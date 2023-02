Mit viel Amore: Eros Ramazzotti kommt nach Oberhausen

Oberhausen. Eros Ramazzotti hat ein spannendes Jahr vor sich: Er geht auf Welttour mit seinem aktuellen Album und wird zum ersten Mal Großvater.

Eines muss man ihm lassen: Wie ein Großvater sieht er wirklich nicht aus. Sicher, die Fältchen werden tiefer, die Haare sind schon seit ein paar Jahren grau … Aber von einem Opa, wie ihn das Klischee zeichnet, ist Eros Ramazzotti meilenweit entfernt. Und doch macht ihn Töchterchen Aurora voraussichtlich im April zum Nonno – wie es im Italienischen heißt. Und Opa Eros ist sichtlich stolz, veröffentlichte zu ihrem 26. Geburtstag, ein Foto auf seinem Instagram-Kanal, dass seine Tochter mit Babybauch zeigt.

Auch seine Welttour kündigte Eros ganz und gar nicht altbacken an. Der 59-Jährige zeigte sich zum Vorverkaufsstart seiner „Battito Infinito World Tour“ oben ohne. Bei seinem Abstecher in die Region am 25. Februar wird er voraussichtlich Hemd tragen. Die vornehmlich weiblichen Fans kommen natürlich trotzdem in Scharen, schließlich lässt der italienische Schmusesänger auch nach über 30 Jahren im Business noch sämtliche Herzen schmelzen. Italo-Pop mit ganz viel Amore funktioniert nach wie vor.

Eros Ramazotti auf Welttournee

Er ist sich treu geblieben, auch was seine Arbeit betrifft. Denn Eros Ramazzotti singt nicht nur gefühlvolle Balladen, er schreibt und produziert sie auch selber. So stammt das aktuelle Werk „Battito ­Infinito“ nahezu komplett aus seiner Feder – Schwermütiges und Sanftes mit Rocker-Attitüde. Zwischendurch Ausflüge in funkigere Popgefilde.

Und auch seine spanischen Anleihen gibt’s zu hören. Denn der Italiener bedient bereits seit Beginn seiner Karriere ebenfalls einen Großteil der iberischen Halbinsel und singt seine Lieder auf Spanisch. So schleichen sich auch in die italienischen Versionen Salsa-Einflüsse.

Neues und Klassiker auf der Bühne

Die Mühe, die er sich beim Fertigstellen seines 16. Studioalbums gemacht hat, möchte der Dreifach-Papa auch auf der Live-Bühne transportieren, wie er auf seinem Social-Media-Kanal bei Tourankündigung verriet: „In jeder dieser Shows wird es einen kleinen Teil von mir und meiner Geschichte geben. Ich kann es kaum erwarten, meine Fans auf der ganzen Welt wieder zu treffen und zu umarmen, weil ich glaube, dass dies der beste Weg ist, diesem komplexen Moment zu begegnen und wieder Musik zu machen.“

Aber nicht nur Neues haucht der Schmusesänger ins Mikro, auch Klassiker gehören nach wie vor in sein Repertoire. Unvergessen: „Se bastasse una canzone“ oder „Più bella cosa“, 1996 geschrieben für die Mutter seiner ältesten Tochter und heutige Ex-Frau Michelle Hunziker. Ihr ist im Übrigen auch nicht anzusehen, dass sie demnächst zur Nonna befördert wird.

