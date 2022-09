Vielerorts zwar keine Pflicht, aber ein kariertes Hemd sollte es dann schon sein: Trachten sind auf den Oktoberfesten in der Region gerne gesehen, zum Beispiel in Dortmund.

Feste & Feiern O’zapft is! – Oktoberfeste in der Region

Essen. Das Oktoberfest in München läuft seit dem 17. September, ab Freitag zieht auch Nordrhein-Westfalen mit Ablegern in diversen Städten nach.

Es ist und war das Jahr der Comebacks, die Rückkehr zahlreicher Großereignisse ganz ohne Einschränkungen nach zwei Jahren des Verzichts – Events sprossen im Frühjahr aus dem Boden wie Krokusse nach der Frostperiode. Klar, dass da ein Event nicht fehlen darf: Das Oktoberfest in München – endlich wieder Schaulaufen in Dirndl oder Lederhose auf der Theresienwiese.

Während Bayern bereits seit vergangenem Freitag bei elf Grad und Nieselregen das Who-is-who der deutschen Prominenz aus Unterhaltung, Sport und Politik unter anderem ins berühmt-berüchtigte Käferzelt lockt, starten die hiesigen Ableger unter anderem in Essen, Duisburg und Hagen eine bis mehrere Wochen später. In Xanten, Düsseldorf und Köln verzichtet man aber auch in diesem Jahr auf die große Gaudi. Wir haben einige Schunkelparaden für Sie zusammengetragen:

Rü-Oktoberfest in Essen

Das hat fast schon Tradition in unseren Gefilden: Auf dem Flughafen Essen-Mülheim wird ab kommendem Wochenende wieder Platz geschaffen für das Rü-Oktoberfest. Zur Feier des Jahres trumpft die Gaudi, die schon im vergangenen Jahr unter 2G-Bedingungen stattfinden konnte, mit einem zusätzlichen Festtag auf. Das Zelt öffnet bis zum 22.10. freitags und samstags die Planen fürs Partyvolk, Sonntag ist gemütlicher Wiesnmittag (außer 2.10.). Musik kommt von den Original Rüttenscheidern, DJ Fishi (am Eröffnungstag) und DJ Patric.

Münsteraner Oktoberfest

Wer braucht schon München, wenn er auch nach Münster kann? Beim Münsteraner Oktoberfest ist auch die Maß ähnlich teuer. Die Wiesn schlagen in diesem Jahr über 15 Prozent beim Festbier drauf, jetzt liegt der Liter zwischen 12,60 Euro und 13,80 Euro. Münster will sein König Ludwig für 12,50 Euro unter die Leute bringen. Zur Musik von den Partyvögeln, die für Sex, Tracht & Rock’n Roll stehen, läuft’s sicher auch bestens.

Hagener Wiesn Gaudi

Zur dritten Ausgabe der Hagener Wiesn Gaudi wird auf dem Otto-Ackermann-Platz ein gut 2000 Quadratmeter großes Festzelt aufgebaut. Zum fünftägigen Fest karren die Veranstalter Partystimmung-Garanten wie Oli Petszokat (Oli. P, 24.9.), Joey Gabalögl (30.9.) und NDW-Markus (2.10.) an. Zum Auftakt heizt Stargast Lorenz Büffel (23.9.) den Trachtenträgern ein. In der Vergangenheit freuten sich die Veranstalter über ausverkaufte Tage, aktuell gilt es noch einige Plätze zu belegen.

Oktoberfest in Dortmund

Auch Dortmund lässt sich eine feierliche Rückkehr zum temporären Bayernflair nicht nehmen und wartet anlässlich der Riesengaudi mit Top-Stars der Party- und Schlagerszene auf. Den Revierpark Wischlingen besuchen an den beiden Wochenenden Mickie Krause (30.9.), Anna-Maria Zimmermann (1.10.), Peter Wackel und Alm Klausi (2.10.), Mia Julia (7.10.) sowie Olaf Henning (8.10.). Um die Stimmungsmacher live zu erleben, müssen sich Gäste allerdings in Schale schmeißen: Dirndl und Lederhose sind zwar keine Pflicht, aber zumindest ein kariertes Hemd sollt’s sein.

Bergisches Oktoberfest in ­Solingen

Bayrische Schmankerl, stimmungsvolle Atmosphäre, erstklassige Musik – das verspricht das Bergische Oktoberfest, das seinen Auftakt am 30.9. mit Mickie Krause bestreitet. Für das Live-Erlebnis mit dem Entertainer gibt’s keine Karten mehr. Für die folgenden „Mordsgaudis“ aber schon, dann stehen die Kölner Mundartband Paveier (Sa) und Nino de Angelo (So) auf der Bühne.

Friemersheimer Oktoberfest in Duisburg

Hier trifft bayrische Wiesn auf rheinischen Frohsinn und Industriekultur auf bayrische Gemütlichkeit – heißt es zumindest in der Ankündigung zum Oktoberfest der Villa Rheinperle in Duisburg. 800 Gäste finden im weiß-blauen Festzelt Platz, unterhalten soll sie Sänger, Entertainer und Moderator Willi Girmes. Unterstützung bekommt er von den Oktoberfest-Bands Die Bande und Die Lechis sowie DJ Michael Victor.

Oktoberfest in Oberhausen

Die Sterkrader Raben fahren bei ihrem Oktoberfest im Oberhausener Resonanzwerk einiges auf, um einen Hauch Bayern-Flair mitten ins Ruhrgebiet zu wehen: Neben Oktoberfestbier und klassischer Deko sorgen die Live-Party-Band Herzschlag, die Tanzgarde der Gesellschaft und das Männerballett Die Tanzmaschinen für ein passendes Rahmenprogramm zwischen Brez’n und Mass.

Weitere Oktoberfeste: Grevenbroicher Oktoberfest (30.9.-2.10., Festzelt Wevelinghoven, www.marcpesch.de), Hagen (7.+8.10., Stadthalle, www.oktoberfest-hagen.de), Straelen (14.+15.10., Kromsteg 21, www.oktoberfest-straelen.de).

