Powerwolf im Interview: „Heavy Metal ist unsere Religion!“

Essen. Die Saarbrücker Metalband Powerwolf veröffentlicht nun ihr neues Studioalbum „Call Of The Wild“. Organist Falk stand uns dazu Rede und Antwort.

Um Wölfe drehen sich zahllose Legenden – kein Wunder also, dass die Mitglieder der Saarbrücker Metalband Powerwolf eine solche auch über sich selbst erzählen. Bassist David Vogt und Gitarrist Benjamin Buss werden in diesem Kontext zum Brüderpaar „Charles Greywolf“ und „Matthew Greywolf“, die ihren Sänger „Attila Dorn“ (Karsten Brill) in Rumänien in einer Bar kennenlernten. Mit sinfonisch angehauchtem Heavy Metal feiern Powerwolf seit 2003 große Erfolge, zwei Platten erreichten bereits die Spitzenposition der Deutschen Charts. Gestern erschien das neue Album „Call Of The Wild“, Organist „Falk Maria Schlegel“ (Christian Jost, 45) sprach mit Patrick Friedland über die Platte, das namensgebende Tier und nervenaufreibende Momente bei der vergangenen Tour.

Am 14. März 2020 spielten Powerwolf ihr letztes Konzert – in Mexiko. Hatten Sie Angst, nicht mehr zurück nach Hause zu kommen?

Falk Maria Schlegel: Ja. Wir hatten echt Angst, da zu stranden. Die Situation wirkte absurd. Man bekam zwar mit, dass da etwas drohte, aber in Süd- und Mittelamerika war das nicht so recht angekommen, die Tour ging weiter. Wir blickten völlig verdutzt rüber nach Deutschland, haben uns gefragt, warum die denn jetzt noch die Schulen zu machen. Am Tag der letzten Show musste es aber dann plötzlich schnell gehen, wir sollten eigentlich von Mexiko weiter nach Bogota fliegen, der Flug wurde aber gecancelt, der Ersatzflieger war überbucht, die Lufthansa nicht erreichbar. Letztlich ging aber alles gut und wir kamen mit einem Tag Verspätung noch nach Hause.

Wie hat sich die Pandemie auf Sie als Musiker ausgewirkt?

Ich habe eigentlich nichts anders gemacht als vorher. Andere sagen oft: „Corona hat mich gelehrt, mehr bei mir zu sein, ich konnte mich mehr zurücknehmen, habe mehr gelesen“ und sowas. Ich sage ganz klar: Es gibt nichts Gutes an Corona, null. Mehr zurücklehnen können hätte ich mich auch ohne Corona. Es entstand schnell eine „Jetzt erst recht“-Attitüde in der Band. Eine Woche nach der Rückkehr aus Amerika haben wir angefangen, Songs fürs neue Album zu schreiben. Wir sehen uns den Fans gegenüber in einer gewissen Verantwortung und ich denke, dass die Fans ein kraftvolles Album verdienen, das einen pusht und Kraft gibt.

„Call Of The Wild“ klingt klassisch nach Powerwolf. Wurde die Platte irgendwie von der Pandemie beeinflusst?

Nein, wir sind gut darin, äußere Einflüsse beim Musikmachen auszublenden. Wir können das schlecht verbinden, trennen das eigentlich sogar bewusst.

Untypisch ist lediglich der deutschsprachige Text im Song „Glaubenskraft“. Was macht das Thema Religion eigentlich so faszinierend für viele Metalbands?

Da gibt es zwei Aspekte, zunächst den historischen. Themen wie Hexenverbrennung. Oder Werwolfmythologien, die auch mit Religion und Glauben zusammenhängen. In Frankreich gab es im 18. Jahrhundert mal eine Mordserie durch einen Wolf, die ein Kleriker mit den Sünden der Bürger begründete. Der andere Aspekt ist, dass alle Bandmitglieder katholisch erzogen wurden. Wir haben die Kirche von klein auf kennengelernt, allerdings nicht als Ort der Freude, sondern als Ort der Angst. Mit Geschlechtertrennung in den Sitzreihen, Drohungen wie „Nicht lachen!“ und dieser Orgel, die ich nicht feierlich, sondern unheimlich fand. Wahrscheinlich habe ich das Instrument deswegen gelernt. Jetzt ist Heavy Metal unsere Religion.

Der Song wirkt sehr religionskritisch.

Da geht es um Missbrauchsfälle und das Verschleiern eben dieser, dieses Nichtfreigeben von Dokumenten dazu. Wir fanden, es war nötig, einen Song darüber zu schreiben – in unserer Sprache. Dieses ganze Thema Glaube ist für uns total faszinierend und es passt perfekt zu Heavy Metal.

Es gibt eine Bonus-CD mit Zusammenarbeiten mit anderen Metal-Acts. Gibt’s dazu besondere Anekdoten?

Mit einigen der Bands verstehen wir uns prächtig, zum Beispiel Amon Amarth. Wir haben mit ihm dann einen Song eingespielt und merkten dann, dass wir das öfter mal machen könnten. Jetzt sind wir echt froh, dass wir das umsetzen konnten. Normal wären alle ständig unterwegs gewesen. Nein, das ist auch kein positiver Aspekt von Corona (lacht), wir hätten das auch so hinbekommen. Aber jetzt hatten halt alle Zeit. Es macht uns stolz, dass wir so viele Bands dazu bekommen mitzumachen. Umgekehrt empfanden es viele von ihnen als Ehre. Zeigt, dass Heavy Metal ein Familiending ist, jenseits von Konkurrenzdenken.

Sie könnten zum dritten Mal mit einem Album auf Platz eins der Deutschen Charts klettern. Welche Relevanz hat das heutzutage noch?

Wir fanden es bei den bisherigen Malen schön, gewissen Genres, die wir nicht mögen und die ständig auf Eins gehen, mal den Stinkefinger zu zeigen und Heavy Metal in dieser Szenerie zu etablieren. Man ist ja in der Meinung der anderen immer Subkultur, so ein Krachmacher – dann freut man sich schon über solche Erfolge. Aber schöner ist eine volle Halle, so sie denn bald wieder voll sein darf. Wenn Tausende Menschen dir „Glaubenskraft“ oder „Dancing With The Dead“ entgegenbrüllen, kriege ich Gänsehaut am ganzen Körper. Und die geht dann auch einige Tage nicht mehr weg.

Laut Pressetext dürfen sich Fans auf die „epischste und größte Powerwolf-Liveshow aller Zeiten“ freuen. Können Sie schon etwas verraten?

Nicht wirklich, wir sind gerade in der Produktionsphase. Klar ist: Wir können jetzt Sachen machen, die wir früher auf kleinen Bühnen nicht machen konnten. Wir versuchen dabei aber auch, Raum für spontane Erlebnisse, für „den besonderen Moment“ zu lassen. Natürlich musst du einen gewissen Ablauf planen bei einer großen Produktion, aber es muss Platz sein für Dinge, auf die du eingehst, die speziell nur an einem Abend geschehen. Du kannst nicht jeden Abend 50 Raketen abfackeln, das funktioniert nicht überall.

Gab es im vergangenen Jahr Anfragen für coronakonforme Konzerte?

Ja, einige, vor allem für Autokinos. Wir haben als Band entschieden, das nicht zu tun. Ich hatte eine erste Show gesehen, das war Alligatoah und dann war der Applaus das Hupen. Das hat mich in Mark und Bein erschüttert, ich fand das schrecklich. Zudem kommt der fette Sound durchs Autoradio. Viele Veranstalter waren sehr kreativ, haben sich Mühe gegeben, aber irgendwann durfte man ja nicht mal mehr aufs Strandkorb Open Air. Du konntest dich auf gar nichts mehr verlassen. Und unsere Fans haben die volle Show verdient, an die wir durch Impfungen und Testungen ja auch immer näher rankommen. Es muss ja bald mal weitergehen.

Weitergehen könnte es im Oktober in Oberhausen …

Ja. Ich liebe es, im Pott zu spielen und bin privat öfter da. Es gibt unter den Menschen eine einzigartige Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, sie sind herzlich und geradeaus. Großartig ist auch das Gefühl, durch Läden zu gehen, die noch nach dem Bier vom Vorabend riechen (lacht).