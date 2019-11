Essen. Kerstin Ott ist gelernte Malerin und Lackiererin – mittlerweile füllt sie große Hallen mit Stimmungsmusik

Kerstin Ott live: Frischer Anstrich für die Schlager-Szene

Stramme Verfechter des „American Dream“-US-Nationalethos würden für Kerstin Ott höchstwahrscheinlich Sympathien hegen. Gut, die alte Losung „Vom Tellerwäscher zum Millionär“ trifft vielleicht nicht ganz zu, aber die ausgebildete Malerin und Lackiererin hätte es sich noch vor vier Jahren wohl kaum träumen lassen, eines Tages mit Schlagermusik Hallen zu füllen.

Denn bis Januar 2016, als das Produzenten-Duo Stereoact einen Remix ihres Liedes „Die immer lacht“ veröffentlichte und damit einen Riesenhit landete, musizierte die 37-Jährige eher klammheimlich für sich. Den Song, der ihre Karriere als Musikerin so richtig in Schwung brachte, schrieb sie tatsächlich bereits elf Jahre zuvor und brannte ihn mit einigen anderen, nur auf Gitarre komponierten Stücken auf CD-Rohlinge.

Kerstin Ott geht bis Ende 2020 zweimal auf große Tour

Die lud ein Freund ins Internet hoch – und eines Tages fanden Stereoact das Stück auf YouTube. Der Rest ist Geschichte. „Die immer lacht“ verkaufte sich bis heute mehr als 1,5 Millionen Mal. Für das Debütalbum „Herzbewohner“, auf dem sowohl die Akustikversion als auch der Remix zu finden sind, wurde Ott mit Platin ausgezeichnet. Mit der dritten LP „Ich muss dir was sagen“ geht Ott gleich zweimal auf große Tour, der Kalender ist bis einschließlich Dezember 2020 gut gefüllt. Wer nicht mehr so lange warten mag, kann sich heute Abend spontan auf den Weg nach Düsseldorf machen oder alternativ Ende Dezember in Dortmund vorbeischauen.

Teil ihres Erfolgsgeheimnisses ist sicherlich ihre überaus bodenständige Art. Im Gegensatz zu manch unerreichbar wirkender Schlagerprinzessin wirkt Ott jederzeit sympathisch und fannah. Sie lebt mit ihrer Frau nicht in einer Metropole, sondern in der beschaulichen 21.000-Einwohner-Stadt Heide in Schleswig-Holstein. Zudem lässt sie ihre Anhängerschaft immer wieder via Social Media an ihrem Leben teilhaben und offenbart vor allem auf Instagram gern Kurioses. Da gibt es dann auch mal Beiträge, in denen sich Ott über das Wimpernshampoo (!) ihrer Partnerin lustig macht.

Ernste Texte

In den Songs ihres neuen Albums geht es dagegen öfters ernst zu. War schon „Die immer lacht“ seinerzeit einer schwer erkrankten guten Freundin gewidmet, zieht sich die Melancholie nun über weite Strecken der Platte hinweg. Stücke wie „Schweigen wurde ihre Art zu weinen“ oder „Und sie träumt“ wenden sich existenziellen Nöten zu. Ein bewusster Schritt: „In meinen Augen kommt man nur mit Ehrlichkeit und Offenheit weiter. Das Publikum hat ein Gespür dafür, ob ein Künstler aufrichtig ist oder nur etwas vorspielt“, sagt sie. Offenbar hat Kerstin Ott für sich und ihre Karriere den richtigen Weg gefunden ...

INFO: Kerstin Ott auf Tournee

Termine: 22.11. Düsseldorf (Mitsubishi Electric Halle), 28.12. Dortmund (Westfalenhalle 2), 27.11.20 Oberhausen (König-Pilsener-Arena), 5.12.20 Siegen (Siegerlandhalle), 13.12.20 Bielefeld (Stadthalle), 17.12.20 Köln (Lanxess Arena).

