Mit Düsterrock durch Deutschland: Mono Inc. auf Tournee

Essen. Mono Inc. schafften es aus der Gothic-Szene an die Chartsspitze. Auf Hallenkonzerte folgt ein großes Freiluftfestival in Gelsenkirchen.

Rabenschwarz, wie es der Titel ihres aktuellen Albums vermuten lässt, war die Laune im Hauptquartier von Mono Inc. Anfang Februar dieses Jahres sicherlich nicht. „Ravenblack“, die zwölfte Studio-LP der Dark-Rocker, schoss wie der Vorgänger „The Book of Fire“ (2020) von null auf eins in die deutschen Charts.

Ihrem Erfolgsrezept bleibt die Gruppe um Sänger Martin Engler darauf treu. Düster lackierter, eingängiger Rock, der in vielen Momenten an die Kultband The Sisters of Mercy erinnert. Dass insbesondere die wenigen deutschsprachigen Songs auf den Alben gerne mal ins Schlager-Genre abdriften, nehmen Mono Inc. in Kauf: „Wir sind sehr im Reinen mit dem, was wir selber wollten. Und du willst als Band auch nicht immer das Gleiche machen, mal was probieren“, betont Kalle „Carl Fornia“ Engler (Foto rechts), im Gespräch mit dieser Zeitung. Er ist Gitarrist und Bruder von Frontmann Martin – der zur Gründung 2003 noch am Schlagzeug saß, drei Jahre später aber Sänger Miky Mono ersetzte.

Mono Inc. schafften nach Tour mit Unheilig den Durchbruch

Kurz danach brachten es Mono Inc. zu erster Aufmerksamkeit in der Gothic-Szene. Songs wie „Get Some Sleep“, „Symphony of Pain“ und allen voran „Voices of Doom“ etablierten sich schnell in den einschlägigen DJ-Playlisten und sind bis heute feste Bestandteile der Konzerte. Der kommerzielle Durchbruch folgte nach einer gemeinsamen Tour mit Unheilig. 2012 erschien das Album „After the War“, es kletterte auf Platz sechs der deutschen Charts. Tiefer in die Hitliste einsteigen sollte seitdem auch keine LP mehr.

Die Zeiten, in denen Mono Inc. zumeist als Vorband größerer Acts auftraten, sind seitdem auch vorbei. Bei der Auswahl ihrer Supports zeigt sich das Quartett derweil experimentierfreudig. Bei der Tour, die am kommenden Freitagabend in Köln startet (siehe Info am Textende), werden Mono Inc. von den Piraten-Folk-Rockern Storm Seeker begleitet. Diese veröffentlichen passenderweise genau an diesem Tag ihr drittes Album „Nautic Force“ bei der Plattenfirma NoCut.

Mit den Label-Kollegen auf Tour

Geschäftsführer des Labels ist übrigens kein Geringerer als Kalle Engler, der auf NoCut mittlerweile rund 30 verschiedene Bands unter Vertrag hat. „Es ist sehr zeitintensiv, aber auch sehr erfüllend, weil wir einen Künstlerstamm haben, der viel zurückgibt. Wir können auch ein wenig Vorbild für junge Bands sein, nach ersten Misserfolgen dranzubleiben, weil unsere ersten zwei Alben auch niemand hören wollte“, erklärt er.

Mittlerweile sind Mono Inc. so gewachsen, dass sie nicht nur Headliner-Touren spielen, sondern auch ihr eigenes Festival veranstalten können. Am ersten September-Wochenende lädt die Band zum „20 Jahre“-Jubiläum mit fünf weiteren Gruppen nach Gelsenkirchen – am Vorabend gibt es dazu ein besonderes Fan-Event.

>>> INFO: Mono Inc. live

Mono Inc. auf „Ravenblack“-Tour: 28.4. Köln (19 Uhr, Carlswerk Victoria), 29.4. Oberhausen (19 Uhr, Turbinenhalle). Karten ca. 53 Euro. Jubiläumskonzert: 2.9. Gelsenkirchen (Amphitheater). Karten ab ca. 60 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps