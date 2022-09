Lisa Feller: „Wenn Ihr Karten habt, dann trete ich auch auf“

Essen. Die Komikerin will keine Shows ihres neuen Solos „Dirty Talk“ absagen. Im Interview geht es zudem um TV-Talkshows, Cocktails und Gerburg Jahnke.

Jetzt ist es raus: Lisa Feller ist der „unfassbar schlauste Mensch der Welt“. Zumindest wenn es nach der gleichnamigen RTL-Spielshow geht, in der sich die in Münster lebende Komikerin gegen prominente Konkurrenz wie David Garrett und Oliver Kalkofe durchsetzte. „Ein kleiner Hoffnungssieg“, scherzt die 46-Jährige in sympathisch-bescheidener Manier. Nun tourt sie mit ihrem neuen Soloprogramm „Dirty Talk“ durchs Land. Im hygienisch einwandfreien Telefon-Interview mit Patrick Friedland sprach Feller über Inspirationsquellen, ihren Podcast mit Oberhausens Kabarett-Ikone Gerburg Jahnke und ihren ersten eigenen Cocktail.

Der Programmtitel „Dirty Talk“ lässt verschiedene Assoziationen zu. Eine davon ist Sauberkeit – wie steht es denn um diese bei Ihnen zuhause?

Lisa Feller: Och, es geht. Vor einem Besuch von „Schöner Wohnen“ müsste ich wohl nochmal durchgehen, aber es gibt keine Untermieter oder Nester in der Wohnung. (lacht)

Generell kommen die Inspirationen für „Dirty Talk“ ja sicher aus verschiedenen Bereichen.