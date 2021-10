Red Hot Chili Peppers kommen 2022 nach Köln

Köln. Die Red Hot Chili Peppers kündigen für 2022 eine Welttournee an. Im Juli rocken sie das Rheinenergiestadion in Köln.

Seit über 30 Jahren machen die Red Hot Chili Peppers äußerst erfolgreich von sich reden. Ihr Album „Blood Sugar Sex Magik“ machte die Kalifornier 1991 zu Stars – an ihrem Status hat sich auch Jahrzehnte später nichts geändert.

Aber selbst den ältesten Hasen im Musikgeschäft machte die Pandemie einen Strich durch die Gehaltsabrechnung: Das für 2019 angekündigte zwölfte Studioalbum der heißen Schoten lässt noch immer auf sich warten.

Anthony Kiedis & Co. im Rheinenergiestadion in Köln

Das Däumchendrehen versüßen Anthony Kiedis & Co. ihren Fans jetzt mit einer ausgedehnten Welttournee und schauen auf der 32 Städte umfassenden Tour zweimal in Deutschland vorbei. Am 5. Juli machen RHCP Halt im Kölner Rheinenergiestadion.

Der exklusive Vorverkauf beginnt für PayPal-Kunden schon am Mittwoch, 13.10., um 10 Uhr, ticketmaster.de zieht am Donnerstag (14.10., 10 Uhr nach), einen Tag später startet der reguläre Verkauf, u.a. bei eventim.de. Mehr Infos zu den exklusiven Vorverkäufen und den Bedingungen gibt’s auf www.livenation.de.

Special Guest: A$AP Rocky und Thundercat

Neben Köln sind die Alternativ-Rocker außerdem in Hamburg zu Besuch (Volksparkstadion, 12.7.), spielen im niederländischen Nijmegen im Goffertpark (10.6.) sowie auf dem Rock Werchter Festival in Belgien (3.7.). Als Special Guest holt sich die Band A$AP Rocky und Thundercat auf die Bühne.

Ebenfalls mit dabei: der erst kürzlich zurückgekehrte Gitarrist John Frusciante. Auf der Setlist stehen Klassiker, aber auch Songs aus dem langersehnten neuen Album, die Veröffentlichung ist allerdings noch weiterhin unbekannt.

