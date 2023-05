„Once Upon a Time“-Festival lockt zur Zeche Zollern

Foto: Once Upon A Time

Dortmund. Das „Once Upon A Time“-Festival entführt Gäste auf der Dortmunder Zeche Zollern in eine Welt jenseits des Alltags. Ein Programm für jung und alt.

„Once Upon a Time“ – „Es war einmal“, so beginnen die meisten Märchen. Und in denen kann bekanntlich alles passieren: vom großen bösen Wolf, der sich als Großmutter verkleidet, über den feuerspeienden Drachen bis hin zur Reise zum Mittelpunkt der Erde. So vielfältig wie die Märchenwelt ist, präsentiert sich auch das „Once Upon a Time“-Festival in Dortmund. Vom 27. bis 29. Mai tummeln sich auf Zeche Zollern allerlei fantasievolle Gestalten und verwandeln das Gelände in eine traumhafte Welt jenseits des Alltags.

In der wandert zum Beispiel auch ein grasgrüner Drache umher. Onil ist ein unersättliches Monster mit einem magischen Magen. Er mampft alte Fahrkarten, Kassenzettel und anderen Müll, um daraus wundervolle neue Dinge zu machen. Manchmal legt der Drache sogar ein Ei, wagt ein Tänzchen oder lässt es qualmen. Aber vor allem ist er eines: kinderlieb.

Gilbert Jakubczyk lässt imaginäre Flöhe Saltos schlagen

Meterhohe Feuerfontänen spuckt auch Gilbert Jakubczyk. Gelernt hat das der Franzose, der seit seinem 13. Lebensjahr auf den Straßen von Paris unterwegs ist, bei einem Feuerspucker. Gilbert, le Saltimbanque du Paradis, wie Jakubczyk sich selbst nennt, fasziniert das Publikum aber noch mit ganz anderen Attraktionen – einige von ihnen schienen längst ausgestorben zu sein. So tritt er zum Beispiel auch mit seiner imaginären Flohdame Fifine auf, die mit einem waghalsigen Salto in ein Wasserbecken springt.

Für verblüffte Gesichter möchte auch Zauberer Sascha Lange sorgen. Bei der Zaubershow „Salasas Jahrmarkt der Wunder“ nimmt er das Publikum mit in die Welt der Magie. Gemeinsam mit der Zauberin Steffi und der Puppe Flitzikus erfindet er Zaubersprüche, wäscht Wäsche ganz ohne Strom und malt in einem magischen Malbuch – alles natürlich mit einer großen Prise Humor und abgestimmt auf die jüngsten Besucher des „Once Upon a Time“-Festivals.

Beim „Once Upon a Time“-Festival gibt es Zauberei jenseits der Zeit

Die Industrie-Romantik von Zeche Zollern passt ganz wunderbar zu der Steampunk-Szene. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Magische Momente gibt es auch mit Anaïs. Über 20 Jahre ist sie schon als Zauberkünstlerin und Pantomime unterwegs und bewegt sich dabei jenseits der Zeit. Anaïs möchte nicht mit rasanten Tricks verblüffen, sondern mit einem Spiel der Langsamkeit , bei dem Münzen plötzlich feste Materie durchdringen, Zerrissenes ganz wird und Unsichtbares sichtbar.

Kaum zu übersehen sind die historischen Fahrgeschäfte, die auf dem Gelände verteilt stehen. Einsteigen können Besucher und Besucherinnen in einen Kettenflieger, eine Raupe und ein historisches Riesenrad. Außerdem können Liebhaber und Liebhaberinnen von Oldtimern eine Runde im „Selbstfahrer“ drehen. Beim Holzpfostenscooter aus den 50er-Jahren stehen Modelle von Corvette, Mercedes & Co. zum Einsteigen bereit – natürlich im kunterbunten Mini-Format.

Ein Steampunk-Markt lockt mit zahlreichen Ausstellern

Ergänzt wird das Angebot durch Walking-Acts und einen Steampunk-Markt mit verschiedenen Ausstellern. Steampunk verbindet futuristische Techniken mit Mitteln und Materialien aus dem viktorianischen Zeitalter, wodurch jegliche Erfindungen einen Retro-Look bekommen. Die Wurzeln des Steampunks finden sich übrigens in den Romanen und Geschichten von H. G. Wells und Jules Verne. Die beiden schrieben zwar keine Märchen, dafür gilt zumindest der Franzose Jule Verne als Schöpfer des Science-Fiction-Genres – „Zurück in die Zukunft“ also statt „Es war einmal“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps