Messe „Ladylike“ lädt in Recklinghausen zum Bummeln ein

Recklinghausen. Eine kleine Messe öffnet im Ruhrfestspielhaus ihre Tore. Die „Ladylike“ widmet sich in Recklinghausen Themen wie Lifestyle und Beauty.

Essen, Düsseldorf, Dortmund – an diese Städte denkt man, wenn es ums Thema Messen geht. Es locken weitläufige Areale, in denen sich eine Messehalle an die andere reiht. Doch es geht auch anders. Im Recklinghäuser Ruhrfestspielhaus findet am 11. und 12. Februar eine kleine, aber feine Schau statt. Die siebte „Ladylike“ ist eine Messe für alle, die Beauty, Lifestyle und Modetrends lieben.

Letztere werden ganz klassisch auf einem Laufsteg – neudeutsch natürlich Catwalk genannt – präsentiert. 40 Meter ist das gute Stück im Obergeschoss lang und bietet den Models genügend Platz, um Hosen, Blusen, Kleider & Co. in Szene zu setzen. Passend dazu können Messebesucher und -besucherinnen im „Beautybereich“ auch herausfinden, welcher Farbtyp sie sind und von welchen Tönen sie dann doch lieber die Finger lassen sollten.

Natürliches Make-up steht hoch im Kurs

Knallige Farben sind, jedenfalls wenn es um das Thema Make-up geht, eher out. Der Trend geht zur natürlichen Schönheit. Worauf Pinselschwinger und -schwingerinnen dabei achten sollten, erfahren sie beim Live-Programm auf der Bühne. Theorie schön und gut – aber viele möchten vermutlich zu Hause direkt loslegen. Keine Sorge, natürlich gibt es im Ruhrfestspielhaus viele Shoppingmöglichkeiten.

Neben Kosmetik & Co. steht auch Fitness auf der „Ladylike“ hoch im Kurs – von der sportlichen Bewegung bis hin zur bewussten Ernährung. Wer weder mit Schminke noch mit Sport was am Hut hat, kann immer noch durch den „Lifestyle“-Bereich bummeln und sich die neuesten Deko- und Einrichtungstrends ansehen. Es lockt also ein vielfältiges Angebot in Recklinghausen.

