Mit Songs von Bowie und Aerosmith: „Das Spongebob-Musical“

Essen. Voll korall: „Das Spongebob-Musical“ holt die beliebte Fernsehserie nun auf die Bühnen des Landes. Shows gibt es u.a. in Bochum und Düsseldorf.

Musikalisch ist er ja, der wohl bekannteste Schwamm der Welt. Alleine auf dem deutschsprachigen Markt sind bis heute 15 Alben erschienen, auf denen Spongebob Schwammkopf (beziehungsweise seine deutsche Stimme Santiago Ziesmer) beliebte Charthits neu interpretiert. Da wurde beispielsweise aus Shakiras „Waka Waka“ schon mal „Lecker Lecker“.

Nun aber gibt sich der Frankfurter Veranstalter Showslot nicht mehr mit schwammtastischer Musik aus der Konserve zufrieden. Nach US-amerikanischem Vorbild kommt „Das Spongebob Musical“ von Autor Kyle Jarrow auf Deutschland-Tour. Dort erklingen neben der Serien-Titelmusik und dem beliebten Song „Heut ist der allerschönste Tag“ eigens für das Bühnenstück geschriebene Songs bekannter Interpreten. Unter anderem steuerten Cyndi Lauper, Aerosmith, The Flaming Lips und sogar David Bowie kurz vor seinem Tod im Januar 2016 Lieder bei.

Passgenaue Übersetzungen für das deutsche „Spongebob-Musical“

Diese werden für die Tour eingedeutscht. Ebenso wie die Handlung des Musicals, das 2016 Premiere in Chicago feierte und zwischen November 2017 und September 2018 am New Yorker Broadway lief. „Dabei wurde besonders darauf geachtet, alle Zitate und Anspielungen der Serie möglichst serien-treu zu übersetzen“, merkt Produzent Benedikt Vogel an.

Geldgeil wie eh und je: Richard McCowen spielt in "Das Spongebob-Musical" Mr. Krabs. Foto: Nico Moser / We Share A Lot

Zum Skript: Ein Vulkanausbruch droht Bikini Bottom, den Wohnort von Spongebob, zu vernichten. Dem Schwamm sowie seinen Freunden Patrick und Sandy wird schnell klar, dass es mutige Helden braucht, um die Stadt zu retten. Doch die unberechenbare Aktivität des Vulkans ist nicht das einzige Problem – natürlich hat sich auch der ewige Antagonist Plankton wieder einige Gemeinheiten ausgedacht, um die Bewohnerinnen und Bewohner Bikini Bottoms zu manipulieren.

Viele Cast-Mitglieder standen schon auf den Bühnen der Region

Für die deutsche Produktion konnten die Showslot-Macher einen bühnenerfahrene Cast gewinnen. Hauptdarsteller Michiel Janssens spielte zuletzt bei „Tanz der Vampire“ in Stuttgart mit. Sein humorvoller Kommentar zur Hauptrolle: „Zum Glück liebe ich Ananas, da ich die nächsten Monate in einer leben werde.“ Das sähe Benjamin Eberling wohl anders. Denn im Gegensatz zu Spongebob lebt der trottelig-liebenswürdige Patrick Star in der Serie unter einem Stein. Eberling könnte Musical-Fans zum Beispiel von seinem Engagement in „Sister Act“ (2013-2015 in Oberhausen) bekannt sein. Die weibliche Hauptrolle Raven im Meat-Loaf-Bühnenstück „Bat Out Of Hell“ (2018-2019 in Oberhausen) spielte Sarah Kornfeld – nun kehrt sie als Eichhörnchen Sandy auf die Bühnen der Region zurück.

Die Ukelele darf beim Spongebob-Musical natürlich nicht fehlen. Foto: Nico Moser / We Share A Lot

„Die Show ist ein buntes Mosaik aus Kostümen, Musik und einem fantasievollen Bühnenbild. Der Cast lässt sich von den Originalstimmen inspirieren, bringt aber auch eigene Persönlichkeit und Interpretation mit in die Charaktere aus Bikini Bottom. Santiago Ziesmer wird ebenfalls in der Show zu hören sein“, versichert Benedikt Vogel. Und jetzt alle: „Wer wohnt in ‘ner Ananas ganz tief im Meer ...?“

Termine: 5.-8.10. Düsseldorf (jeweils 19.30 Uhr, Capitol-Theater), 19.+20.10. Bochum (jeweils 19.30 Uhr, RuhrCongress), 14.-16.11. Köln (Mo+Di 19.30 Uhr, Mi 18 Uhr, Theater am Tanzbrunnen).

Karten ab ca. 36 €. Weitere ­Informationen zu den Aufführungen und das komplette Ensemble finden Sie auf showslot.com/spongebob.

