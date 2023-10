Manowar: Neues Album, Konzert in Krefeld und Wermutstropfen

Essen. „The Blood Of Our Enemies“ heißt die angekündigte Tour der True-Metaller Manowar. Bis es soweit ist, müssen sich Fans aber noch gedulden.

Viel los bei den Metallern von Manowar. Die Band kündigte unlängst nicht nur ein neues Album an, sondern auch eine Tour – allerdings müssen sich Fans der Metal-Ikonen noch ein wenig gedulden. Beides ist auf 2025 terminiert. Wie das angekündigte Album heißen soll, steht noch nicht fest. Die Tour findet unter dem Titel „The Blood Of Our Enemies“ statt.

Bei den Konzerten werden Joey De Maio & Co. abwechselnd die kompletten Alben „Hail To England“ und „The Sign Of The Hammer“ performen. Dazu kommen Fan-Favoriten aus der 45 Jahre andauernden Karriere. Mit dem mehr als abendfüllenden Programm kommen die True-Metal-Pioniere nur einmal nach NRW: Am 1. März 2025 spielen sie ihren Tourabschluss in der Krefelder Yayla Arena. Tickets gibt es ab Mittwoch, 25.10., ab 10 Uhr.

Manowar gehen auf „The Blood Of Our Enemies“-Tour

Im kommenden Jahr bleibt es allerdings nicht still um Manowar, die Band feiert den 40. Geburtstag ihres Erfolgsalbums „The Sign Of The Hammer“ – und nimmt die Platte mit der jetzt zur Verfügung stehenden Technik noch einmal neu auf. Außerdem eröffnet in den kommenden Tagen ein Online-Versandhandel (manowarmerch.com) für neue Fan-Artikel.

Noch mehr Konzerte:

Andrea Berg kündigt Konzerte in Oberhausen an

Take That spielen in Mönchengladbach

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es trotzdem: Wegen terminlicher Konflikte muss die Spoken-Word-Tour von Joey De Maios „Words Of Power“, die am kommenden 6. November auch in Oberhausen Halt gemacht hätte, neu angesetzt werden. Neue Daten soll es alsbald geben. Allerdings können die Tickets auch zurückgegeben werden.

Manowar: Tour-Abschluss in Krefeld am 1. März 2025

Eigentlich hatten sich Manowar schon 2019 mit der ausgedehnten Abschiedstournee „The Final Battle“ von Fans und Bühne verabschiedet. In den letzten Zügen der Tour verkündete Bassist De Maio allerdings: „Wir haben nie das Ende von Manowar angekündigt.“

Mit einem derartig überwältigen Feedback der Fans sei es schwierig, gar nicht mehr ans Touren zu denken. Schließlich wurde das Bandende zur kurzzeitigen Pause umfunktioniert – die keine zwei Jahre andauern sollte: Ihre „40th Anniversary Tour“ musste lediglich wegen der Pandemie auf 2022 geschoben werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps