shows der Oberhausener Kabarettistin Carmela De Feo in der Region sind regelmäßig schnell ausverkauft. Bei Ruhrhochdeutsch 2024 in Dortmund präsentiert sie ihr neues Programm „Groß! Blond! Erfolgreich!“

Dortmund. Ruhrhochdeutsch, das größte Comedy- und Kabarettfestival Deutschlands, geht 2024 in eine neue Runde. Wer im Dortmunder Spiegelzelt auftritt.

Es war ein Festsommer (und Frühherbst) für Comedy- und Kabarett-Freunde in der Region: Das längste Ruhrhochdeutsch-Festival aller Zeiten liegt hinter uns. Zwischen vergangenem Juni und Oktober gab es im Spiegelzelt an den Dortmunder Westfalenhallen 125 Veranstaltungen an 123 Tagen. Soviel sei verraten: Diese Werte werden im kommenden Jahr deutlich unterschritten. Eine bewusste Entscheidung des verantwortlichen Teams um Horst Hanke-Lindemann, denn: „Wir müssen auf eine wichtige Konkurrenzveranstaltung Rücksicht nehmen: Die UEFA-EM 2024.“

So startet Ruhrhochdeutsch des Fußballturniers wegen rund vier Wochen später als im Vorjahr. Vom 16. Juli bis 20. Oktober öffnen die Tore des Zeltes insgesamt 99 Mal an 97 Tagen. Horst Hanke-Lindemann spricht von „einer Auswahl, die die programmatische Qualität nochmals steigert.“ Teil dieser Selektion sind wie jedes Jahr auch einige Neuvorstellungen. So zeigen unter anderem Frieda Braun („Auf ganzer Linie“, 24.+25.7.), Bernd Stelter („Reg dich nicht auf. Gibt nur Falten“, 12.+13.8.), Jürgen B. Hausmann („Dat is e Ding!, 21.-23.8.), Carmela De Feo („Groß! Blond! Erfolgreich!“, 28.+29.8.), Jürgen Becker („Deine Disco“, 31.8.+1.9.), Wilfried Schmickler („Herr Schmickler bitte“ 21.+22.9.), Lisa Fitz („Avanti Dillentanti“, 5.10.) sowie Kai Magnus Sting („Ja, wie?! Tacheles und Wurstsalat“, 18.+.19.10.) ihre aktuellsten Solos.

Ruhrhochdeutsch 2024: Deutschland-exklusiver Abend mit Philip Simon

Zudem kann Ruhrhochdeutsch 2024 mit einer besonders exklusiven Performance aufwarten. Der aus dem festen Ensemble der „Mitternachtsspitzen“ bekannte Philip Simon („Zwischenstand 24“) wird seine deutschlandweit einzige Bühnenshow des kommenden Jahres am 13.10. spielen.

Darüber hinaus gibt es viel Altbewährtes, passend zum Titel der Reihe oft aus dem Revier. Der Bochumer Frank Goosen stellt seinen Fußballroman „Spiel ab!“ vor (18.+19.7.), präsentiert darüber hinaus sein Kabarett-Solo „Heimat, Fußball, Rockmusik“ (1.+2.10.), der Bottroper Ingo Appelt gibt am 20.7. und 18.9. den „Startschuss“, der Duisburger Abdelkarim präsentiert am 21.7. direkt ein „Best of“ aus seinen bisherigen drei Solos „Zwischen Ghetto und Germanen“, „Staatsfreund Nr.1“ und „Wir beruhigen uns“.

Ruhrhochdeutsch 2024 bietet viel Regionales und Musikalisches

Doch damit nicht genug: Der Dortmunder Fritz Eckenga lädt bei seinem Heimspiel zum kryptisch betitelten „Sommer-Special 2024“ (3.+4.8.). Nicht weniger Fragen wirft Jochen Malmsheimer mit seinem Programmtitel „Statt wesentlich die Welt bewegt, hab ich wohl nur das Meer gepflügt – ein Rigorosum sondershausen“ auf (26.+27.8.+3.9.). Ein Hinweis für noch Unentschlossene: Im vergangenen Jahr waren die Termine des aus Essen stammenden Kabarettisten besonders schnell ausverkauft.

Tresenlesen mit Jochen Malmsheimer und Frank Goosen erfreut sich regelmäßig großer Beliebtheit – für die Vorstellungen bei Ruhrhochdeutsch 2024 sollte man sich nicht zu viel Zeit beim Kartenkauf lassen. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

Im „Tresenlesen“-Doppel mit Frank Goosen kann man Malmsheimer übrigens am 10. und 25.9. sehen und hören. Musikalische Akzente setzen derweil die Comedian Harmonists (30.+31.7.), das Trio GlasBlasSing (2.9.) oder Pawel Popolski mit seiner neuen Produktion „PolkaMania!“ (4.-6.9.).

Ruhrhochdeutsch: Montags gibt’s weiterhin Currywurst

Das beliebte Montagsangebot „Currywurst, Bier und Kabarett vom Feinsten“ bleibt im Übrigen erhalten. Für den Eintrittspreis von 24 Euro gibt es ein vollwertiges Bühnenprogramm, eine Currywurst und ein Bier – Vegetarier, Veganer und Anti-Alkoholiker können bei Bedarf aber auch einen Salatteller beziehungsweise ein Wasser bestellen. In die Kategorie fallen beispielsweise die Programme von Thekentratsch („Vom Leben verwöhnt“, 9.9.) und dem von WDR2-Sketchen bekannten Duo Onkel Fisch („Wahrheit – die nackte und die ungeschminkte!“, 16.9.).

Traditionell sind die Eintrittskarten für viele Termine innerhalb weniger Wochen vergriffen. Um Tickets bemühen sollte man sich daher schon ab kommenden Samstag, 16. Dezember. Um 8 Uhr startet der traditionelle Vor-Ort-Verkauf im Theater Fletch Bizzel, zwei Stunden später gehen die Karten in den allgemeinen Vorverkauf auf den einschlägigen Ticketportalen.

>>> INFO: Ruhrhochdeutsch 2024

16.7.-20.10., Spiegelzelt an den Westfalenhallen, Rheinlanddamm 200, Dortmund. Alle Termine und Karten (je nach Show zwischen 24 und 36 €) auf ruhrhochdeutsch.de.

