Liser im Interview: Von dem Wunsch, Popstar zu werden

Essen. „Newcomerin“ und Rapperin Liser macht eigentlich schon eine Weile Musik – und findet langsam auch Gehör, unter anderem im Mai in Düsseldorf.

Viel hat man von Liser, die eigentlich Lisa Klingler heißt, vielleicht noch nicht gehört, aber geht es nach der jungen Musikerin, ändert sich das ganz schnell. Die ersten Schritte in Richtung große Bühne sind bereits getan, die aus Bayern stammende und in Köln lebende Deutschrapperin hat sich in den vergangenen zwei Jahren mit mehreren Singles und Liveauftritten eine erste Fangemeinde aufgebaut. Im vergangenen Jahr wurde sie außerdem mit dem PopNRW-Preis als „Beste Newcomerin“ ausgezeichnet. Ihre Songs sind feministisch, ehrlich, selbstbewusst, manchmal feinfühlig und leise, manchmal wütend und laut. Mit Maxi Strauch sprach die 25-Jährigen über den Berufswunsch Popstar und die Frauenrolle im Deutschrap.

Sie wurden im vergangenen Jahr mit dem PopNRW-Preis als „Beste Newcomerin“ ausgezeichnet, was bedeutet Ihnen diese Ehrung?

Liser: Das war total cool. Ich hatte mich dafür gar nicht beworben. Das waren Leute aus der Branche, die mich vorgeschlagen haben. Und das ist natürlich ein schönes Gefühl, dass man wahrgenommen wird. Ich mache das alles allein, ich habe kein Management im Rücken. Und dass man dann als richtiger Teil der Szene akzeptiert wird, ist sehr schön.

Dabei ist „Newcomerin“ eigentlich falsch, Sie machen schon länger Musik …