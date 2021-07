Revolverheld spielen Open-Air-Konzert in Oberhausen

Oberhausen. Es gibt noch Restkarten für das Konzert auf dem Freigelände an der KöPi-Arena. Außerdem feiern Revolverheld auf der Freilichtbühne in Lennestadt.

Erinnern Sie sich noch an die Zeit vor der Pandemie? Damals, 2019, als keiner beim Einkaufen eine schneeweiße FFP2-Maske trug und man bei Konzerten in großen Arenen noch mit seinem Nebenmann oder seiner Nebenfrau auf Tuchfühlung gehen konnte. Es wirkt wie eine Ewigkeit, dabei sind seither nur gut anderthalb Jahre vergangen. In dieser Prä-Corona-Zeitrechnung füllten Revolverheld gleich dreimal hintereinander die Oberhausener König-Pilsener-Arena. Zuletzt in eben jenem so normal erscheinenden Jahr 2019. Nun kehren die Pop-Rocker zurück. Der Clou: Sie spielen am 10. Juli an statt in der Arena.

Die Open-Air-Konzertreihe „Vor deiner Tür“ verlagert das Geschehen auf ein großes Freigelände, das in drei Sektoren eingeteilt wird. In jedem gibt es eine Theke für den kleinen Hunger und Durst zwischendurch. Und natürlich dürfen auch die stillen Örtchen nicht fehlen. So ist schon mal für die menschlichen Grundbedürfnisse gesorgt, fehlt nur noch ordentlich was auf die Ohren. Und auch das dürften so einige zum persönlichen Grundbedürfnis zählen: Singen, Tanzen, Klatschen und Mitgrölen.

Revolverheld: Karrierestart als Vorband

Bei Songs wie „Ich lass für dich das Licht an“ oder „Spinner“ dürften textsichere Fans lauthals loslegen. Immerhin mussten sie lange genug die Stimmbänder schonen. Ja, Revolverheld haben sich in der fast 20 Jahre andauernden Bandgeschichte zu Hitgaranten gemausert. Angefangen haben die Vier allerdings als Vorband von Szenegrößen wie Silbermond und Die Happy um Frontfrau Marta Jandová. Mit jedem Auftritt zogen Revolverheld, die einst unter dem Namen Manga zu den Instrumenten griffen, mehr und mehr Fanherzen auf ihre Seite.

Den Sprung in die Radio-Dauerschleifen schaffte die Band mit der Single „Generation Rock“, die 2005 direkt in die Deutschen Charts einstieg. Sänger Johannes Strate und seine Kollegen mussten nachlegen und veröffentlichten nur wenige Monate später das Debütalbum „Revolverheld“.

Sieg beim Bundesvision Song Contest

Zeit zum Durchatmen blieb nicht, dafür zum Durchstarten. Mit der dritten Album-Auskopplung „Freunde bleiben“ vertrat die Band beim Bundesvision Song Contest 2006 Bremen – Johannes Strates Heimat. Wie könnte es auch anders sein, machte er der Hansestadt alle Ehre und landete schließlich auf dem zweiten Platz.

Die Vier starteten als Vorband und arbeiteten sich dann hoch. Foto: Tim Kramer

Die Newcomer mussten sich damals alten Hasen geschlagen geben: Seeed räumten mit „Ding“ ab. Nur acht Jahre später sollte es dann aber doch beim BuViSoCo klappen. Mit „Lass uns gehen“ brachen Revolverheld zum Sturm aufs Treppchen auf und erklommen die Spitze.

Das war 2014, zu der Zeit gehörten die Jungs längst selbst zu den alten Hasen. Vier Alben hatten sie bis dato veröffentlicht und ein fünftes sollte noch folgen. Die Platte „Zimmer mit Blick“ erreichte Platz zwei der Charts, so weit nach oben hatte es noch kein Revolverheld-Album zuvor geschafft.

Aktuelle Single „Leichter“

Vier Jahre ist der steile Aufstieg schon her. Es folgte eine Durststrecke für die Fans. Klar, Songs wie „Sommer in Schweden“ oder „Das kann uns keiner nehmen“ eigenen sich prima zum rauf und runter dudeln im Privaten – aber so langsam wurden die Rufe nach neuem Stoff lauter. Im September 2020 fanden diese Gehör.

Die Single „Leichter“ versprühte in Zeiten der Krise ein positives Gefühl mit reichlich 80er-Jahre-Flair. Damals wollte die Band mit eben jenem positiven Gefühl in die Zukunft blicken und hoffte, bald wieder auf der Bühne stehen zu können. Der Wunsch wird den Revolverhelden mit etwas Verspätung nun dann doch noch erfüllt. Und wer weiß, vielleicht schlägt ihnen nach so einer langen Zeit das Herz bis zum Hals.

Alle Termine:

Tickets: 10.7., 20 Uhr, Freigelände an der Köpi-Arena, Arenastr. 1, Oberhausen. Karten ca. 60 €.

Hygienekonzept: Wie bei allen Veranstaltungen gelten in Oberhausen die „3 Gs“ – Getestet, Genesen, Geimpft. Außerdem gilt Maskenpflicht.

Weitere Termine: 10.9.21 Lennestadt (Freilichtbühne Elspe), 25.8.22 Bochum (Zeltfestival Ruhr). Karten ab ca. 58 €, bzw. ca. 55 €.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps