Messe Messen in NRW: Die Welt der Weine zu Gast in der Region

In der Region. Von Düsseldorf bis Dortmund – von Rheinland-Pfalz bis Südafrika: Weinmessen laden ab kommender Woche zur Verkostung in alle Ecken der Region.

Ein klein wenig streckt der Frühling schon seine Fühler aus, hier und da bahnt sich die Sonne einen Weg durch die Wolkendecke. Passend dazu läutet Düsseldorf die Weinsaison ein. Und auch andere Städte in der Region ziehen in den kommenden Wochen nach. Eine Auswahl:

Den Anfang macht die WeinFrühling Düsseldorf 2023 am 4. und 5. März. Die Messe lädt Weinliebhaber in die Rheinterrasse. Im Mittelpunkt stehen die frisch abgefüllten Weine des Jahrgangs 2022, besonders die weißen Sommerweine. 900 Sorten dürfen verkostet werden – darunter Rebensäfte von der Mosel, Saar und Nahe, aus der Pfalz oder Baden, aber auch weit gereiste edle Tropfen aus Italien, Frankreich, Australien und Südafrika. (WeinFrühling, 4.+5.3., Sa 12-19 Uhr, So 12-18 Uhr, Rheinterrasse Düsseldorf, Joseph-Beuys-Ufer 33. Eintritt: ab 18 € (online, Tageskasse 20 €)

Die WeinMesse Rheinland-Pfalz lädt eine Woche später in die Jahrhunderthalle Bochum. Hier konzentrieren sich der (fachliche) Blick und die Genussknospen auf neue, größtenteils noch unbekannte pilzwiderstandsfähige Rebsorten, kurz PiWi. Insgesamt präsentieren sich 61 selbsterzeugende Winzerbetriebe auf der WeinGenuss- und EinkaufsMesse. (WeinMesse Rheinland-Pfalz, 10.-12.3., Fr 15-21 Uhr, Sa 14-20 Uhr, So 12-18 Uhr, Jahrhunderthalle Bochum, An der Jahrhunderthalle 1. Eintritt: 15 €)

Mit 200 Weinsorten, nationalen und internationalen Qualitätsweinen in Rot, Weiß und Rosé sowie Champagnern trumpft die Essener Ausgabe am 18. März auf. 30 Winzer aus aller Welt laden zur freien Verkostung. Dazu spielt die Band Behind Blue Eyes ein Konzert. (Kult(ur)-Weinmesse, 18.3., 17-21 Uhr, Stadtgarten Essen-Steele, Am Stadtgarten 1. Eintritt: 25 € (inkl. Weinglas))

Nicht irritieren lassen: Die Baden-Württemberg Classics findet in Duisburg statt. Die Messe widmet sich den Weinen, dem Genuss und der Lebensart aus dem südwestlichsten Bundesland. 50 Winzer und Weingüter bieten Erlesenes vom Kaiserstuhl bis zum Bodensee und vom Tauber- bis ins Neckartal. Dazu wird regionale Küche gereicht. (Baden-Württemberg Classics, 1.+2.4., 11-18 Uhr, Landschaftspark Duisburg-Nord, Emscherstr. 71. Eintritt: 20 €)

Viel zu tun gibt’s auf der WeinDortmund2023, dort stehen 500 Weine zur Verkostung bereit. 50 Aussteller präsentieren nicht nur ihre frisch abgefüllten Erzeugnisse, sondern kommentieren ihre Ware und liefern interessante Informationen zu Burgunder & Co. (WeinDortmund 2023, 15.+16.4., Sa 12-19 Uhr, So 12-18 Uhr, Westfälischer Industrieklub Dortmund, Markt 6-8. Eintritt: ab 18 € (online, Tageskasse 20 €))

