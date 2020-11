Rein digitales Festival mit Liebeserklärung an Worte

Bochum. In Bochum geht ein rein digitales Festival an den Start. Teilnehmer können sich zum Beispiel mit einem Chat-Roboter unterhalten.

Nach dem ersten Lockdown blühte das kulturelle Leben gerade wieder ein bisschen auf, nur um jetzt erneut auf Eis gelegt zu werden. Doch die zweite Auflage des Bochumer Wortwortwort-Festivals kann selbst der Corona-Wellenbrecher nicht stoppen. Wie auch? Es findet vom 8. bis 20. November digital statt. Nur eine Veranstaltung mussten Kurator Marco Ortu und sein Team von der Bühne ins Netz verschieben. Alles andere (das ganze Programm finden Sie im Infoteil) hatte bereits einen festen Platz im World Wide Web.

Virgina Woolf aufs Handy

„Es ist ein deutschlandweit einmaliges, komplett digitales Wortfestival“, so Marco Ortu. Und zwar mit dem Ziel, der Wortkunst im 21. Jahrhundert ein Forum zu bieten. So wird zum Beispiel Virgina Woolfs Essay „a rooms of one’s own“ in eine Telegram-Gruppe aufs Smartphone katapultiert. Das freie Theater-Netzwerk „Sterna Pau“-Produktionen hat eine Chat-Bot-Performance entwickelt, die den Text ins coronagebeutelte Heute überträgt.

Bei der interaktiven Veranstaltung am 10. und 11.11. können sich Teilnehmer ab 14 Jahren nicht nur untereinander über die aktuelle Situation austauschen, sondern auch mit einem Chat-Roboter. „Das Prinzip kennen wir alle, etwa durch Anrufe bei Telefonanbietern.“ Auch dort reagiert eine vorprogrammierte Maschine auf unsere Eingaben. Im Fall der Telegram-Gruppe teilt der Chat-Bot Virginia Woolfs Ansichten und antwortet mit so manch’ lustiger Pointe.

Der Abriss des Heusnerviertels als Utopie

Katinka Buddenkotte übernimmt einen Part des Audio-Podcasts. Eigentlich war Odysseus jedoch für die Bühne gedacht. Foto: Martin Rottenkolber / Agentur Anke Rose

Während Sterna I Pau Zukunftsmusik spielen, wagt die Bochumer Performance-Gruppe „kainkollektiv“ am 12.11. eine Reise in die Vergangenheit. „Heusner – Wir warten nicht auf bessere Zeiten” reflektiert die letzten Tage und die Räumung des Heusnerviertels. „Nicht als rein dokumentarischer Rückblick, sondern als Utopie“, so Marco Ortu.

Weniger rebellisch geht es bei Slampoetin Sandra Da Vina zu. Sie spricht am 14.11. über die Liebe zu Worten. In ihrem „Wortpalast“ ist die Münsteranerin nicht allein, sondern hat sich Besuch eingeladen. Die Poetry-Slam-Kollegen Luca Swieter, Quichotte und Florian Wintels bringen eigene Geschichten mit. Darüber hinaus plaudert Sandra Da Vina („Vom Kuchen und Finden“, „Sag es in Leuchtbuchstaben“) aus dem Leben als Schriftstellerin.

Mit Odysseus auf Irrfahrt

Wie sich mit dem Schreiben Geld verdienen lässt, darum dreht sich die Digitalkonferenz „Contenthoch3“. Verschiedene Redner teilen vom 17. bis 20.11 ihre Tipps und Tricks mit den Teilnehmern. Die bekommen zum Beispiel einen Einblick in die Arbeit eines Literaturbüros oder lernen etwas über den Einfluss der Digitalisierung auf die Druckindustrie.

Gedruckt ist die Geschichte um Odysseus schon längst. Nun wird aus ihr ein Audio-Podcast. Eigentlich sollten Kabarettgrößen wie Fritz Eckenga, Katinka Buddenkotte und Frank Goosen von der Irrfahrt des griechischen Helden auf der Bühne erzählen. Einen (Fast)Lockdown später gibt es die Geschichten zum Abschluss des Festivals auf Youtube.

Das Programm

8.11., 20.15 Uhr, Festival-Eröffnung. Ort: YouTube-Kanal „worthoch3“.

10.+11.11., 18-24 Uhr, Chat-Bot-Performance „give me room“. Ort: Telegram. Anmeldung auf wortwortwort.digital.

12.11., 20.15 Uhr, „Heusner - Wir warten nicht auf bessere Zeiten”. Ort: YouTube-Kanal „worthoch3“.

14.11., 20.15 Uhr, „Wortpalast“ mit Sandra Da Vina. Ort: YouTube-Kanal „worthoch3“.

17.-20.11., verschiedene Zeiten, Digitalkonferenz „contenthoch3“. Ort: hopin, Anmeldung auf www.wortwortwort.digital

19.11., 20.15 Uhr, „Wolfgang Welt – Schreiben aus einer zerrissenen Stadt”. Ort: YouTube-Kanal „worthoch3“.

20.11., 20.15 Uhr, „Odysseus – Die Irrfahrten eines listenreichen Schlingels”. Ort: YouTube-Kanal „worthoch3“.