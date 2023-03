Post Malone gibt exklusives Deutschlandkonzert in Köln

Vier Jahre nach seiner letzten Tour kehrt US-Rapper Post Malone nach Deutschland zurück. Es gibt aber nur ein Konzert – am Maifeiertag.

Sein viertes Studioalbum „Twelve Carat Toothache“ erschien im vergangenen Juni, nicht ganz ein Jahr später wird Austin Richard Post alias Post Malone dieses auch live in Deutschland vorstellen – allerdings nur einmal. Gut für Fans in Nordrhein-Westfalen: Das exklusive Konzert des US-Sängers und Rappers findet in der Kölner Lanxess Arena statt, und das auch noch an einem Feiertag. Karten für die Show am 1.5. gibt’s ab 2. März, 12 Uhr, zunächst exklusiv auf ticketmaster.de, der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag, 3. März, ebenfalls um 12 Uhr.

Der Durchbruch gelang dem 27-Jährigen 2015 mit dem Song „White Iverson“, er schrieb das Stück in Anspielung auf den früheren Basketball-Star Allen Iverson. Es folgten Zusammenarbeiten mit Größen wie The Weeknd, Nicki Minaj oder Justin Bieber. Größter Erfolg in Deutschland war die Single „Rockstar“, für die Post Malone gar eine Diamant-Auszeichnung (ab einer Million verkaufter Singles) erhielt. Zuletzt war der Künstler 2019 in Deutschland live zu sehen und spielte seinerzeit in der Oberhausener König-Pilsener-Arena.

