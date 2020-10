Laga in Kamp-Lintfort: Zum Ende wird es abends bunt

Kamp-Lintfort. Die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort geht in die Verlängerung. Gäste können die Umgebung ab Freitag bei Dunkelheit noch einmal ganz neu erleben

Bewegung an der frischen Luft tut gut, das wussten schon die Urgroßeltern. Und in der bunten Natur spazieren viele doch besonders gern umher. Gut also, dass die Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort für einige Wochen in die Verlängerung geht. Noch bis einschließlich 25. Oktober können die Besucher das 40 Hektar große Areal, bestehend aus Zechenpark, Kloster Kamp und Wandelweg, erkunden.

Bislang kamen mehr als 400.000 Menschen vorbei und bestaunten die bunten Pflanzenwelten, Ausstellungen und Show-Acts. Auch der 70 Meter hohe Aussichtsturm (früher Schacht 1) und der Kalisto-Tierpark lockten die Schaulustigen an. Ersterer ermöglicht einen imposanten Blick auf die alte Industriearchitektur, Letzterer begeistert mit Ponys, Alpakas und vielen weiteren possierlichen Tieren vor allem Kinder.

Landesgartenschau 2020: Hochzufriedenes Zwischenfazit

„Wir sind von der Corona-Krise eiskalt überrascht worden und mussten mitten im Endspurt der Vorbereitungen anhalten. Daher freuen wir uns über das außerordentlich positive Ergebnis jetzt umso mehr“, so das Vorab-Resümee von Geschäftsführer Martin Notthoff.

Für die letzten gut anderthalb Wochen der Landesgartenschau hat sich das Organisationsteam aber noch einmal etwas Besonderes überlegt: Im Rahmen des „Zechenparkleuchten“ erstrahlt ein Teil des Geländes vom 16. bis 24. Oktober im wahrsten Sinne des Wortes in völlig neuem Licht, immer abends ab 19 Uhr. Start- und Endpunkt des Rundgangs ist der Quartiersplatz. Den Gästen begegnen neun Lichtinstallationen und wechselnde Lasershows. Wegen der Lichtshows werden auch die Gastronomien im Zechenpark ab dem 16. Oktober länger geöffnet haben.

Workshops für Kinder

Da die letzten Tage in den Herbstferien liegen, verwundert es nicht, dass es im Schlussspurt auch noch ein paar besondere Angebote für Kinder gibt. In Workshops der Abteilung „Grünes Klassenzimmer“ können die jüngsten Gäste unter anderem für einen Tag aktiv in den Beruf des Tierpflegers schnuppern oder – im gleichnamigen Kurs – „Leckeres und Nützliches aus der Natur“ sammeln. Dazu bedarf es vorab einer Anmeldung per Mail an gruenesklassenzimmer@kamp-lintfort2020.de.

Um die Corona-Infektionsgefahr möglichst gegen Null laufen zu lassen, gelten auf dem Gelände einige Hygieneregeln. Abstand zu Fremden halten ist oberstes Gebot. Dazu gilt in allen geschlossenen Räumen, unter anderem der ständig neu dekorierten Blumenhalle, den Pavillons, im Aufzug und Maschinenraum des Aussichtsturmes sowie in den Shuttlebussen, die zwischen Zechenpark und Kloster Kamp verkehren, die Maskenpflicht.

Personenbeschränkung in geschlossenen Räumen

In einigen Bereichen weisen Einbahnstraßen-Systeme den Weg, hinzukommt eine Beschränkung der Personenanzahl in der Blumenhalle und den Pavillons. Doch keine Bange: Das Gelände der Kamp-Lintforter Landesgartenschau ist definitiv weitläufig genug, um sich nicht in die Quere zu kommen und die Natur zu genießen.

>>> INFO: Die Laga 2020 – Öffnungszeiten und Preise

Landesgartenschaugelände: bis 25.10., tgl. 9-18 Uhr, Zechenparkleuchten: 16.-24.10., Einlass 19-21.30 Uhr, der Park schließt um 22.30 Uhr. Friedrich-Heinrich-Allee 90, Kamp-Lintfort.

Eintritt: Landesgartenschaugelände: 18 €, erm. 14 €, Kinder 3-17 J. 2 €. Zechenparkleuchten: 12 €, erm.+Kinder 5 €. Kombitickets Landesgartenschau und Zechenparkleuchten 26,50 €, erm. 17 €, Kinder 3-17 J. 7 €. Weitere Infos auf www.kamp-lintfort2020.de.